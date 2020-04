Dernière minute des cas et des décès de Covid-19, en direct

10:10 GLOBAL LAST MINUTE | États Unis reste une semaine de plus le pays le plus touché par le coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan, avec 759 696 personnes infectées et 40 683 décès. Le état de new york c’est toujours le épicentre de la crise sanitaire avec 248 417 personnes atteintes de coronavirus et 18 298 décès. À ce jour, les États-Unis ont effectué 3,88 millions de tests pour le coronavirus.

10:00 GLOBAL LAST MINUTE | La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan dépasse déjà 2,4 millions de cas et partir plus de 165 000 morts dans 185 pays du monde, les États-Unis ont dépassé les 40 000 décès et enregistré une croissance quotidienne de plus de 25 000 cas. Selon le bilan mondial de l’Université Johns Hopkins mis à jour ce lundi à 9h00, la pandémie laisse déjà 2 404 555 personnes infectées et 165 267 décès. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 625 001, l’Allemagne étant en tête de ce tableau avec 88 000 personnes récupérées.

9:55 VATICAN | Le papa Francisco a a demandé aux partis politiques “Qu’à cette époque de la pandémie de coronavirus chercher ensemble le bien du pays et pas le bien de sa propre fête », lors de la messe quotidienne qu’il célèbre dans la chapelle de sa résidence, la Casa Santa Marta.

9:45 ENTREPRISES | Mercadona a lancé son nouveau service «en ligne» à Madrid Centro après avoir investi 12 millions d’euros dans son nouvel entrepôt destiné exclusivement à ce service, appelé en interne «Hive» et situé à Getafe. Tras renforcer le service «en ligne» à Valence et à Barcelone En raison de la forte demande dans un contexte marqué par la crise des coronavirus, Madrid est la prochaine ville à disposer du nouveau service, comme l’a annoncé lundi la société.

9:40 VENEZUELA | Le gouvernement du Venezuela a décrété à partir de ce dimanche le couvre feu dans le état insulaire de Nueva Esparta, dans le nord du pays, après une Épidémie de coronavirus Covid-19 dans cet archipel avec 21 cas. Le couvre-feu a commencé dimanche de 20 h 00 à 10 h 00 le lundi et reprendra cette fois de 16 h 00 à 10 h 00 le lendemain.

9:35 MARCHÉS | La Banque populaire de Chine (PCB) a compensé par vingt-dix points de base respectivement types de référence appliqué à prêts bancaires à un et cinq ans, qui s’établiront à 3,85% pour les crédits à douze mois et à 4,65% pour les crédits à plus long terme, comme annoncé par l’institution. L’institut émetteur chinois a confirmé lundi que le taux de référence préférentiel (LPR) pour les prêts d’un an deviendra 3,85%, contre 4,05% aujourd’hui, quel est le deuxième réduction du taux en 2020.

9:30 MARCHÉS | De cette façon, après fermer vendredi dernier Avec un rebond de 1,66% qui n’a pas suffi pour retrouver le niveau de 7 000 points et avec un solde hebdomadaire négatif (-2,76%), l’Ibex 35 a entamé la jour de ce lundi en vert avec de nouveaux stimuli de la Chine, après avoir appris que le pays asiatique a abaissé le taux de référence pour les prêts à un an à 3,85%.

9:25 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 a commencé la session ce lundi avec un Augmentation de 0,5%, ce qui a conduit à sélectif pour se tenir à 6 912 entiers à 9 h 01, au cours d'une journée où le prix du baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), la référence pour les États-Unis, a chuté de plus de 20% et s'échangeait en dessous de 15 $, à des niveaux jamais vus depuis 1999 .

9:20 ALLEMAGNE | La pandémie de coronavirus a laissé plus de 141 000 personnes infectées et a causé la décès de plus de 4 400, selon le bilan publié ce lundi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de la surveillance des maladies transmissibles. Les 1 775 nouveaux cas de coronavirus Ce sont les chiffres les plus bas de cette section des cinq derniers jours et ils portent le bilan à 141 672 positifs. Le nombre total de décès s’élève à 4 404, dont 111 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.

9:10 ESPAGNE | Jeudi dernier, Vox déjà déposé une plainte devant la chambre civile et pénale de la Cour supérieure de justice de Catalogne (TSJC) contre le président de la Generalitat, Quim Torra; les conseillers Chakir el Homrani et Alba Vergéset le secrétaire à la santé publiqueJoan Guix, pour la gestion de la Generalitat pendant la pandémie de coronavirus. Plus précisément, la partie a déposé une plainte pour les crimes présumés de imprudence grave entraînant la mort, blessures par négligence grave et contre les droits des travailleurs en raison de l’omission de mesures de sécurité. Les mêmes crimes pour lesquels le parti dirigé par Santiago Abascal a annoncé lundi qu’il poursuivra Pedro Sánchez.

9:05 ESPAGNE | De même, Abascal a également expliqué sur le même réseau social que Vox présentera une plainte auprès des tribunaux d’instructions pour “clarifier, enquêter et condamner quiconque a ordonné allouer des ressources de la garde civile à «Minimiser» le climat contrairement à la gestion gouvernementaleet à qui les a accomplies.

9:00 ESPAGNE | Le président de Vox, Santiago Abascal, a annoncé que son parti présentera ce lundi un plainte contre le directeur général, Pedro Sánchez, et contre son gouvernement “Liberticide alorss crimes de négligence grave entraînant la mort, de graves blessures imprudentes et crimes contre les droits des travailleurs par omission de mesures de sécurité ». Abascal a ainsi communiqué la décision de son parti dans une note sur son compte Twitter, recueillie par Europa Press, après quLe PSOE a dénoncé ce jeudi à Vox devant le procureur général de l’Etat considérant que la formation peut avoir encouru crimes de haine, insultes et calomnies possibles pour divers messages dirigés depuis son profil Twitter officiel contre le gouvernement et les socialistes.

VOX déposera ce matin une plainte contre Sánchez et son gouvernement, liberticide pour les délits de grave imprudence entraînant la mort, les blessures pour négligence grave et les délits contre les droits des travailleurs pour omission de mesures de sécurité. – Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 20 avril 2020

8:55 MARCHÉS | Le prix de baril de pétrole West Texas Intermediate, référence pour les États-Unis, a chuté de plus de 20% ce lundi et s’échangeait sous 15 $, à des niveaux jamais vus depuis 1999, tandis que le brent brut, la référence pour l’Europe, a chuté de plus de 4% et a perdu 27 dollars le baril de peur que la production excédentaire ne dépasse la capacité de stockage de pétrole.

8:50 DANEMARK | Le gouvernement danois a annoncé un accord sur la peut rouvrir ses portes ce lundi coiffeurs, dentistes, kinésithérapeutes et auto-écoles, dans le cadre d’une assouplissement des restrictions contre le coronavirus qui a déjà abouti cette semaine à la réouverture des centres éducatifs. L’Exécutif de Mette Frederiksen, qui règne en minorité, a annoncé vendredi les changements après une nuit de pourparlers avec d’autres formations à représentation parlementaire.

8:45 ARGENTINE | Le gouvernement argentin a imposé la utilisation obligatoire du masque sur les transports publics à partir de ce lundi et a rappelé qu’en tout état de cause les recommandations distanciation sociale.

8:40 ENTREPRISES | Renfe implants à partir de ce lundi, jour 20, le ticket personnalisé, de sorte que les voyageurs devront donnez votre nom, votre numéro de portable “obligatoirement” et d’autres coordonnées lorsqu’ils procèdent à l’achat d’un billet pour tout type de train, selon l’entreprise. L’entreprise publique met en œuvre cette mesure “préventive” à l’occasion de la crise sanitaire actuelle, afin de contacter les voyageurs en cas d’alerte sanitaire ou d’enregistrer toute incidence éventuelle dans la circulation des trains.

8:35 ESPAGNE | La crise des coronavirus fait des ravages sur le PSOE, mais pour le moment elle ne signifie pas, avec plus de 24 500 morts, une débâcle pour le gouvernement de Pedro Sánchez et Pablo Iglesias. Selon la première vague de l’enquête préparée par Hamalgama Metrica pour OKDIARIO, le PSOE perdrait huit sièges aujourd’hui, tandis que le PP de Pablo Casado gagnerait onze députés.

Résultat de la première vague de l’enquête préparée par Hamalgama Metrica pour OKDIARIO.

8:33 ESPAGNE | Aujourd’hui, le président du gouvernement se réunit par voie électronique, Pedro Sánchez, et le chef du Parti populaire, Pablo Casado, afin de soutenir les mesures que le socialiste entend prendre pour atténuer la crise provoquée par le coronavirus Covid-19. Pablo Casado viendra aujourd’hui pour rencontrer Pedro Sánchez, mais de n’accepter aucune tromperie du Premier ministre. Le leader du PP lui dira que s’il veut se mettre d’accord, il devra se retirer de Podemos, Bildu et ERC et gouverner seul. Parce qu’il n’aura pas le soutien ponctuel du populaire pour continuer sur toute voie partagée avec les radicaux.

8:30 AUSTRALIE | Le maire de la ville de Sydney a ordonné que le Plages de Coogee, Clovelly et Maroubra après un arrêt de trois semaines pour la “santé mentale et physique” de la communauté. La réouverture a eu lieu lundi matin, heure locale.

8:28 MADRID | La Police municipale Madrid a rapporté ce dimanche le quatrième décès d’un de ses agents par coronavirus. C’est le Inspecteur adjoint José Luis Santos Puerta, 60 ans, tel que rapporté par l’Organe sur ses réseaux sociaux. “Notre collègue José Luis Santos Puerta nous a laissé, à l’âge de 60 ans, une institution comptant plus de 35 ans de service auprès des habitants de Madrid”, a écrit la police municipale sur Twitter. «Nous avons joint nos condoléances à la famille, aux amis et au Secrétaire général, où il a servi. Laissez un souvenir durable“Il a ajouté.

Notre collègue Jose Luis Santos Puerta nous a laissé, à l’âge de 60 ans, une institution avec plus de 35 ans de service aux Madridois. Nous présentons nos condoléances à la famille, aux amis et au Secrétaire général, où il a servi. Laissez un souvenir durable

DEP pic.twitter.com/xBNuSmpwo5 – Police municipale de Madrid (@policiademadrid) 19 avril 2020

8:25 États-Unis | Le président des États-Unis, Donald Trump, Il a dit ce dimanche que ils veulent aller en Chine pour enquêter sur l’origine de l’épidémie du coronavirus et a assuré qu’ils entretiennent des conversations constantes avec le pays asiatique, malgré le fait que vos demandes ont été rejetées à plusieurs reprises. “Nous parlons à la Chine. Il y a longtemps que nous leur avons parlé d’aller. Nous voulons y aller », a souligné le président Trump lors de la conférence de presse ce dimanche à la Maison Blanche.

8:23 ESPAGNE | Le ministre de l’intérieur, Fernando Grande-Marlaska, admis ce dimanche “Autocritique” et “erreurs” sur la gestion gouvernementale de la crise des coronavirus, mais pas de “repentir” car, à son avis, cela impliquerait une “culpabilité”. Dans une interview à La Sexta, recueillie par Europa Press, Marlaska a insisté sur le fait que de l’exécutif l’autocritique est faite “tous les jours”. “Bien sûr, nous avons commis des erreurs et plus encore dans une situation extraordinaire et exceptionnelle comme cette pandémie”, a-t-il déclaré.

8:20 FRANCE | La France a confirmé une 19 718 personnes décédées par coronavirus après vérification 395 décès au cours des 24 dernières heures et un total de 30 610 hospitalisés, avec 890 nouvelles admissions depuis le dernier bilan, comme le rapporte le directeur général de la santé du gouvernement français, Jérome Salomon. Le le nombre total de cas confirmés est de 112 606 après avoir enregistré une augmentation de 785 infections au cours des dernières heures.

8:15 CHINE | Le ministère chinois de la Santé s’est enregistré ce lundi quatre nouveaux cas de coronavirus transmis localementdont trois dans la province du Heilongjiang et un dans la région autonome de Mongolie intérieure, plus 8 positifs importés. DDimanche, il n’y a pas eu de mort en raison du coronavirus, bien que le nombre de morts géré par les autorités soit passé à 4 632 au cours du week-end, lors de l’ajout des nouvelles données de Wuhan, de l’origine du virus et du nombre d’infections à 82 747.

Bonjour, L’Espagne se lève ce lundi 20 avril 2020 avec la demande de Sánchez de retourner à étendre le statut de l’alarme jusqu’au 9 mai prochain, comme l’avait prévu OKDIARIO, qui prévoyait qu’il faudrait deux mois de détention. Pedro Sánchez Il veut que les forces politiques le soutiennent aveuglément dans ce qu’il a surnommé les “Pactes de la Moncloa” mais Pablo Casado, en tant que leader du Parti populaire, Il exerce son travail d’opposition tout en continuant à démontrer une loyauté institutionnelle que de nombreux partenaires gouvernementaux du socialiste n’ont pas démontrée. D’un autre côté, des voix commencent à sonner exigeant d’aller aux élections une fois que l’Espagne surmontera l’urgence sanitaire causée par le coronavirus.