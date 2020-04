dernière heure de la désescalade, les machines à sous et le Covid-19, en direct

20:53 FRANCE | Le nouveau coronavirus a fait 289 nouveaux décès en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24 376 depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Les services de soins intensifs ont enregistré un nouveau solde négatif de 188 patients de moins par rapport à la veille, atteignant 4 019, a-t-il déclaré. Le 9 avril, un pic a été atteint avec près de 7 200 patients.

20:47 AMÉRIQUE LATINE | La crise économique mondiale due à la pandémie de coronavirus pourrait transformer l’Amérique latine en “autocuiseur”, car les mouvements de protestation que Covid-19 a mis en “hibernation” pourraient encore être réactivés avec plus de force face aux difficultés économiques, comme l’a averti jeudi un groupe d’experts lors d’un colloque virtuel.

20:40 RUSSIE | Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a annoncé jeudi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus, au cours d’une journée au cours de laquelle les autorités ont confirmé que le pays avait dépassé le seuil de 100 000 personnes infectées et de 1 000 morts. “On vient de me dire que mes tests de coronavirus se sont révélés positifs”, a-t-il déclaré lors d’une vidéoconférence avec le président russe Vladimir Poutine, qui lui a souhaité “un prompt rétablissement”.

20:28 PRIÈRE | L’archevêque de Tolède, Francisco Cerro Chaves, a convoqué ce vendredi 1er mai, sa première rencontre avec les jeunes de l’archidiocèse des primates et tous ceux qui veulent s’y joindre, où par la prière Dieu sera sollicité d’une manière particulière pour la fin de la pandémie de coronavirus.

20:17 COIFFEURS ET RESTAURANTS | Le ministère de la Santé prévoit d’émettre de nouveaux ordres avant le jour 4 pour détailler les mesures d’ouverture des coiffeurs, des restaurants et des commerces de détail, comme l’a expliqué aujourd’hui le ministre Salvador Illa, qui a également précisé que le gouvernement publiera demain un guide didactique avec les plages horaires et les conditions établies pour se promener et faire du sport.

20:06 BANDES ET CONCILIATION | La Concapa a critiqué le fait que la plage horaire définie par le gouvernement pour les promenades avec les enfants, de midi à 19 heures, empêche les parents de se réconcilier avec le travail. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé ce jeudi lors d’une conférence de presse que ce serait le calendrier délimité pour les mineurs jusqu’à 14 ans, afin qu’ils ne coïncident pas avec les personnes âgées, à risque ou avec les sportifs.

19:59 JARDINS URBAINS | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a signé ce jeudi un arrêté qui lui permettra de s’occuper des vergers privés destinés à l’autoconsommation, répondant ainsi à l’une des demandes qui lui avaient été transférées de la zone rurale, où de nombreux citoyens considéraient avec impuissance l’interdiction de se rendre à s’occuper de leurs récoltes si elles n’étaient pas destinées à la commercialisation.

19:56 TABAC ET COVID-19 | Le tabagisme est mauvais et le faire avec COVID-19 est encore pire, selon les experts espagnols en épidémiologie et tabagisme qui ont réitéré que les études scientifiques publiées indiquent que le risque d’entrer dans l’USI est doublé chez les fumeurs: “Vous ne pouvez même pas penser que le tabagisme réduit la gravité ou protège contre l’infection. “

19:48 INTERPOL | La police nationale a signalé une alerte INTERPOL avertissant que des organisations criminelles utilisent des services de livraison à domicile pour transporter des drogues et d’autres marchandises illicites, principalement dans les pays qui ont décrété l’internement pendant la pandémie de COVID. 19.

19:46 DON FELIPE ET ABDALÁ DE JORDANIA | Le roi Don Felipe a eu une conversation téléphonique avec l’Abdullah de Jordanie pour analyser l’impact de la pandémie de Covid-19, dans le cadre des contacts qu’il entretient avec les dirigeants internationaux, ont rapporté des sources de Zarzuela.

19:41 ITALIE | L’Italie a enregistré un nombre record de patients récupérés de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, avec près de 4 700 personnes libérées, et a ajouté 285 décès, une réduction par rapport à la veille, selon les données rapportées par Protection civile.

19:33 VOX ET LE TEST | «Le groupe parlementaire de Vox [en Murcia] refuse tout test de COVID-19 tant qu’il n’a pas été passé par les agents de santé, les travailleurs des maisons de soins infirmiers et les personnes particulièrement vulnérables “, a-t-il annoncé dans un message sur Twitter.

19:23 RÉSIDENCES SENIOR | Un total de 90 personnes âgées ont volontairement abandonné et respecté les procédures établies des résidences publiques, concertées et indirectement gérées de la Communauté de Madrid pendant cette crise de coronavirus, selon les données fournies à Europa Press par le ministère des Politiques sociales, Égalité , Familles et Naissance.

19:16 IFEMA | L’hôpital de campagne d’Ifema fermera ce vendredi 1er mai, avec un acte solennel dans lequel les agents de santé seront honorés et après avoir dépassé les 4000 patients soignés au cours de leur activité, ce qui a permis de soulager la pression des soins au plus fort de la pandémie au reste du réseau de soins hospitaliers.

19:07 ILLA APPARAÎT | Remercie les agents de santé pour “leur énorme travail contre un seul adversaire, qui est le covid-19 et tous les citoyens”.

19:02 ILLA APPARAÎT | Concernant les applications mobiles comme en Chine ou en Corée, le ministre maintient “que nous faisons un effort pour connaître et surveiller les applications disponibles, mais en faisant preuve de bon sens et si cela s’inscrit dans notre stratégie”. Concernant les tests des entreprises, il rappelle qu’en Espagne “il existe un seul critère de test selon des protocoles, sous prescription médicale et communiquant les résultats à l’autorité sanitaire”.

18:55 ILLA APPARAÎT | «Les évaluations seront qualitatives et quantitatives, je ne peux pas dire quelles communautés autonomes vous pourrez détartrer plus tôt et avancer les phases avant les autres. Nous n’avons pas tout fonctionné et décidé ».

18:53 ILLA APPARAÎT | Concernant le fait que si le Congrès n’approuve pas une nouvelle prolongation de l’état d’alarme, il assure que “c’est une constatation qui a fonctionné et que si elle n’est pas approuvée, les libertés individuelles ne peuvent pas être restreintes, mais si c’est le cas, nous prendrons des risques”.

18:50 ILLA APPARAÎT | «L’Espagne continue d’être parmi les pays du monde avec le plus de tests. Et nous pensons en faire plus », insiste le ministre de la Santé. N’oubliez pas que la recherche sur les vaccins est en cours.

18:46 ILLA APPARAÎT | «Des réformes dans des domaines non communs peuvent être faites maintenant “, a déclaré le ministre de la Santé dans son apparence. “De nombreuses mesures sont en attente de révision, la recommandation d’utilisation du masque reste.”

18:43 ILLA APPARAÎT | “Il n’y a rien de concluant sur la façon dont la chaleur et la température influencent le coronavirus Sars Cov-2, bien qu’il soit vrai qu’il existe des études.”

18:30 ILLA APPARAÎT | Les municipalités de plus de 5 000 habitants n’auront pas de restrictions de bande, annonce le ministre de la Santé.

18:28 ILLA APPARAÎT | Les adultes de plus de 14 ans pourront marcher et pratiquer des sports individuels une fois par jour (entre 6 et 10 heures du matin et 20 et 23 heures l’après-midi) et à un kilomètre de la maison. Personnes à charge de 10h00 à 12h00 et de 19h00 à 20h00 Enfants de moins de 14 ans: de 12 à 19 heures. Les personnes de plus de 70 ans pourront partir de 10h à 12h et de 19h à 20h, en tant que personnes dépendantes.

18:25 ILLA APPARAÎT | Rappelez-vous les quatre phases graduelles et asymétriques de désescalade. «Nous sommes en mesure d’annoncer des mesures de secours: les activités sportives et les promenades quotidiennes sont autorisées à partir de 00h00 le 2 mai. Ce sera une heure par jour, dans la municipalité. Les promenades, un kilomètre dans la commune.

18:20 ILLA APPARAÎT | Il assure qu’il n’est pas nécessaire de “confronter la santé à la politique” et souligne que toutes les rencontres interterritoriales et avec différents représentants. Il appelle à la prudence pour continuer à affronter le virus.

18:18 ILLA APPARAÎT | ELe ministre de la Santé semble informer des nouvelles mesures de désescalade après la reprise de la pandémie

17:59 Le TC N’AUTORISE PAS LES MANIFESTATIONS DU 1er MAI | La première chambre de la Cour constitutionnelle a irrecevable le recours en amparo déposé par la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contre la décision de la Cour supérieure de justice de Galice (TSJG) qui a rejeté sa demande de manifestation à Vigo d’ici demain 1er mai. C’était une marche pour célébrer dans la ville en voiture, avec une seule personne par véhicule.

17:55 EL PRADO NE SERA PAS OUVERT LE 11 MAI | Le Musée National de Prairiele Musée Reina Sofia et le Musée national Thyssen-Bornemisza Ils n’ouvriront pas leurs portes au public le lundi 11 mai, date à laquelle la phase 1 du plan de désescalade du gouvernement commencera vraisemblablement et à laquelle les halls d’exposition pourront ouvrir leurs portes, mais avec une troisième réduction de capacité et de contrôle. de visiteurs.

17:46 TSJ-DEMONSTRATION | La Cour supérieure de justice d’Aragon a autorisé la manifestation du 1er mai à l’occasion de la fête du Travail, qui avait été interdite par la délégation gouvernementale. La cour comprend que la déclaration par le gouvernement de l’état d’alarme pour gérer la crise des coronavirus ne permet pas de limiter le droit de réunion et de manifestation, ce qui aurait été possible si l’état d’urgence avait été déclaré.

17:34 JEUNE BÉBÉ DANS UN COFFRE | La police nationale a retrouvé ce jeudi une jeune fille de 18 ans et un bébé de quelques mois dans le coffre d’une voiture dans un contrôle de l’état d’alarme déployé à Madrid, et dont les occupants ont fait valoir qu’ils allaient fixer des documents de revenu minimum Insertion.

17:31 HÔPITAUX HAUTE FORCE | En raison des mesures sanitaires visant à contenir la propagation de la maladie COVID19, les sorties d’hôpitaux ont lieu, dans de nombreux cas à la hâte, chez les patients qui nécessitent des traitements urgents et vitaux, comme cela se produit dans le cas des personnes atteintes de lésions cérébrales, selon Abelardo Moreno, Acquisition d’un avocat spécialisé en lésions cérébrales.

17:26 HÔPITAUX PRIVÉS | Les centres hospitaliers privés en Espagne ont traité plus de 22 000 patients hospitalisés pour un coronavirus, 19% du total et environ 1 100 de ces patients ont été admis aux soins intensifs, soit 10% du total du pays.

17:18 CASTILLA Y LÉON | Le ministre de la Santé, Verónica Casado, a reconnu que depuis que la pandémie provoquée par le COVID-19 a commencé parmi “tout le monde”, des progrès ont été réalisés “beaucoup” car il a réussi à tordre une courbe de cas qui a commencé “presque verticalement”, bien qu’il ait reconnu que le plateau a été atteint avec succès mais “il est difficile de descendre” ce plateau.

17:14 GALICE | Le numéro deux de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a mis en cause la gestion par le gouvernement de la crise des coronavirus et, après avoir déclaré que le gouvernement galicien respecte le fait que la transition vers la sortie du confinement et le redémarrage des activités économiques est pilotée par le commandement unique de l’administration centrale, a exhorté à l’exécutif qui préside Pedro Sánchez transférer des “concrétions” sur le processus qui, selon Rueda, suscite “beaucoup de confusion” entre les citoyens et les secteurs productifs.

17:10 MADRID ET MÁLAGA, CONFORMES | Les villes de Madrid et Malaga sont les villes d’Espagne qui présentent le taux de confinement plus élevés, ces personnes qui ne quittent pas la maison toute la journée, avec une moyenne de 39%, selon un rapport de Satya Insights qui a utilisé des données de géolocalisation.

16:45 PHARMACEUTIQUES | Le président de la Fédération des entreprises de pharmaciens espagnols, Luis de Palacio, a envoyé une lettre au ministre de la Santé, Salvador Illa, demandant aux titulaires et à tous les professionnels pharmaceutiques qui travaillent dans les pharmacies à travers l’Espagne, de se soumettre de préférence à test de détection du nouveau coronavirus, dans le but de les empêcher de devenir les premiers agents transmetteurs de la maladie.

16:26 MAI BRIDGE | Les premières heures du Puente de Mayo, raison pour laquelle les contrôles sur les routes ont été intensifiés pour éviter les déplacements et dans le cadre du respect de l’arrêté royal de l’état d’alarme, ils enregistrent des complications au départ de Madrid et un trafic intense à Barcelone.

16:16 COMMISSION DE LA SANTÉ | La séance est levée et la comparution du ministre de la Santé prend fin, Salvador Illa. Le ministre, appartenant à l’unique commandement en état d’alerte, n’a pas souhaité communiquer aux députés le contenu de l’arrêté ministériel qu’il annoncera lors de sa conférence de presse prévue d’une heure et demie.

16:15 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le ministre Salvador Illa Il transmet l’importance de la deuxième phase de la désescalade, qui, il l’admet, commencera aveuglément: «Il est très important que dans la phase que nous allons affronter le 11 mai, nous agissions de manière responsable et avec unité. C’est très délicat. Il n’y a pas de précédent. Tous les pays avancent sans feuille de route préalable. ”

16:10 DESCALADA | Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, a signalé que le gouvernement n’a pas encore de date pour l’ouverture des frontières extérieures et a assuré que c’est une question qui Il travaille au niveau européen. Après avoir été interrogé ce jeudi devant la commission de l’industrie du Congrès sur une éventuelle réouverture en octobre, le ministre a insisté: “Nous n’avons pas de date pour l’ouverture des frontières extérieures”.

16:05 TEST COVID-19 | Trois les responsables de la prison du centre pénitentiaire de Ponent, à Lleida, ils se sont a refusé ce jeudi de quitter le centre sans passer le test de Covid-19 après avoir Un cas de coronavirus a été détecté chez un détenu. Dans des déclarations à Europa Press, le porte-parole du syndicat Csif à Lérida, Modesto Berciano, a expliqué que le cas avait été détecté en un stagiaire du module revenu et que les trois responsables soutiennent que ils ont besoin du test avant de rentrer chez eux, parce que ils vivent avec des personnes à risque.

16:00 COMMISSION DE LA SANTÉ | Cuca Gamarra, député du PP, au ministre Salvador Illa: »Il y a quelques semaines, nous lui avons dit qu’il nous taquinait mais le sentiment aujourd’hui est que se moque de nous. L’explication de la raison pour laquelle les informations ne sont pas présentées dans cette commission est encore pire que l’échec de le faire. Et ce que j’espère, pour le minimum de respect pour ceux d’entre nous qui sont présents et qui font partie de cette commission depuis trois, presque quatre heures, c’est que Avant qu’il ne se lève de cette chaise, parlez-nous de ces ordres qu’il comptera, en seulement deux heures, lors d’une conférence de presse. Je ne peux pas croire qu’avec un ministère entier derrière et avec un gouvernement entier derrière, parce que vous êtes le seul commandement, jusqu’à ces dernières minutes vous ne pouvez pas avoir d’ordres qui devraient au moins être revus par toute votre équipe ».

15:55 ESPAGNE | Le président de Ciudadanos et porte-parole au Congrès, Inés Arrimadas, a affirmé ce jeudi que, dans la gestion de la crise des coronavirus, le gouvernement “improvise et ne compte sur personne”. “Il est impossible de plaire à tout le monde, mais quand on ne plaît à personne, c’est que l’on se porte très mal”, a souligné.

15:50 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a reconnu ce jeudi qu ‘”il n’y aura pas de test pour chaque citoyen espagnol” pour détecter s’ils sont infectés par Covid-19. “Ni ici ni ailleurs dans le monde”, a-t-il manié lors de son apparition hebdomadaire à la Commission de la santé du Congrès.

15.44 COMMISSION DE LA SANTÉ | Ruffian à Illa: «Je suis ici depuis le premier jour. Mais il y a des députés qui font des voyages de plusieurs kilomètres à venir. Semble-t-il normal pour eux de découvrir dans la presse ce que vous nous cachez ici et que dira-t-il plus tard lors d’une conférence de presse? ». Différents groupes politiques, dont PP, PNV et ERC, le récriminent Illa refuse de donner des informations sur l’arrêté ministériel qu’il annoncera lors de la conférence de presse qu’il prévoit de faire dans quelques heures. Lorsque le contenu dudit arrêté ministériel a été divulgué à la presse.

15:40 ESPAGNE | Le président du PP, Pablo Casado, a assuré ce jeudi que le plan de désescalade «improvisé» présenté par le directeur général, Pedro Sánchez, “C’est le chaos” et il a averti que son parti ne peut être “complice” de propositions qui, comme il l’a dit, “conduisent à la ruine économique” en Espagne et ne “garantissent pas la protection de la santé de la population”.

15:33 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le député du PNVJosune Gorospe s’adresse au ministre Illa: «Si vous n’aimez pas l’expression taquiner, vous pouvez n’en remplacer aucune. Il est 15 h 30, au moment où nous quitterons cette commission, il sera 16 h 30, et vous avez une conférence de presse prévue à 18 h 00. Voulez-vous me dire que dans cet intervalle vous allez signer un arrêté ministériel, qui ne connaît pas son contenu et donc vous n’avez pas pu nous dire quoi que ce soit ici maintenant, qu’il a déjà été divulgué dans la presse et que vous compterez plus tard sur une roue de la presse sans le savoir de pa en pa? Mec s’il te plait!

15:25 SÉNAT | Le gouvernement a rejeté les critiques de l’opposition, des partis nationalistes et des administrations territoriales concernant une action unilatérale pendant la crise des coronavirus, défendant que le plan de désescalade n’a pas encore été approuvé et qu’il se coordonne toujours avec toutes les communautés autonomes. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, lors d’une commission au Congrès pour expliquer les actions menées par son département dans le cadre de l’état d’alarme, dans lequel il a déclaré que les mesures ont été prises “toujours” en accord avec les experts, le dialogue avec le CC .AA., Secteurs économiques et agents sociaux.

15:20 DESCALADA | L’épidémie de coronavirus maintient ce jeudi la “bonne évolution” de ces derniers jours avec une baisse du nombre de décès à 268 et de ceux infectés à 1309, dont la moitié en Madrid et Catalogne, ce qui place ces communautés en appoint de départ “plus compliqué” que le reste pour la désescalade.

15:15 DESCALADA | Le Musée national du Pradole Musée Reina Sofia et le Le musée national Thyssen-Bornemisza n’ouvrira pas ses portes au public le lundi 11 mai, date à laquelle la phase 1 du plan de désescalade du gouvernement commencera vraisemblablement et à laquelle les halls d’exposition pourront ouvrir leurs portes, mais avec une réduction d’un tiers de la capacité et du contrôle des visiteurs.

15:10 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a annoncé que “Travaille” pour anticiper l’achat de vaccins pour la prochaine saison de la grippe, ce qui est attendu à la fin de l’année avec l’arrivée de températures plus froides, en raison de la situation de Covid-19, qui pourrait également réapparaître autour de ces dates selon divers scientifiques.

15:05 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, à la Commission Santé: «Il peut y avoir une poussée et il faut se préparer à une poussée, il faut transmettre ce sentiment de prudence au public. Vous devez éviter une course publique pour voir qui tombe avant.

15:00 SOLIDARITÉ | Àdopta un grand-père Le défi a été lancé, dans ces circonstances exceptionnelles dues à la crise des coronavirus, de obtenir des «petits-enfants adoptifs» pour plus de 2 500 aînés, tel que rapporté par l’organisation.

14:50 MADRID | Le ministre des Transports, de la Mobilité et des Infrastructures de la communauté de Madrid, Ángel Garrido, insistera auprès du gouvernement central pour établir par règlement l’utilisation obligatoire d’un masque dans les transports publics, en particulier dans le métro et Cercanías, comme mesure pour entreprendre la désescalade dans ce secteur avec des “garanties” complètes et éviter de “stigmatiser” les transports publics.

14:40 COMMISSION DE LA SANTÉ | Salvador Illa transfère ce sera “prudent non, ce qui suit” en ce qui concerne les phases de passage dans le plan de désescalade présenté par l’exécutif de Sánchez.

14:35 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le ministre Salvador Illa, répond aux questions et interventions de différents groupes parlementaires. Son discours, loin d’être autocritique, loue la gestion du gouvernement et cherche à justifier les mesures critiquées par plusieurs députés.

14:30 DESCALADA | Les les parcs et plages de Saint-Sébastien rouvriront marcher de ce samedi 2 mai dans le cadre de la désescalade de l’état d’alarme par la covid-19 annoncée par le gouvernement central.

14:25 COMITÉ TECHNIQUE | L’utilisation d’un masque dans les transports publics urbains et métropolitains sera “fortement recommandée” dans le nouveau scénario de désescalade et d’augmentation progressive de l’activité et de la mobilité conçu par le gouvernement, selon la secrétaire générale des transports, María José Rallo.

14:20 ESPAGNOL À L’ÉTRANGER | Un L’avion Iberia a atterri pour la première fois de son histoire à l’aéroport australien, comme l’a annoncé ce jeudi sur Twitter l’ambassade d’Espagne en Australie, qui avait annoncé quelques jours auparavant sur son site Internet que l’avion emprunterait la route spéciale pour faciliter le retour des Espagnols à Madrid.

14:15 ESPAGNE | Le président de Ciudadanos et porte-parole au Congrès, Inés Arrimadas, Il a déclaré que, dans la gestion de la crise des coronavirus, le gouvernement “improvise et ne compte sur personne”. “Il est impossible de plaire à tout le monde, mais quand on ne fait plaisir à personne, c’est parce qu’on se porte très mal”, a-t-il conclu.

14:10 ANDALOUSIE | Le secrétaire général du PSOE-A, Susana Diaz, a exprimé ce jeudi son support sur décision du président du gouvernement central, Pedro Sánchezde étendre l’état d’alarme actuel depuis le 10 mai, et a demandé au chef de l’exécutif andalou de fournir plus d’informations sur les approches et les étapes de l’administration autonome et de maintenir un dialogue avec les partis d’opposition.

14:06 REVILLA | Le président de la Cantabrie, Miguel Ángel Revilla, a reproché au gouvernement “recentralisation” qui, à son avis, a été produit dans l’État en raison de l’état d’alarme provoqué par la crise des coronavirus et a demandé une réunion du Conseil de la politique fiscale et financière afin que les fonds que l’Europe prévoit de combattre soient distribués aux régions autonomes contre cette pandémie.

14:02 PONT MAI | Le Corps de police municipale de Madrid déploie à partir de ce jeudi une “opération forte” de contrôles routiers pour éviter les déplacements à l’occasion du pont de mai, et dans le cadre du respect de l’arrêté royal d’état d’alerte, par plus de 1 000 agents déployés.

13:57 PP et VOX | PP et Vox ont uni leurs forces pour exiger que le Congrès célèbre à nouveau Plénière chaque semaine jusqu’à ce que la session en cours se termine le 30 juin et puisse ainsi exercer la fonction parlementaire de contrôle sur le gouvernement.

13:52 AIDE | La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a demandé au gouvernement du Sénat une «table de travail» entre les deux cadres définir une «stratégie claire». “Nous allons nous ruiner, nous ne pouvons pas continuer sans plans concrets”, prévient Ayuso. En outre, il a fait valoir qu ‘”il ne peut y avoir d’expériences car nous ne pouvons pas nous permettre un rebond“Et a demandé que” ce 2 mai “rende” hommage aux héros contemporains tels que les agents de santé et les forces de l’Etat et les forces de sécurité “.

13:48 BRUXELLES | La Commission européenne a proposé ce jeudi d’allouer 56,7 millions d’euros à l’Espagne cen charge du Fonds communautaire de solidarité pour atténuer les effets des inondations survenues à Valence, Murcie, Castille-La Manche et Andalousie en septembre de l’année dernière.

13:41 MASSE POUR LES DÉCÉDÉS | L’évêque de Carthagène, José Manuel Lorca Planes, présidera une messe de funérailles le lundi 4 mai prochain à 19h30. pour tous ceux qui sont morts à cause de COVID-19 dans la région de Murcie. La célébration aura lieu avec sa propre liturgie pour ce cas spécifique que le Saint-Siège a prévu, ont indiqué des sources de l’évêché dans un communiqué.

13:35 SÉNAT | Le ministre de la Politique territoriale et de la Fonction publique, Carolina Darias, Il a affirmé devant le Sénat que l’État autonome avait “bien” travaillé dans la lutte contre Covid-19, que le gouvernement avait eu toutes les communautés et qu’il y avait eu de nombreux accords sur “le bruit” des voix contre.

13:30 ESPAGNE | Le ministre de l’industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto, a fait un demander un dialogue “permanent” entre le gouvernement et les communautés autonomes, municipalités, agents sociaux et autres partis politiques, en veillant à ce que la période de désescalade qui commence maintenant dans le pays ne soit pas une course pour voir qui ouvre l’activité en premier.

13:25 MADRID | Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a demandé ce jeudi au Premier ministre, Pedro Sánchez, qui “ne se réfugie pas dans un bunker à La Moncloa” et qu’il “faut un bain de réalité pour mieux remplir ses fonctions”.

13:20 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Center for Health Alerts and Emergencies, Fernando Simón, a veillé à ce que actuellement les hôpitaux sont au cœur de la transmission du nouveau coronavirus, raison pour laquelle il a pratiquement rejeté que de nouvelles infections se produisent dans les foyers.

13:15 MADRID | Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a fait valoir que les masques doivent être “obligatoires” sur les bus de la compagnie municipale de transport (EMT), ce qui l’a conduit à critiquer le “manque de définition” du gouvernement espagnol dans le plan de désescalade, où “il n’y a pas de critères clairs”.

13:05 ESPAGNE | L’agence publique EFE a triomphalement rapporté qu’au cours des dernières 24 heures, seulement 268 personnes sont mortes du coronavirus, selon des chiffres officiels du ministère de la Santé. «Le nombre de personnes décédées et de contagions chute en Espagne avec 268 décès et 1 309 cas»L’agence de presse publique a intitulé le rapport que le directeur de Pedro Sánchez publie chaque jour à cette heure.

13:00 COMMISSION DU SÉNAT | Cuca Gamarra, député du PP: «Ce virus n’attaque pas la liberté et c’est pourquoi nous demandons au gouvernement de nous rendre la vie que nous avions avant le 14 mars. “

12:50 COMMISSION DE LA SANTÉ | Après l’apparition d’Illa, le député de Vox a pris la parole, Juan Luis Steegmann Olmedillas. “Des cas pièges avec la méthode simple de ne pas les diagnostiquer, et cela non seulement parce qu’ils ne savaient pas comment le faire, car ils n’ont pas non plus de kits de diagnostic et ne savent pas comment les utiliser. Il n’y a pas de diminution des données, il y a un plateau “, le rapport d’Abascal accuse le représentant du gouvernement dirigé par Pedro Sánchez.

12:45 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Center for Health Alerts and Emergencies, Fernando Simón, a averti que il existe toujours un “risque important” de nouvelles flambées de coronavirus, raison pour laquelle il a indiqué que, malgré les “bonnes données” qui s’inscrivent dans les derniers jours ils ne doivent pas conduire à «l’euphorie».

12:40 COMMISSION DE LA SANTÉ | Salvador Illa: «Le approvisionnement en médicaments dans les moments très difficiles, où le pic n’avait pas été atteint dans les unités de soins intensifs, il est garanti à tout moment ».

12:35 SÉNAT | La Commission générale des communautés autonomes a commencé ce jeudi avec une minute de silence en mémoire de plus de 24 000 morts que la pandémie de coronavirus a quitté. Cette session se déroule dans la nouvelle chambre du Sénat pour préserver la distance de sécurité et des représentants du gouvernement autonome, de l’exécutif central et des sénateurs y participent.

12:30 DESCALADA | Le gouvernement fixera des plages horaires pour que la population puisse sortir dans la rue à partir de samedi prochain, le 2, lorsque les familles seront autorisées à se promener et à pratiquer une heure de sport individuellement. Selon Moncloa, le Premier ministre, Pedro Sánchez, Il a adopté cette décision qui sera lancée à partir de samedi, lors de la réunion du comité technique de désescalade, tenue ce matin et “selon les données montrant la bonne évolution de la pandémie en Espagne”.

12:25 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 éprouvait une légère Augmentation de 0,16% en milieu de session ce jeudi, ce qui a conduit le sélectif à 7 067,2 entiers à 12h02, un jour marqué par l’avalanche de résultats, notamment BBVA, Caixabank et Sabadell, et par la réunion de la Banque Centrale européenne (BCE).

12:16 DESCALADA | Les parcs de Madrid resteront fermés, au moins, jusqu’à ce que la phase 1 de la désescalade soit atteinte, a annoncé jeudi le maire, José Luis Martínez-Almeida, lors de la conférence de presse après le conseil d’administration de la ville. “Voyons ce qui se passera le 9 mai”, a-t-il dit.

12:10 COMMISSION DE LA SANTÉ | Le ministre Salvador Illa va apparaître au siège du Parlement propre demande et à la demande de PP et Vox, qu’ils ont revendiqué sa présence à la chambre basse, pour rendre compte des décisions prises par le service qu’il dirige.

12:09 COMMISSION DE LA SANTÉ | Commencez la session avec une minute de silence à la mémoire des victimes du coronavirus en Espagne. L’intervention de Salvador Illa, de rendre compte des mesures prises par le ministère de la Santé contre l’urgence sanitaire causée par le coronavirus.

12:05 SANTÉ | La Clinique de l’Université de Navarre collaborera à une étude internationale multicentrique, dirigée par Siemens Healthineers, pour créer un algorithme d’intelligence artificielle en mesure de définir l’étendue de la lésions pulmonaires causées par un coronavirus et différencier la pneumonie Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, d’une autre conventionnelle.

12:01 COMMISSION DE LA SANTÉ | La Commission de la santé commence au Congrès des députés, où le ministre de la Santé, Salvador Illa, comparaîtra.

12:00 TEST COVID-19 | Les 30 équipes constituées par un chauffeur et une infirmière pour étude de séroprévalence Dans les maisons de Madrid ce mercredi, ils ont commencé à visiter les maisons pour faire les tests, qui consistent en un test rapide et une collecte de sang facultative, pour lesquels les familles sont «très collaboratives».

11:55 ESPAGNE | Le Ministère de la santé ha manipulado este miércoles su informe diario sobre el avance de la pandemia de coronavirus para exhibir una sensación de mejora, apenas un día después de que Pedro Sánchez anunciase el plan de desconfinamiento. Sanidad ha incluido como ‘nuevos curados’ a pacientes antiguos, tras una actualización enviada por Galicia. Sin embargo, no sigue el mismo criterio con los ‘nuevos fallecidos’.

11:50 SALUD | El 70 por ciento de la población española tiene miedo de contagiarse de Covid-19 en su entorno más cercano, según los resultados de un sondeo realizado a más de 16.000 personas en Comunidad de Madrid, Cantabria y Canarias entre el 15 y 25 de abrilcercano. Cependant, solo el 25 por ciento de la población consultada percibe este riesgo de contagio como alto.

11:40 EMPRESAS | Le grupo Lufthansa ha ampliado su programa de vuelos de repatriación hasta el 31 de mayo debido a la continuidad de las restricciones nacionales e internacionales. A partir del 18 de mayo, Lufthansa operará vuelos de Fankfurt a Atenas, Oporto y Gotemburgo.

11:35 CONFINAMIENTO | Los vecinos y vecinas de Malasaña (Madrid) celebrarán las fiestas del 2 de Mayo, las del barrio, sacando los conciertos y actuaciones a los balcones, además de poder seguirlos por streaming para adaptarse a las restricciones que marca el confinamiento, ha informado la Plataforma Maravillas en un comunicado.

11:30 SOLIDARIDAD | Le limosnero de la Santa Sede, el cardenal polaco Konrad Krajewski, que se ocupa de ejecutar las obras de caridad del Papa, a asistido económicamente a un grupo de transexuales latinoamericanos que habían solicitado ayuda a la parroquia de Torvaianica, situada en la costa de la provincia de Roma, debido a la situación de indigencia en la que estaban. «Claro que les hemos ayudado. ‘Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar’, lo dice Jesús; es el Evangelio. Estas personas son seres humanos y tenían hambre. Somos todos hijos de Dios», ha señalado el purpurado polaco, considerado el brazo caritativo del Papa, en declaraciones al diario italiano Il Corriere della Sera.

11:25 ESPAÑA ÚLTIMA HORA | En cuanto al número de casos confirmados por PCR, el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad muestra que 213.435 personas han dado positivo, lo que supone 1.309 más en 24 horas, una nueva bajada respecto al miércoles cuando hubo 2.144 casos más. Aussi, ya se han curado 112.050 pacientes, lo que supone 3.103 más, menos que los registrados ayer cuando hubo 6.399 pacientes curados en un día.

11:20 VATICANO | El Papa ha pedido oraciones por los muertos «anónimos» que han sido «enterrados en fosas comunes» a causa de la pandemia por Covid-19 que ha dejado en todo el mundo más de 227.000 muertos y más de 3,19 millones de contagiados, según las últimas cifras difundidas este 30 de abril.

11:15 DESESCALADA | El PP ha presentado este jueves en el Congreso un protocolo de «vuelta segura» a las aulas tras la crisis sanitaria del Covid19, con medidas como la realización de pruebas diagnósticas a alumnos y profesores, o la adaptación de las clases para el cumplimiento de la distancia de seguridad.

11:10 ESPAÑA ÚLTIMA HORA | La pandémie de coronavirus deja ya 34.924 fallecidos en España. Le Ministère de la santé informa este jueves de un total de 24.543 muertes, ya que en este cómputo excluye las cifras totales de la Comunidad de Madrid y Cataluña, que notifican las defunciones por un sistema de recuento diferente.

11:05 ESPAÑA | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha respondido ni una de las cinco cartas que la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, le ha enviado en toda la legislatura. Dos de ellas han sido durante la crisis del coronavirus.

11:00 MADRID | La Comunidad de Madrid dejará sin efecto a partir de este jueves la resolución por el que restringía permisos y excendencia del personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para hacer frente al pico de actividad del coronavirus. Así se lo detalla una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), aprobada en el ámbito de la Mesa Sectorial y a la que ha tenido acceso Europa Press.

10:55 EEUU | El gigante norteamericano sigue siendo el país más afectado por el coronavirus, tanto por número de casos como por número de fallecidos, con 1.040.488 personas contagiadas y 60.999 víctimas mortales. Le estado de Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 299.691 contagiados y 23.477 fallecidos. En las últimas 24 horas, Estados Unidos ha vuelto a superar el umbral de los 25.000 contagios en un solo día, en concreto acumulando 27.300 positivos, dos días después de haber bajado ese balance a 22.000 personas con coronavirus, la cifra más baja desde finales de marzo. Hasta la fecha, el gigante estadounidense ha realizado más de seis millones de pruebas para detectar casos de coronavirus.

10:50 GLOBAL | La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado las 227.000 víctimas mortales tras haber sobrepasado los 3,19 millones de casos en todo el mundo, con Estados Unidos de nuevo registrando más de 27.000 contagios en un solo día, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Según el balance global actualizado este jueves a las 9.30 horas, la pandemia deja ya 3.195.316 personas contagiadas y 227.705 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 980.761, con España liderando esta tabla con 132.929 personas recuperadas, devant Estados Unidos, con 124.023, y Alemania, con 123.500.

10:45 ESTADO DE ALARMA | Las aplicaciones de móvil que geolocalizan al usuario son una de las líneas de actuación que tiene sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez para vigilar que la desescalada se realice cumpliendo las normas establecidas. Algunas de estas ‘apps’ estatales ya están en circulación, como la denominada ‘AsistenciaCOVID-19’. Pese a que el Gobierno defiende que cumplen con todos los requisitos de protección de datos, un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos Defensa (IEEE), que depende del Ministerio de Defensa, advierte que pueden convertirse en instrumentos de «vigilancia y control social» si no se extrema el celo en su diseño y uso.

10:40 ESPAÑA | El Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado a la empresa Ingeniería y Soluciones para Higiene Industrial un contrato por 140.360 euros para la desinfección de vehículos oficiales e instalaciones del Parque Móvil del Estado (PME) en Madrid con motivo del coronavirus.

10:35 TEST COVID-19 | El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Las Palmas ha autorizado el «sometimiento forzoso» a la prueba de la Covid-19 de un hombre, de 80 años, residente en un centro para mayores de Arucas (Gran Canaria), ante su negativa a someterse al test.

10:30 DESESCALADA | El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, ha destacado que el País Vasco es la segunda comunidad autónoma que menos denuncias ha interpuesto por incumplimientos del confinamiento, cerca de 19.000 hasta este pasado miércoles.

10:25 CANADÁ | Las autoridades de Canadá han informado este miércoles de que el número de muertos por coronavirus ha sobrepasado la barrera de los 3.000 en el país, que constata ya 51.248 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

10:20 ESTADO DE ALARMA | El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que su formación quiere conocer «en detalle» en qué términos se va a prorrogar por cuarta vez el estado de alarma antes de decidir el sentido de su voto. Tras avisar que esta situación no se puede prolongar «indefinidamente», le ha emplazado a presentar un «plan creíble» porque «todo el espectro coincide en que su gestión de la crisis es un desastre».

10:15 DESESCALADA | El Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa a la cabeza, ha trasladado que analizará algunas propuestas que plantearon las comunidades autónomas para que la desescalada no se desarrolle sólo por las unidades territoriales que se han marcado en el plan del Gobierno -provincias e islas-, sino también por otras como las áreas sanitarias.

10:10 RUSIA | La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia más de 7.000 casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el balance a más de 106.000 personas contagiadas y más de un millar de víctimas mortales, según los datos publicados por el centro ruso encargado de la lucha contra el virus.

10:05 DESESCALADA | La jornada de este miércoles se convirtió en la primera sin fallecidos por COVID-19 para Galicia, según informó la Consellería de Sanidad. Se trata de una buena noticia que abre una puerta por la que entra la luz al final del túnel.

10:00 ESPAÑA | La dirección de la empresa pública Mercamadrid ha repartido desde principios de abril entre los empleados de las compañías mayoristas que trabajan en su recinto 20.000 mascarillas que no cumplen ninguna medida de seguridad.

9:55 ESPAÑA | El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, considera «normal» que el «parón sin precedentes al que se ha sometido a la economía» para combatir la pandemia «tuviera estas consecuencias» en cuanto a la caída del PIB, por lo que ha llamado a lograr un acuerdo sobre un plan de reconstrucción para «evitar caídas mayores».

9:50 MADRID | El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha compartido en Twitter un vídeo de cómo despidieron, entre aplausos y vítores, los vecinos del Palacio de Hielo a la UME tras cerrar la morgue temporal que se instaló en el recinto de ocio.

9:50 SOLIDARIDAD | La activista climática sueca adolescente Greta Thunberg a donado un premio de 100.000 dólares que ganó de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para luchar contra el coronavirus, informó el jueves el organismo mundial. La organización no gubernamental danesa contra la pobreza Human Act igualará la donación de 100.000 dólares, agrega el comunicado.

9:45 SALUD | El riesgo de neumonía y dificultad respiratoria en los pacientes con COVID-19 es bien conocido, pero cada vez hay más pruebas de graves problemas cardiovasculares asociados a la enfermedad, según un estudio que destaca la necesidad de utilizar terapias antiinflamatorias ya probadas para el corazón.

9:40 DESESCALADA | Le Consell de Ibiza ha aceptado la propuesta del Govern de incluir la isla en el listado de territorios de Baleares que están en condiciones de avanzar a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, ha informado la institución insular en un comunicado. El ejecutivo autonómico decidió ayer solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez que Menorca se sumase a Formentera y a las islas canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa como primeros territorios en entrar en la fase 1 y planteó al Consell de Ibiza que estudiara incorporarse a la petición dada su buena situación sanitaria y escasa incidencia del coronavirus.

9:35 ECONOMÍA | La economía española se ha desplomado entre enero y marzo, a pesar de que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo. Le Producto Interior Bruto (PIB) español se hundió un -5,2% en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior, según ha avanzado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta tasa es 5,6 puntos inferior a la registrada en el cuarto trimestre.

9:30 ESTADO DE ALARMA | Mariano de Rajoy habría incumplido el confinamiento saliendo a la calle para hacer deporte. Las imágenes fueron difundidas por laSexta y ahora el Ministerio de Interior ha remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid un oficio ante la posible infracción cometida por el ex presidente del Gobierno.

9:25 ESPAÑA | La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha preguntado este jueves al Partido Popular si «consideran que hay otra manera de afrontar» la crisis sanitaria del coronavirus «que no sea con el estado de alarma».

9:20 ESPAÑA | El Gobierno remitirá este jueves a Bruselas el Programa de Estabilidad 2020-2023, junto al Plan Nacional de Reformas, e incluirá la actualización del cuadro macroeconómico con una importante revisión de las previsiones por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, así como las medidas proyectadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis a unos días del inicio de la desescalada del confinamiento.

9:15 MERCADOS | Le Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,22%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.070,90 enteros a las 9.01 horas, en una jornada marcada por la avalancha de resultados, entre ellos BBVA, Caixabank y Sabadell, y por la reunión del Banco Central Europeo (BCE).

9:10 ESPAÑA | Beatriz Gimeno, alto cargo del Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero, ha organizado un debate telemático titulado «Covid-19 con perspectiva de género». En dicho encuentro virtual ha defendido que «la crisis del coronanavirus nos demuestra que lo que el feminismo venía teorizando desde hace tanto tiempo tenía razón».

9:05 EEUU | El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que invertirá 75,5 millones de dólares (casi 70 millones de euros) en la Ley de Producción de Defensa para incrementar la producción de bastoncillos en 20 millones al mes desde mayo.«El Pentágono invertirá 75,5 millones de dólares de financiación en el título tres de la Ley de Producción de Defensa para aumentar la producción de bastoncillos en 20 millones al mes a partir de mayo», ha indicado el portavoz de la agencia, el teniente coronel Mike Andrews, en un comunicado.

9:00 ECUADOR | La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha advertido este miércoles de que la ciudad debe prepararse para afrontar «una segunda ola» de contagios de coronavirus. Viteri, que ha asegurado que Guayaquil reforzará la atención médica para evitar «que el sistema sanitario colapse», ha reiterado que el cantón permanecerá con toque de queda y jornada laboral suspendida a partir del 4 de mayo, fecha en la que el Gobierno ha dispuesto la fase de transición del aislamiento al distanciamiento social.

8:55 ALEMANIA | La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 159.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 6.288, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Les 1.478 casos nuevos de coronavirus suponen un ligero aumento respecto de los 1.304 contagios del balance anterior pero se mantienen por debajo de los 2.000 positivos diarios. El balance total de contagios es de 159.119, con 178 muertos en las últimas 24 horas.

8:52 COREA DEL SUR | El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, según sus siglas en inglés) ha registrado este miércoles cuatro casos importados de Covid-19, mais ninguno de transmisión local por primera vez desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus en el país asiático hace más de dos meses.

8:45 ARGENTINA | El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha salido al paso este miércoles de las críticas de algunos sectores que acusan a su Gobierno de preparar «liberaciones masivas» de presos para evitar brotes de la Covid-19 en los centros penitenciarios y ha señalado que hay «una campaña mediática» detrás de todas estas aseveraciones.

8:40 ESPAÑA | El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece este jueves, por sexta semana consecutiva, ante la Comisión de Sanidad del Congreso, para informar a los grupos parlamentarios sobre la situación de la crisis sanitaria generada por el Covid19 y sobre la evolución de las medidas tomadas por su departamento para acabar con la pandemia.

8:35 MATERIAL SANITARIO | El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprado recientemente una partida de batas desechables a empresas chinas 66 veces más caras que las adquiridas a empresas compañías españolas. El Ejecutivo socialcomunista está realizando compras de urgencia por el estado de alarma y la COVID-19, con diferencias de escasos días, en las que los precios se disparan, dependiendo de cuáles sean las empresas contratadas. Es más, lo cierto es que cuando el Gobierno adjudica la compra a empresas españolas, los precios son increíblemente inferiores a los pagados a las chinas.

8:30 ESPAÑA | El Senado acoge este jueves a partir de las 12.00 horas la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la que el Gobierno y las autonomías debatirán sobre la gestión de la crisis causada por el coronavirus, y en la que Cataluña no tendrá representación al haber rechazado acudir la Generalitat y los parlamentarios de ERC y de Junts. Tampoco acudirán Baleares ni Canarias, pero por problemas para llegar a Madrid ante las restricciones de vuelos por el estado de alarma.

8:25 CHINA | El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves tan solo cuatro casos de coronavirus procedentes del extranjero, tandis que no se han registrado nuevos contagios a nivel local de la Covid-19 ni fallecimientos adicionales. Alors, las muertes se mantienen en 4.633 personas según el balance oficial, mientras que los contagios han experimentado un ligero ascenso hasta los 82.862.

8:20 EEUU | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que retomará sus viajes la semana que viene visitando Arizona, tras un mes enclaustrado en la Casa Blanca a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Mientras, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado este miércoles que el estado comenzará su reapertura a partir del próximo lunes, aunque los condados de Broward, Palm Beach y Miami-Dade quedarán excluidos del proceso.

8:15 ESPAÑA | La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que los adscritos a un ERTE no son parados, pero lo que está claro es que no trabajan. Y ese paro temporal implica que, en estos días, todo ese volumen de personas incluidas en los expedientes de regulación temporal de empleo en tramitación se unen a los parados que ya refleja la EPA y a los autónomos que han reclamado la ayuda por el cese de actividad a causa del cierre de sus negocios y la crisis. El resultado de esa montaña de parados temporales y estructurales llega hasta el 37% de la población activa. Se trata de uno de los volúmenes de paro más dramáticos de la historia de España, provocados por la gestión de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus.

Buenos días, arranca una nueva jornada en la lucha por terminar con la transmisión local del coronavirus. Este jueves, los españoles se encuentran a las puertas del séptimo fin de semana confinados en casa para evitar un contagio masivo de Covid.19. Con una desescalada en sus primeras fases, el Gobierno de Pedro Sánchez se afana por solucionar la bochornosa imagen que han proyectado tanto nacionalmente como internacionalmente por su nefasta gestión de la crisis del coronavirus.