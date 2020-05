MEXIQUE – Óscar Chávez, l’une des voix les plus importantes de la musique populaire mexicaine, est décédé ce jeudi à l’âge de 85 ans au Centre médical national ISSSTE, le 20 novembre, où il a été admis mercredi avec des symptômes évidents de COVID-19.

Le secrétaire à la Culture du gouvernement du Mexique, Alejandra Fraustro, a annoncé la mort de l’interprète de thèmes inoubliables tels que “Por ti”, “Macondo”, inspiré du roman Cent ans de solitude, “Pardon” et “La Niña de Guatemala” “, poème de José Martí.

Les réseaux sociaux ont immédiatement réagi à la nouvelle: des centaines ont regretté la mort de quelqu’un qui s’est fait connaître en participant au film Los Caifanes (1967), réalisé par Juan Ibáñez, dans lequel il a partagé des rôles aux côtés de Julissa, Enrique Álvarez Félix, Sergio Jiménez et Ernesto Gómez Cruz.

Une voix de combat ne s’estompe jamais, merci Oscar Chavez, votre vie a été un voyage digne de vous. Mes condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collègues pour le combat et la chanson. Vive Óscar Chavez! pic.twitter.com/4qak8QRIqY – Alejandra Frausto (@alefrausto) 30 avril 2020

Après ce film, considéré comme un classique du cinéma mexicain indépendant, Chávez était connu depuis lors comme “El Caifán Mayor”.

Tout au long de sa vie professionnelle, Chávez a été un défenseur de la musique populaire mexicaine et a sauvé d’innombrables thèmes. Son travail comprend plus de 100 albums de chansons mexicaines traditionnelles, de trova du Yucatan, de tango, de critique politique, de parodie et de musique pour enfants.

Il est également connu pour ses paroles et son activisme politique, dans lesquels il a critiqué la corruption et les mauvais gouvernements, ainsi que sa lutte sociale.

Juste début avril, après la mort de l’icône catalane d’origine philippine, Luis Eduardo Aute, Chávez lui a dédié un poème attachant qui capture une grande partie de ce qu’ils étaient tous les deux.

#LuisEduardoAute

Quelle absurdité que vous soyez décédée:

la vie lui demande,

ce qui amène la mort cachée

dans la cruauté du désert,

qui tue toujours éveillé.

Qui entendra ton rythme cardiaque,

au dernier son,

de votre peinture et de votre chanson;

que vas-tu faire avec le coeur

de tellement cher ami pic.twitter.com/eqzRJFcvzm – Óscar Chávez (@OscarChavezF) 12 avril 2020

.