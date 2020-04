Dernière heure de la session de contrôle au gouvernement pour l’état d’alarme

18:29 AUTONOMIE | Plus de 361 000 indépendants et PME ont demandé le report de dettes fiscales auprès du Trésor, pour un montant de 2 225 millions d’euros, et un total de 2 250 entreprises et indépendants ont demandé le report du paiement des cotisations sociales, en profitant des mesures approuvé par le gouvernement pour la crise provoquée par la pandémie du virus Covid-19.

18:27 RAMADÁN |Le directeur adjoint des opérations (DAO) de la police nationale, le commissaire en chef José Ángel González, a garanti qu’il n’y aura aucun problème de réunion avant le début du ramadan, qui débutera entre vendredi et samedi.

18:26 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | La ministre Marlaska répond à Olona Chocláns au sujet de ses interrogations “sur les mesures que le gouvernement met en œuvre qui affectent les droits fondamentaux et les mesures contre la libre circulation et l’opinion sur les réseaux sociaux”. Le ministre a répondu que “aucun. Ces mesures ne sont pas prises en Espagne ».

18:20 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Olona Choclán assure que “nous maintenons que le terrorisme de l’ETA est ciblé à la télévision publique en interviewant Otegi”.

18:17 CATALOGNE | Le premier maire adjoint de Barcelone, Jaume Collboni, a demandé au président de la Chambre de commerce de Barcelone, Joan Canadell, une rectification et des excuses pour s’assurer qu’une Catalogne indépendante aurait sauvé des milliers de vies dans la crise des coronavirus, et affirme que “L’Espagne est le chômage et la mort, et la vie et l’avenir de la Catalogne”.

18:16 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Olona Cholclán s’adresse au ministre de l’Intérieur: “Monsieur Marlaska, nous vous décrivons comme le” gouvernement du canular “. 31 janvier: Fernando Simón: «L’Espagne n’aura pas plus d’un cas de coronavirus. Isabel Montero. «L’Espagne est prête pour le coronavirus»: 22 000 morts ».

18:11 RENAULT | La marque automobile Renault a repris sa production de manière “limitée” et suite à des mesures sanitaires strictes dans trois de ses usines françaises, après que l’entreprise ait dû fermer ses douze usines dans le pays français en mars pour empêcher la propagation du coronavirus.

18:09 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Olona Choclán soutient dans le Speakers ‘Tribune que le gouvernement social-communiste a lancé un “alibi pour kidnapper nos libertés. Il nous a saisis de peur comme arme de soumission ».

18:07 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | «Les professionnels de la santé publique guérissent et leur esprit de santé publique» est l’héritage de notre démocratie. Son esprit de travail des divers est ce que doit être le consensus transversal », explique Pablo Iglesias.

18:01 DENTISTES | Le Conseil général des dentistes s’est déclaré satisfait de l’approbation par le gouvernement de l’accès aux ERTE pour cause de force majeure pour le personnel dispensable des secteurs essentiels, parmi lesquels les dentistes.

17:50 PAYS BASQUE | Le nombre de personnes hospitalisées au Pays basque en raison de la pandémie de coronavirus s’est élevé à 905 ce mercredi, au rythme de 150 à Álava, 550 à Vizcaya et 205 à Guipúzcoa. Cela signifie que, par rapport au 1er avril dernier, les hospitalisations à Vizcaya et Álava ont été réduites de moitié, et elles ont diminué de 40% à Guipúzcoa.

17:50 FOOTBALL | Le Comité exécutif de l’UEFA, réuni en visioconférence, vivra ce jeudi l’une de ses sessions les plus importantes de la dernière décennie, puisqu’il tentera de trouver les formules possibles, si les circonstances le permettent enfin, pour terminer les compétitions de la saison 2019-2020 , à la fois nationale et Champions League et Europa League, paralysé et toujours avec un avenir incertain en raison de la pandémie mondiale causée par l’épidémie de cororonavirus.

17:47 RAE | L’Académie royale espagnole (RAE) tiendra ce jeudi 23 avril, sa deuxième session plénière virtuelle de son histoire en raison de l’extension des mesures de confinement en raison de l’état d’alarme provoqué par le coronavirus et dans cette nouvelle réunion télématique le débat sur de nouveaux Les termes liés à la pandémie ont commencé la semaine dernière.

17:44 ENVIRONS | Le gouvernement a appelé les utilisateurs du service Cercanías de la gare d’Atocha, à Madrid, à maintenir le “plus grand engagement” à respecter les distances de sécurité sociale, étant donné que c’est “le principal point de concentration des voyageurs dans le pays” .

17:00 AGENTS CONTAGIES | Le Conseil de Salt City (Gérone) a annoncé mercredi qu’un total de 12 policiers locaux de la municipalité ont été testés positifs à Covid-19 pour un personnel de 53 membres. Les agents sont asymptomatiques, en parfaite santé et confinés à leur domicile.

16:55 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Le député du PP, Antonio González Terol, assure que si les prévisions sont satisfaites, l’Espagne entrerait “dans la pire crise depuis la guerre civile”. Il critique les mesures de financement que le gouvernement a «vendues» pour les autonomies déjà engagées dans les fonds précédents. «Fonds pièges» ou «fonds bulo», les a-t-il appelés.

16:45 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Ábalos assure que «nous ne pouvons pas poser une situation pour certaines personnes en fonction de leur situation d’invulnérabilité en cas de location».

16:30 ROIS | Les Rois ont organisé une vidéoconférence ce matin avec des représentants du Conseil espagnol de la jeunesse (CJE), à laquelle a participé le président, Manuel Ramos De la Rosa; la vice-présidente, María Rodríguez Alcázar et le vice-président, Diego Vázquez Ayala, qui ont expliqué à Vos Majestés comment la crise provoquée par Covid-19 et les mesures qu’ils prennent affectent ce groupe.

16:30 MADRID | La Communauté de Madrid reconnaît dans son rapport aujourd’hui un total de 11.852 décédés par les coronavirus, qui sont 4,275 de plus dont le gouvernement communique. Madrid a fermé aujourd’hui la grande morgue du Palais de glace de Madrid, en réduisant la pression sur le nombre de morts.

16:05 NAVARRA | Le Conseil municipal de Pampelune ha accepté, par résolution du bureau du maire, de décréter la deuil officiel «en témoignage de la douleur de la ville face aux morts qui se sont produits à la suite de la propagation du virus Covid-19, en mémoire de toutes les victimes de la pandémie et en solidarité avec les familles et les proches. »

16:00 ANDALOUSIE | La Junta de Andalucía a souligné que le gouvernement de Pedro Sánchez semble “Il ne réussit que lorsqu’il rectifie”, par la clameur de la rue, comme cela s’est produit hier avec la question de la sortie dans la rue des mineurs de 14 ans.

15:54 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Le Premier ministre, Pedro Sánchez a rapporté mercredi que le ministre des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, Arancha González Laya, Il a parlé avec les députés espagnols de toutes les forces politiques, etsauf avec Vox “qui ne voulait pas rejoindre”, et qu’ils sont tous d’accord avec la proposition de l’Exécutif d’un plan de relance européen après Covid-19.

15 h 50 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Le porte-parole adjoint des citoyens au Congrès, Edmundo Bal, a reproché au deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, et le porte-parole de l’ERC à la Chambre basse, Gabriel Rufiánleur critique de la condamnation judiciaire contre le porte-parole d’Unidas Podemos à l’Assemblée de Madrid, Isa Serra, et il les a exhortés à respecter la séparation des pouvoirs.

15:41 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Tournez-vous vers Gabriel Rufián, interroge Sánchez sur la majoration de prix que le matériel médical présente dans certains endroits d’Espagne.

15:38 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Heure des questions à Vox, prenez la parole Santiago Abascal. Ses questions à Sánchez portent sur les paroles et les actions du deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias: “Soutenez-vous les paroles d’Iglesias critiquant le chef de l’État pour s’habiller en militaire?”

15:37 ESPAGNE | Twitter est enquêter grâce à ses “systèmes de détection” si le compte du Premier ministre, Pedro Sánchez, sur la plate-forme est suivi de faux profils ou «followers», comme l’ont confirmé des sources Europa Press du réseau social. De cette façon, la société rejoint Facebook, qui enquête déjà sur des centaines de faux profils qui ont soutenu et salué les publications des comptes officiels de l’exécutif espagnol sur la plate-forme.

15:32 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Pablo Casado demande à Sánchez pourquoi il cache le nombre de morts au coronavirus.

15:30 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Aucune des propositions des groupes parlementaires n’a été approuvée. Il est maintenant temps de poser des questions aux parties au gouvernement. La session de contrôle démarre.

15:22 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Après les paroles de Lastra, le président a de nouveau parlé, Pedro Sánchez, pour répondre aux groupes parlementaires au dernier tour de réponse avant le début du vote des différentes propositions des groupes parlementaires.

15:17 États-Unis | Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré qu’il a donné ordonner à la marine de “détruire” les navires iraniens pour “harceler” les navires américains, après que les forces armées ont averti la semaine dernière des mouvements “dangereux” des Gardiens de la révolution iraniens.

15:13 CONTRÔLE AU GOUVERNEMENT | Tour de réponse pour le porte-parole du PSOE, Adriana Lastra. Le socialiste prend la parole après l’intervention de Mertxe AizpuruOptez pour le groupe proetarra de Bildu.

15:10 CATALOGNE | Le Tribunal de Surveillance Pénitentiaire 5 de Barcelone a approuvé l’application de l’article 100.2 du Règlement Pénitentiaire à l’ancien président de l’ANC et ancien député de JxCat Jordi Sànchez, ce qui lui permet de sortir de prison en semaine pour faire du bénévolat, bien qu’il soit actuellement confiné par le coronavirus.

15:04 ESPAGNE | Le Congrès, présidé par le socialiste Meritxell Batet, a ouvert la session ce mercredi sans garder une minute de silence pour les plus de 25 000 décès que la pandémie de coronavirus laisse déjà dans notre pays. Ce geste de respect envers les victimes avait été démontré lors des sessions plénières précédentes. Ce n’est que lorsque le chef du PP l’a affirmé au début de son discours que la Chambre basse l’a fait. Mais la controverse ne s’arrête pas là, comme on peut le voir dans la vidéo, le Batet socialiste reste douteux à la demande de Pablo Casado et il faut quelques secondes pour se lever.

14:57 CONFINEMENT | Nouveau bâton par le gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias. Les différences et les tensions entre deux partenaires de la coalition social-communiste a contraint le ministre de la Santé, Salvador Illa, à partir mardi soir pour annoncer un arrêté ministériel pour le week-end autorisant les enfants à se promener, sept heures après avoir déclaré que les enfants ne pouvaient sortir que pour accompagner les enfants. parents aux courses.

14:50 SESSION DE CONTRÔLE | Passons maintenant au Congrès des députés pour le député Laura Borràs: “M. Sánchez, nous ne discutons pas de l’état d’alarme, nous discutons de votre état d’alarme.”

14:47 SESSION DE CONTROLE | Après les paroles de Pablo Echenique, tournez-vous vers Gabriel Rufián qui commence son discours faisant allusion à la condamnation de Isa Serra pour sa participation à quelques altercations avec la police dans le quartier madrilène de Lavapiés.

14:45 MADRID | Le délégué de la zone Culture, Tourisme et Sports de la Mairie de Madrid, Andrea Levy, a demandé par lettre au ministre de la Culture, José Manuel Rodríguez Uribes, la réduction de TVA sur les billets de spectacle de 10 pour cent, où il est actuellement, à 4 pour cent, “une mesure très raisonnable et qui, sans aucun doute, Ce serait une forte impulsion pour le secteur ».

14:43 SESSION DE CONTRÔLE | Tournez-vous vers Pablo Echenique: “Je crois qu’il y a des leçons à tirer de la marge, comme la nécessité de renforcer la santé publique dans notre pays, que nous devons faire une révolution dans l’économie des soins.”

14:40 ESPAGNE | Le porte-parole adjoint du Groupe populaire au Congrès, José Ignacio Echániz, lui a reproché au vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, Quoi défendre le porte-parole d’Unidas Podemos à l’Assemblée de Madrid, Isa Serra, qui, a-t-elle dit, a été “condamnée pour avoir agressé des policiers”.

14:36 ​​COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé, Dr. Fernando SimónAujourd’hui s’est qualifié comme “Imprudent” donnant des dates de désescalade des mesures de confinement appliquées depuis le 14 mars dernier, date à laquelle le gouvernement a approuvé le décret de l’état d’alarme. Il l’a fait lors de la conférence de presse du Comité technique sur les coronavirus, qui se tient régulièrement en milieu de matinée à Moncloa, et quelques heures après le premier ministre, Pedro Sánchez, fixer pour la seconde quinzaine de mai “l’horizon” d’assouplissement des mesures, ou de désescalade, qui amènera les Espagnols à la “nouvelle normale”, qui devra être adoptée tant qu’il n’y aura pas de vaccin contre le virus.

14:31 SESSION DE CONTRÔLE | Après l’intervention de Casado, tournez pour Vox: prenez la parole Santiago Abascal. Commencez vos mots

14:27 SESSION DE CONTRÔLE | Marié a demandé à Sánchez de considérer les toilettes décédées comme mortes dans un accident du travail pour améliorer les pensions de ses veufs et orphelins.

14:25 ESPAGNE | Margaret Robles, Ministre de la Défense, a été ému de se souvenir des plus de 26 000 décès que le coronavirus a laissés jusqu’à présent. «Nos forces armées ont toujours été avec elles. Ils ne sont pas restés seuls depuis une minute », a déclaré Robles ce mercredi lors de la cérémonie de clôture du Palais de glace de Madrid, connue jusqu’à présent sous le nom de “La Morgue de Madrid” pour avoir été une morgue provisoire pouvant accueillir le défunt par COVID-19.

14:21 SESSION DE CONTRÔLE | Le discours de Pedro Sánchez se termine et il reprend la parole.ou Pablo Casado pour montrer à nouveau que le président ne mentionne pas le bilan des coronavirus en Espagne: “Quelle étrange éclipse morale font-ils?” Le chef du Parti populaire passe en revue le informations publiées par des médias étrangers Les soi-disant progressistes qui témoignent de la terrible gestion de la crise par Pedro Sánchez et sa mauvaise décision tardive.

14:20 ESPAGNE | Le vice-président de la Communauté de Madrid, Ignacio AguadOu, vous avez soutenu que vous comprenez que le porte-parole de Podemos à l’Assemblée, Isa Serra, démissionnera “dans les prochaines heures” car, à son avis, il ne serait pas entendu qu’une personne reconnue coupable et handicapée conserve son poste de responsabilité publique.

14:15 GALICE | Le Les oppositions d’enseignants en Galice sont reportées jusqu’en 2021. Cela vient d’être annoncé par le ministère de l’Éducation, de l’Université et de la Formation professionnelle, Carmen Pomar, lors de sa comparution à la Députation permanente du Parlement galicien.

14:10 RÉSIDENCES ÂGÉES | Le Armée a 4 500 maisons de retraite au total ont été désinfectées après en avoir ajouté hier 63 autres, comme l’a expliqué le général Carlos Pérez, qui a comparu lors de la conférence de presse habituelle du comité technique à Moncloa et a également rappelé qu’aujourd’hui Un Airbus arrive en Espagne avec du matériel prêté par l’Estonie. Au cours de la journée d’hier, 6 258 membres des Forces armées ont mené des travaux contre le coronavirus, atteignant tous les objectifs fixés après avoir désinfecté 3 résidences de plus que prévu, en plus de 9 hôpitaux et 14 centres de santé.

14:05 MAISON ROYALE | Le roi Felipe VI s’est réuni ce mercredi au Palacio de la Zarzuela avec le quatrième vice-président du gouvernement et La ministre de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, pour analyser la situation générée par la crise de Covid-19, ont rapporté des sources de la Casa del Rey.

14:00 MADRID | Le porte-parole du PP à l’Assemblée de Madrid, Alfonso Serrano, a demandé ce mercredi démission de la porte-parole de Podemos, Isa Serra, après avoir été condamné par la Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) pour avoir participé aux altercations survenues dans le quartier de Lavapiés lors d’une expulsion qui a eu lieu le 31 janvier 2014.

13:55 SESSION DE CONTRÔLE | Pedro Sánchez parle de la rectification de la mesure annoncée ce mardi le des enfants dans la rue. Le Premier ministre a répété à plusieurs reprises au cours de cette session que ils ont péché “prudemment”. Il l’a répété à plusieurs reprises mais n’a pas livré une telle critique évidente de l’une des autres erreurs de sa gestion qui ont été mis en évidence aujourd’hui au Congrès.

13:52 RAMADÁN | Le directeur général adjoint (DAO) de la Police nationale, le conservateur en chef José Ángel González, a garanti qu’aucun type de problème de réunion ne se produira avant le début du Ramadan, qui débute ce jeudi 23 avril.

13:47 MADRID | Monsieur le Maire adjoint de Madrid, Begoña Villacís, Il a assuré ce mercredi, après la fermeture de la morgue du Palais de glace, qu’après cette pandémie “Madrid va changer, et ça va changer beaucoup”. Pour Villacís, cette fermeture est “un symbole d’espoir” qui montre que “la lumière est vue au bout du tunnel”, ce qui est dû au comportement des Madridois. Il a également souligné que le lancement de cette morgue est “un symbole de l’efficacité des citoyens et des administrations”.

13:40 SESSION DE CONTRÔLE | SAnchez apprécie le ton des paroles de Pablo Echenique, porte-parole du parti dirigé par son partenaire gouvernemental, Pablo Iglesias: “Il a mis le doigt sur la tête”.

13:35 SESSION DE CONTRÔLE | Sánchez sur les tests et sur la position de l’Espagne en tant que pays avec le plus grand nombre de décès par million d’habitants: «Si un pays n’effectue aucun test, il pourrait signifier qu’il n’a aucun cas de Covid-19. Au contraire, si un pays est capable de tester l’ensemble de sa population, il aurait une carte exacte des cas réels de covid. Et, sans aucun doute, ce serait le pays avec le plus grand nombre de cas par million d’habitants. Cela pénalise dans les statistiques les pays qui effectuent le plus de tests«.

13:30 SESSION DE CONTROLE | Sánchez au Congrès des députés: “Je pense qu’il est important que la commission parlementaire soit lancée dès que possible pour parler de reconstruction sociale et économique”.

13:22 SESSION DE CONTRÔLE | Après l’intervention d’Adriana Lastra, elle a repris la parole Pedro Sánchez et apprécie les critiques même si “certains ne sont pas si constructifs”. Continuez à répondre à chacun des groupes politiques qui se sont exprimés. Cela commence avec le leader PP, Pablo Casado.

13:16 COMITÉ TECHNIQUE | Le gouvernement a appelé les utilisateurs du service Cercanías du Gare d’Atocha maintenir le “plus grand engagement” à respecter les distances de sécurité sociale, étant donné que c’est “le principal point de concentration des voyageurs dans le pays”.

13:10 SESSION DE CONTRÔLE | Après l’intervention de Tomás Guitarte, le porte-parole du PSOE a pris la parole, Adriana Lastra. Après avoir rappelé les victimes du coronavirus, il s’est adressé Pablo Casado présente ses condoléances pour la mort de son oncle par un coronavirus. Il dit à Casado que sa décision de participer à la table de reconstruction proposée par Sánchez est “la meilleure décision” et ensuite il réprimandera sa critique du gouvernement parce que “ce n’était pas une critique constructive”.

13:03 VATICAN | Le papa Francisco Il a revendiqué pour l’Europe “l’unité fraternelle” dont rêvaient les pères fondateurs “, conformément au message de sa prière de lundi dernier, quand il a exhorté les politiciens à rechercher l’unité ainsi que le bien commun, en laissant de côté les intérêts partisans .

13:02 PANAMA | Le métro de la capitale du Panama va installer caméras pour mesurer la température de ses utilisateurs et détecter d’éventuels cas de coronavirus, dans le cadre de mesures de lutte contre une pandémie qui totalise aujourd’hui plus de 4 800 cas et au moins 141 décès dans le pays d’Amérique centrale.

13:03 SESSION DE CONTRÔLE | Le député de Teruel existe, Tomás Guitarte. Son intervention commence par distinguer la réalité du monde rural des grandes villes. Guitarte, qui a amené Sánchez à La Moncloa avec son vote, dit que dans les villes, ils ont respecté les mesures de confinement du coronavirus conçu pour les grandes villes. Et il demande à Sánchez, d’un ton amical, d’établir sa propre réglementation pour le monde rural.

13:01 MADRID | Le maire de Madrid estime qu’il est temps de commencer à défaire l’état d’alarme. José Luis Martínez-Almeida a exhorté le gouvernement à faire face “immédiatement” à la désescalade de la confinement par coronavirus, une mesure qui «ne peut plus être retardée», car «plus elle prend de temps, plus la crise économique sera grave».

12:57 ESPAGNE | Le deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, a assuré ce mercredi qu’ils faire appel de la peineà la condamnation du porte-parole d’Unidas Podemos à l’Assemblée de Madrid, Isa Serra, 19 mois de prison pour avoir participé aux altercations qui ont eu lieu dans le quartier de Lavapiés lors d’une expulsion en 2014, et a reconnu qu ‘”un énorme sentiment d’injustice l’envahit”.

12:53 COMITÉ TECHNIQUE | La conférence de presse des responsables techniques et sanitaires pour la gestion du crise des coronavirus en Espagne.

12:50 ESPAGNE | Le gouvernement “a pris note” des les vétérinaires proposent de rejoindre “un jour” au Comité Technique Scientifique du Covid-19 qui conseille l’Exécutif pour la résolution de la crise générée par la pandémie ou au groupe de manque de confinement.

12:48 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des urgences et des alertes de santé, Fernando Simón, a fait en sorte que l’Espagne ait déjà la capacité de détecter, diagnostiquer, traiter et isoler “correctement” tous les cas de coronavirus.

12:42 SESSION DE CONTROLE | Vous louez Sánchez: “Souvenez-vous de ces mots: parfois pour commettre une bévue, et non un délit, il suffit de ne rien faire pour l’éviter”. Après l’intervention d’Oramas, il intervient Pedro Quevedo, Sergio Sayas et José María Mazón.

12:40 SESSION DE CONTROLE | L’adjointe de la CUP, Mireia Vehí, termine son discours. Passons maintenant au groupe mixte, le député de la Coalition canarienne prend la parole sur le stand, Ana Oramas: «Les îles Canaries sont en danger de mort car va vivre une catastrophe humanitaire et la plus grande vague de pauvreté depuis l’après-guerre ». Et il a demandé au président s’il en était conscient.

12:35 BELGIQUE | La Belgique a levé ce mercredi le nombre de personnes décédées lié au coronavirus a 6262 personnes et celle de infections confirmées à 41 889, selon les données du service de santé publique qui considère que le “pic” de la courbe de la pandémie dans le pays cela s’est produit il y a une dizaine de jours.

12:30 JAPON | Les autorités japonaises ont confirmé l’existence de 33 cas d’infection à coronavirus à bord du Croisière italienne «Costa Atlantica», qui est ancré dans un port de la province de Nagasaki sans passagers et avec 623 membres d’équipage à bord, a rapporté la chaîne de télévision japonaise NHK.

12:28 SESSION DE CONTROLE | La porte-parole des proetarras de Bildu termine son discours, Mertxe Aizpurua. Tournez pour COUPE. Sallez au stand et parlez Mireia Vehí: “Les seules certitudes que nous pouvons avoir sont celles que nous construisons”

12:25 ESPAGNE | Le Conseil général des avocats espagnols parier sur faire un utilisation plus intensive de tous les moyens technologiques possible de faciliter les relations entre la justice et les administrations publiques, et parmi celles-ci avec les avocats et les éviter l’effondrement des tribunaux lorsque l’état d’alarme déclaré par la pandémie de coronavirus prend fin.

12:20 ÉCOLES | Le ministre de l’Éducation de la Generalitat, Josep Bargalló, a expliqué que le département fonctionne dans différents scénarios de déconfusion pour les centres éducatifs, mais que dans tous la distance sociale doit être “garantie”.

12:15 SESSION DE CONTRÔLE | TAitor Esteban termine son discours, pour le PNV. Et maintenant, tournez-vous vers le groupe politique pro-étarien de Bildu, prenez la parole Mertxe Aizpurua.

12:13 COMITÉ TECHNIQUE | La conférence de presse commence après la réunion du comité technique pour surveiller l’état de l’alarme. Vous pouvez suivre le signal en direct cliquez sur l’image:

12:10 ESPAGNE | La Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) a condamné au porte-parole d’Unidas Podemos à l’Assemblée de Madrid, Isa Serra, 19 mois de prison pour participer à altercations qui ont eu lieu dans le quartier Lavapiés lors d’une expulsion en 2014.

12:05 SESSION DE CONTROLE | Aitor Esteban Il a communiqué le vote favorable à l’extension du PNV bien qu’il ait sommé Sánchez de “réfléchir à la manière dont les mesures vont être assouplies dans les prochaines semaines”.

12:00 ESPAGNE | Le Syndicat des infirmières, SATSE, a appelé les différentes municipalités à lancer sites d’emploi pour embaucher des gens pour s’occuper des enfants des professionnels de la santé les difficultés qu’ils rencontrent quand il s’agit de trouver des soignants pour vos enfants.

11:56 SESSION DE CONTRÔLE | Fin Edmundo Bal, par Citizens. “Tous ensemble, nous sortirons de cette crise, sans tranchées”, explique le porte-parole adjoint du groupe orange avant de communiquer son soutien à l’extension de son groupe. Tournez maintenant pour le PNV, prenez la parole Aitor Esteban.

11:55 ESPAGNE | Le gouvernement du Pedro Sánchez Il n’a pas de plan défini pour la phase de non-confinement, comme l’a admis mercredi le directeur général au Congrès des députés. Les mesures seront prises en cours de route et pour donner une réserve légale à cette improvisation continue à laquelle Moncloa a eu recours une ruse: introduire deux nouveaux points dans l’arrêté royal d’alerte accordant plein pouvoir au ministre de la santé, Salvador Illa, d’émettre des ordonnances sur la mobilité des personnes et d’autres schémas de désescalade dans chaque territoire.

11:50 MADRID | Le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a annoncé mercredi que le conseil municipal travaille sur un plan de désescalade propre qui dans l’hospitalité comprend par exemple agrandir les terrasses des bars, réduire la capacité ou installer des mesures protection en tant que partitions.

11:45 ESPAGNE | Les citoyens ont demandé apparition de la directrice générale de la Garde civile, María Gámez, au sein de la commission de l’Intérieur du Congrès des députés pour expliquer le “malaise” qui existerait au sein de l’Organe devant certains ordres du gouvernement.

11:40 ESPAGNE | Le Congrès, présidé par le socialiste Meritxell Batet, a ouvert la session mercredi sans garder une minute de silence pour les 25 571 décès que la pandémie de coronavirus a laissés dans notre pays. Ce geste de respect envers les victimes avait été démontré lors des sessions plénières précédentes. Le leader PP, Pablo Casado, a dû le réclamer au début de son intervention et Batet a procédé immédiatement.

11:37 SESSION DE CONTRÔLE | Joan Baldoví a parlé pendant une courte période, et maintenant c’est au tour de Edmundo Bal, par les citoyens.

11:30 ESPAGNE | Un patient avec coronavirus de Formentera a reçu ce mardi le décharge finale, tel que rapporté par la zone sanitaire d’Ibiza et Formentera. Comme ils l’ont détaillé, le 26 mars, l’homme de 43 ans est entré à l’USI avec une pneumonie bilatérale, ce qui est le premier cas de contagion de l’île.

11:24 SESSION DE CONTRÔLE | Junts per Catalunya se termine et Íñigo Errejón prend la parole, parlant au nom de Más País.

11:20 ESPAGNE | Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Luis PLanas, a encouragé l’achat de produits d’origine espagnole, car, selon ce qu’il a déclaré, dans le contexte actuel de crise sanitaire due à la consommation de produits espagnols par Covid 19 “n’est pas patriotique, mais qui est un élément très important pour soutenir les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs “.

11:17 SESSION DE CONTRÔLE | Prenez la parole Laura Borràs dans le tour de Junts par Catalunya.

11:15 SESSION DE CONTRÔLE | Porte-parole du CER, Gabriel Rufián, tIl consacre également quelques mots à la gestion de Gouvernement Sánchez et ses multiples rectifications: “Annoncer et rectifier, ce n’est pas communiquer, c’est alarmer”, phrase. Son discours se termine.

11:08 ESPAGNE DERNIÈRE MINUTE | Le ministère de la Santé a fourni des statistiques quotidiennes sur l’incidence du coronavirus Covid-19 en Espagne. Ainsi, le nombre total de officiers décédés s’élève à 21,717 435 personnes tuées depuis mardi. Quant au nombre de personnes infectées, le chiffre atteint 208 389, avec 4 211 nouveaux cas. Enfin, ils ont été 85 915 patients sortis depuis le début de l’urgence sanitaire, 3 401 depuis mardi.

11:06 RUSSIE | La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan s’est enregistrée au cours des dernières 24 heures en Russie. plus de 5 200 nouveaux cas, lou qui élève l’équilibre à environ 58 000 personnes infectées et un 513 morts au total, tel que rapporté par le centre russe en charge de la lutte contre le virus.

11:05 MADRID | Le gouvernement distribue du matériel sanitaire aux communautés autonomes, mais ce matériel n’arrive pas correctemente. Cela est dénoncé par le président de la Communauté de Madrid, qui a assuré que seuls 4,5 millions de masques sont arrivés du 12.9 que l’exécutif central affirme avoir livrés.

11h00 SESSION DE CONTROLE | Prenez la parole Gabriel Rufián, à son tour pour parler au nom de l’ERC, pour annoncer leur abstention dans le prolongement de l’état d’alerte: “Nous nous abstenons encore, mais, Mesdames et Messieurs, une abstention plus proche que jamais”.

11:55 SESSION DE CONTRÔLE | Le porte-parole de Podemos, Pablo Echenique, se ha mostrado amable y complaciente con el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de su partido, Pablo Iglesias. Echenique ha solicitado la implantación del ingreso mínimo vital y la protección de los inmigrantes.

10:52 ESPAÑA | Los ex alcaldes de Badalona (Barcelona) Xavier García Albiol (PP) y Dolors Sabater (Guanyem) han coincidido este miércoles en señalar que el ya ex alcalde de la ciudad Álex Pastor (PSC) no estaba capacitado para gobernar la ciudad. El popular Albiol ha revelado «problemas de dependencia», después de que Pastor haya dimitido tras ser detenido conduciendo ebrio durante el confinamiento.

10:45 MADRID | La Comunidad de Madrid ha logrado este miércoles el mejor dato de hospitalizaciones por coronavirus del último mes, al registrar 466 menos en 24 horas y alcanzar la cifra total de 7.464. Así lo ha expuesto, en su cuenta de Twitter, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. Además, ha desvelado que en total son ya 33.032 curados, 755 más que en el día de ayer.

10:42 SESIÓN DE CONTROL | Turno para Podemos. Toma la palabra Pablo Echenique.

10:41 SESIÓN DE CONTROL | Santiago Abascal se dirige a Sánchez y a Iglesias: «No le damos nuestro voto porque ustedes, señor Sánchez e Iglesias, se han convertido en un peligro para la vida, para la salud y para el bienestar económico y las libertades de los españoles. Porque ustedes han enterrado a decenas de miles de españoles. Y digo que los han enterrado ustedes porque muchas familias no han podido hacerlo todavía. Pero no van a poder enterrar su memoria aunque se nieguen de forma abyecta a darles el luto que merecen. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen las nóminas y váyanse». Ha terminado así su intervención.

10:40 SESIÓN DE CONTROL | Abascal sobre que el Gobierno fije el precio de las mascarillas: «En Hungría, ese país que echó a patadas a los comunistas, no ha hecho falta controlar el precio porque ha mandado mascarillas a todoslos hogares».

10:35 MADRID | El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha urgido este miércoles al Gobierno de la Nación a afrontar «de inmediato» la desescalada en el confinamiento por el coronavirus, una medida que «no se puede seguir demorando», ya que «cuanto más se tarde, más grave será la crisis económica». En este sentido, ha puesto como ejemplo en una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press que el Consistorio madrileño «hace ya un procedimiento de desescalada», tanto en relación a servicios propios, como el personal (medios necesarios, teletrabajo, horarios) como en una desescalada de la propia ciudad.

10:33 SESIÓN DE CONTROL | Abascal niega el apoyo de Vox a la prórroga del estado de alarma solicitado por Sánchez: «No se sorprenderá si le digo que no va a contar con nuestro voto para seguir acumulando un poder del que no es digno»

10:30 SESIÓN DE CONTROL | Abascal continúa su repaso a la gestión de Sánchez y su equipo en esta crisis del coronavirus. Una vez más le ha pedido al presidente que dimita «para salvar la vida de más personas».

10:22 SESIÓN DE CONTROL | Turno para Vox. Toma la palabra Santiago Abascal: «Sin test ya nadie se cree los datos que nos dan ustedes». Abascal también ha sacado los colores a Pedro Sánchez: «El Gobierno ha protagonizado la peor gestión posible de esta pandemia, y ya lo saben hasta en Australia. Y ni siquiera ha sido capaz de honrar a las víctimas guardando el luto. Hoy, resulta evidente su fracaso en todos los órdenes».

10:21 SESIÓN DE CONTROL | finaliza la intervención de Pablo Casado mostrando su apoyo a la nueva prórroga del estado de alarma por lealtad institucional. Pero le advierte a Sánchez: «La paciencia de los españoles está a punto de acabarse».

10:20 SESIÓN DE CONTROL | En referencia a Europa, el líder ‘popular’, Pablo Casado, le ha pedido a Sánchez que no use a la Unión Europea como su chivo expiatorio. Además le ha exigido al socialista que aclare si piensa acudir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) tal y como declaró, este martes, el primer ministro de Italia, Giuseppe Comte, en el Senado italiano.

10:15 SESIÓN DE CONTROL | Casado le lanza a Sánchez una pregunta que evidencia la pésima gestión del Ejecutivo socialcomunista:

10:12 ALEMANIA | La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania a más de 145.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 4.800, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

10:09 SESIÓN DE CONTROL | Pablo Casado repasa todas las rectificaciones y errores en la gestión de la crisis por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Le ha reclamado al Presidente socialista que no haya mencionado el número de víctimas mortales del coronavirus en España: «Eso no es casual y me atrevo a decir que no es moral».

10:02 SESIÓN DE CONTROL | EL líder del PP, Pablo Casado, solicita que la cámara guarde un minuto de silencio en memoria de las «más de 22.000 víctimas mortales» del coronavirus. Tras guardar el minuto de luto, Casado ha comenzado su intervención así: «Señorías, me duele España».

10:00 SESIÓN DE CONTROL | Finaliza la comparecencia de Pedro Sánchez y da paso a las intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios. Comienza el Partido Popular y toma la palabra su presidente, Pablo Casado.

9:59 SESIÓN DE CONTROL | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles ante el pleno del Congreso de que los sacrificios personales, sociales y económicos por la pandemia del Covid-19 y sus efectos «apenas han comenzado» porque la crisis no se acabará «mientras la ciencia no encuentre una vacuna».

9:58 ESPAÑA | La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha detectado en los últimos días «un extraño crecimiento exponencial» de sus seguidores en su cuenta de Twitter. Señala que la mayoría no tienen seguidores y son cuentas creadas este mes, «algunas hace tiempo pero sin actividad». «Supongo que será una ‘campaña’ para desacreditar esta cuenta y a mis seguidores» dice la del PSOE. Las declaraciones de Lastra llegan después de que este periódico advirtiera del gran número de interacciones de cuentas sospechosas en el facebook del Ministerio de Sanidad.

9:54 SESIÓN DE CONTROL | Sigue en directo la sesión Plenaria de Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez comparece a petición propia para explicar las medidas tomadas durante la crisis del coronavirus.

9:50 ESPAÑA | Pedro Sánchez ha admitido este miércoles que el plan para la desescalada no está plenamente definido, sino que se irá configurando sobre la marcha. «Vamos a dar pasos adelante y atrás en función de cómo se comporte la pandemia en cada uno de los territorios», ha dicho el presidente socialista, en su intervención ante el pleno del Congreso para informar sobre la nueva prórroga del estado de alarma.

9:47 SESIÓN DE CONTROL | Sánchez ha pasado de puntillas por la polémica que se ha levantado contra el Gobierno por las palabras que dijo el general de la Guardia Civil de que trabajaban «para minimizar el clima contrario al Gobierno». Sánchez ha trasladado al Consejo Europeo la preocupación por las informaciones críticas con el Gobierno: «Compartimos la necesidad de contrarrestar los bulos y la desinformación con una comunicación transparente y responsable».

9:45 SESIÓN DE CONTROL | Pierre Sánchez ha fijado en la segunda mitad de mayo «el horizonte de desescalada». Y continúa haciendo alarde de las medidas que ha llevado a cabo, que emplaza como «las más duras de Europa» o «las más férreas del mundo».

9:40 ESPAÑA | Le Ministerio de Igualdad ha pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que mientras dure la pandemia extremen «el respeto a la igualdad de trato» y la «proporcionalidad en sus actuaciones». Desde la cuenta oficial, el Ministerio dirigido por Irene Montero ha reclamado lo que es a todas luces uno de los pilares básicos del ejercicio diario de la labor de los policías y guardias civiles.

9:35 ESPAÑA | El alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha dimitido de la Alcaldía después de que anoche fuera arrestado por los Mossos d’Esquadra por atentado a la autoridad por encararse a los agentes que le interceptaron saltándose el confinamiento y conduciendo con síntomas de embriaguez. El alcalde socialista ha pasado la noche en la comisaría de Les Corts de Barcelona, y aún no ha podido declarar.

9:34 SESIÓN DE CONTROL | Sánchez pasa a informar del Consejo Europeo Extraordinario de los días 20 y 21 de febrero y del Consejo Europeo Ordinario de 26 y 27 de marzo de 2020.

9:32 SESIÓN DE CONTROL | El líder del Ejecutivo se ha felicitado a sí mismo por «lograr» la puesta en marcha de la comisión de reconstrucción del país. También ha felicitado a los grupos políticos que le han apoyado: «Quiero dar las gracias a todos los partidos que han dicho sí a los pactos de la reconstrucción, a los gobiernos autonómicos y sin duda a los municipios y los agentes sociales».

9:28 MERCADOS | Le Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,82%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.690 enteros a las 9.01 horas, en una jornada marcada de nuevo por el desplome del petróleo. En este contexto, el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 10,79 dólares a las 9.01 horas, tras retroceder casi un 7%, mientras que el crudo brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 17,01 dólares, con una caída superior al 12%.

9:25 SESIÓN DE CONTROL | El nuevo real decreto de prórroga del estado de alarma habilita al Ministerio de Sanidad a modificar, ampliar o restringir las medidas. «Daremos pasos hacia adelante y hacia atrás en función de cómo evolucione la pandemia«, explica Sánchez.

9:20 SESIÓN DE CONTROL | Sánchez anticipa una prórroga del estado de alarma «diferente». En esta nueva petición de alargar el estado de alarma se conceden nuevas atribuciones al Ministerio de Sanidad, con Salvador Illa al frente. Además, ha trasladado la medida anunciada el martes de permitir a los jóvenes de hasta 14 años a salir a la calle.

9:15 SESIÓN DE CONTROL | Sánchez en el Congreso de los Diputados: «El confinement general no se levantará hasta que estemos preparados para ello porque no vamos a correr riesgos. Asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual«. Además, Sánchez ha trasladado que «habrá avances y habrá retrocesos en función del virus».

9:11 SESIÓN DE CONTROL | Pedro Sánchez detalla los puntos a seguir para una desescalada eficiente y sin riesgos. El presidente ha dicho que han realizado «un millón de test PCR de coronavirus y dos millones de test rápidos han sido enviados a las Comunidades Autónomas».

9:08 SESIÓN DE CONTROL | Sánchez supedita el fin de la crisis mundial a encontrar «una vacuna». Asimismo, Sánchez ha animado a los gobiernos a «seguir trabajando para la contención del virus» y a prepararse «para adentrarnos en una nueva normalidad».

9:04 SESIÓN DE CONTROL | Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez.

9:02 SESIÓN DE CONTROL | La sesión ha comenzado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luce una corbata de color granate, negándose así, una vez más, a lucir el negro en señal de luto por los más de 25.000 fallecidos contabilizados en las estadísticas.

9:00 SESIÓN DE CONTROL | Arranca la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Los distintos grupos parlamentarios registraron sus preguntas dirigidas a los distintos miembros del ejecutivo, empezando por Pedro Sánchez, a quien el Partido Popular tratará de forzar a que haga autocrítica y admita los errores que ha cometido durante la gestión de la crisis del coronavirus.

8:55 MADRID | Los responsables del Centro Comercial Dreams Palacio de Hielo han enviado un mensaje de ánimo a todos los trabajadores por su «gran dedicación» en la lucha contra el virus durante la instalación de una morgue en sus instalaciones, que cerrará mañana sus puertas tras haber acogido a 1.146 fallecidos por la pandemia tras casi un mes en funcionamiento.

8:50 ESPAÑA | La Unión Europea advirtió a todos los países miembros, incluida España, que deberían extremar las precauciones para no sobrepasar ciertos límites dans son lucha contra la desinformación y los bulos. Un informe de expertos calificó de «malas prácticas» y «contraproducentes» aquellas medidas que supusieran «censura» (incluso la «bien intencionada») de la opinión pública.

8:45 EEUU | El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha mantenido este jueves, según sus palabras, una «productiva» reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a razón de la gestión de la pandemia del Covid-19 y la ayuda financiera de Washington para los estados más afectados. «Creo que tuvimos una muy buena conversación», ha expresado Cuomo durante una charla telefónica con la cadena NBC, en la que ha contado cómo ambas partes salieron de la reunión con el «conocimiento de trabajar juntos en esto».

8:43 JAPÓN | Japón ha ampliado la suspensión de extender visados a extranjeros jusqu’à finales de mayo al entender que, actualmente, es pronto para levantar las restricciones de viaje destinadas a contener la pandemia del coronavirus, según ha informado la agencia de noticias japonesa Kiodo. El Ministerio de Asuntos Exteriores japonés anunció el pasado 1 de abril la suspensión de la emisión de visados y permisos de corta estancia para personas procedentes de más de 100 países hasta finales de abril.

8:40 SESIÓN DE CONTROL | Vox va a aprovechar el Pleno de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para pedirle cuentas a Pedro Sánchez por sus medidas destinadas a detectar bulos y campañas de desinformación en las redes sociales y forzará una votación al respecto más adelante.

8:35 SESIÓN DE CONTROL | El líder del PP, Pablo Casado, aprovechará este miércoles su duelo con al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso para intentar que haga autocrítica, que reconozca que ha cometido «errores» durante la gestión de la pandemia del coronavirus y que pida perdón a la ciudadanía por esa actuación errática.

8:30 EEUU | El fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, ha presentado este martes una demanda contra el Gobierno chino, el Partido Comunista y otros funcionarios e instituciones públicas del país por «suprimir información sobre el coronavirus, negar su naturaleza contagiosa y arrestar a las personas» que denunciaban estos hechos. «El Gobierno chino mintió al mundo sobre el peligro y la naturaleza contagiosa del Covid-19, silenció a los denunciantes e hizo poco para detener la propagación de la enfermedad», ha indicado Schmitt en un comunicado, en el que asegura que China «debe responsabilizarse de sus acciones».

8:27 SESIÓN DE CONTROL | La oposición quiere centrar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles en el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, para el quien el PP, Vox y el PNV han registrado un total de cuatro preguntas, pero que también es objetivo indirecto de otros interrogantes.

8:25 CHINA | El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles siete nuevos casos de coronavirus de transmisión local, todos ellos en la provincia de Heilongjiang, además de 23 positivos importados. Por tercer día consecutivo, el martes no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.788.

8:23 EEUU | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado este martes que la suspensión de la inmigración anunciada un día antes se aplicará únicamente a las personas que buscan conseguir la residencia permanente (‘tarjeta verde’ o green card), se extenderá durante 60 días y no afectará a los trabajadores que ingresen en el país de forma temporal.

8:20 REINO UNIDO | Le ministre britannique de la santé, Matt Hancock, ha anunciado que Reino Unido comenzará este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Así lo ha hecho durante la rueda de prensa diaria sobre el Covid-19 del Ejecutivo británico, donde ha puntualizado que desarrollar una vacuna es «una ciencia incierta», según ha recogido la cadena Sky News.

8:15 ESPAÑA | Geles íntimos, vigorizantes sexuales, óvulos vaginales o anticelulíticos. Son solo algunos de los productos que vende, a través de su página web o en farmacias, la empresa catalana Inter Pharma. La compañía a la que el ministerio de Sanidad encargó los tests de detección del coronavirus por valor de 17 millones de euros, que luego resultaron ser defectuosos, no tiene entre sus líneas de negocio nada similar a las pruebas de Covid-19.

Buenos días, España amanece en un nuevo día en la lucha contra el coronavirus. Aunque las estadísticas parecen empezar a reflejar un descenso en los muertos diarios, las cifras totales convierten a España en el país con mayor número de fallecidos por millón de habitantes. Hoy, miércoles 22 de abril de 2020, se celebra una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras la rectificación del Gobierno respecto a la salida delos niños. Si bien en un principio el ejecutivo permitió la salida de niños a la calle pero solo para acompañar a sus padres a hacer recados, las críticas contra la medida por no proteger a los más pequeños del contagio provocó una nueva rectificación de Sánchez y su equipo de Gobierno.