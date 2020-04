Défenseur manquant? Voir les chiffres et alternatives de la défense Fluminense

Fluminense a embauché 10 renforts pour 2020, la majorité des grévistes. Un secteur qui a peu changé a été la défense et le club cherche à changer cela. La semaine dernière, Tricolor a sondé la situation de Rodrigo Moledo, d’Internacional. L’équipe de Rio Grande do Sul, cependant, ne voulait pas ouvrir de conversations et les valeurs étaient au-dessus des attentes. Dans l’équipe actuelle, la grippe a comme alternatives Digão, Nino, Matheus Ferraz et Luccas Claro.

Digão, Luccas Claro, Matheus Ferraz et Nino sont les défenseurs de Fluminense (Photo: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Digão était le seul du secteur à être considéré comme une nouveauté. Il a renouvelé avec Tricolor jusqu’à la fin de 2022 après avoir mis fin à sa relation avec Cruzeiro, le club auquel il appartenait. Cependant, Fluminense espérait avoir au moins cinq joueurs pour le poste. Frazan, formé à la base, s’est cassé le ligament croisé antérieur du genou droit en janvier. Le retour attendu est de six à huit mois.

Le seul détenteur absolu du poste est le jeune Nino. À l’âge de 22 ans, il a signé pour trois autres saisons et était le titulaire pré-olympique avec l’équipe brésilienne. Après être revenu de la compétition, il a disputé six matches, tous en partant, et a marqué l’un des buts contre le Moto Club, pour la Copa do Brasil, et lors des trois derniers matches, il s’est associé à Matheus Ferraz.

Luccas Claro, arrivé à Fluminense en 2019, en septembre, pour composer un casting, est en compétition avec lui. Les débuts ont eu lieu deux mois plus tard, dans le dernier tronçon du Brasileirão. En 2020, il compte huit matches, tous en partant, et trois buts marqués, mais a fini par perdre sa place.

En revanche, l’expérimenté Digão et Matheus Ferraz se battent de près dans la position. Le premier est formé à Xerém et après avoir défini la situation contractuelle, il a commencé les 10 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent. Ferraz a subi une grave blessure au genou droit en 2019 et est revenu après plus de six mois d’absence. Avant, il était le détenteur absolu et avait la confiance du comité technique, en plus de l’affection des fans. Il a commencé dans six des sept matchs disputés cette année.

Avec le rejet de l’Internacional par Rodrigo Moledo, Fluminense peut regarder les catégories de base à la recherche de ce “cinquième quart-arrière”. Luan, 18 ans, et Higor, 20 ans, sont des athlètes de la position qui ont été liés à des jeux professionnels par équipe depuis l’année dernière, mais qui ne sont jamais arrivés sur le terrain. Le milieu de terrain Yuri peut également agir au centre de la défense, improvisé.VOIR LES DOUBLE CHIFFRES:

Nino et Matheus Ferraz

19 matchs

8 victoires

3 tirages

8 défaites

22 buts encaissés

Nino et Luccas Claro

2 jeux

1 victoire

1 cravate

2 buts encaissés

Nino et Digão

26 matchs

13 victoires

7 tirages

6 défaites

23 buts encaissés

Luccas Claro et Digão

6 jeux

3 victoires

2 tirages

1 défaite

5 buts encaissés

Luccas Claro et Matheus Ferraz

2 jeux

2 victoires

0 buts encaissés

Digão et Matheus Ferraz

10 jeux

6 victoires

2 tirages

2 défaites

4 buts encaissés

