dernière minute du Covid-19 et l’alarme en direct en Espagne

23:31 ESPAGNE | La ministre de la Défense, Margarita Robles, a averti ce dimanche que si les citoyens espagnols ne respectent pas les précautions sanitaires pour sortir avec des enfants à l’étranger, il pourrait y avoir un risque de revers dans les mesures visant à soulager l’internement qui a commencé aujourd’hui.

23: 17 CATALOGNE | Les salons funéraires ont enregistré jusqu’à ce dimanche 9764 décès de coronavirus en Catalogne (118 de plus que la veille): 2814 à domicile, 111 dans les centres de santé sociale, 563 à domicile, et le reste dans les hôpitaux ou sont des cas qui ne peuvent pas être classés faute d’informations.

22:59 MEXIQUE | La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé ce dimanche que les autorités municipales recommandent l’utilisation d’un masque dans tous les espaces publics, pas seulement dans les transports, où il est déjà obligatoire.

22:44 ITALIE | Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé ce dimanche le début de la soi-disant phase 2 qui comprend à partir du 4 mai la reprise de l’activité industrielle, de la construction et du commerce de gros. Le commerce de détail reprendra son activité le 18 mai, tout comme les musées et les bibliothèques, tandis que les bars et restaurants devront attendre le 1er juin.

22:23 ROYAUME-UNI | Le Royaume-Uni a confirmé que 413 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures dans les hôpitaux du pays, le nombre quotidien le plus bas depuis fin mars. Au total, 20 732 personnes sont décédées depuis la déclaration de la pandémie dans le pays, selon les chiffres fournis ce dimanche par le directeur du Service national de santé, Stephen Powis.

22:03 MURCIA | La Région de Murcie n’a pas enregistré de nouveaux cas de coronavirus ce dimanche, malgré le fait que 330 PCR et neuf tests d’anticorps ont été effectués, selon le bilan correspondant à 21h00 publié ce dimanche par le ministère de la Santé.

21:44 SACS À DÉCHETS | Cela fait 42 jours que Pedro Sánchez a décrété l’état d’alarme en Espagne pour la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus, et les professionnels de la santé qui luttent contre la maladie doivent encore y faire face dans des conditions précaires. Comme le montre cette photo que nous vous proposons aujourd’hui, les «mesures de sécurité» que certains professionnels de la santé doivent utiliser ne sont rien de moins que des sacs à ordures.

21:27 GALICE | Sept nouveaux décès enregistrés dans les dernières heures de ce dimanche dans les hôpitaux galiciens ont porté à 530 le nombre de décès causés par la pandémie de COVID-19 en Galice.

21:13 BONNES NOUVELLES DANS LES ILES CANARIES | La Communauté autonome des îles Canaries n’a enregistré aucun décès ce dimanche à la suite du coronavirus, alors qu’elle a ajouté onze nouveaux positifs, dont dix à Tenerife et un à La Palma.

21:01 NEW YORK | Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a confirmé une baisse quotidienne des décès par coronavirus dans l’État, à 367, contre 437 samedi.

20:48 ASTURIES | Les maisons de repos de la Principauté des Asturies ont ajouté au cours des dernières 24 heures deux nouveaux décès par COVID-19, qui s’ajoutent à ceux qui ont déjà été confirmés pour un total de 148, selon les données de l’Observatoire asturien des services sociaux recueillies par Europa Press .

20:36 CANTABRIA | Le président de la Cantabrie, Miguel Angel Revilla, a demandé au Premier ministre, Pedro Sánchez, ce dimanche de commencer la désescalade des activités économiques fermées en raison de l’état d’alarme dû à l’épidémie de coronavirus. Ainsi, il a proposé l’ouverture de magasins et aussi que les activités habituelles en Cantabrie sont autorisées telles que la culture dans les jardins, aller à la pêche avec une canne ou un bateau, cueillir des champignons ou surfer.

20:20 ÉQUILIBRE MONDIAL | La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan dépassera les trois millions d’infections dans le monde dans les prochaines heures après avoir franchi, ce samedi, le seuil des 200000 décès dans les 185 pays du monde où la maladie a été détectée. .

20:10 CATALOGNE | Le président de la Generalitat, Quim Torra, a déclaré ce dimanche que “beaucoup d’images d’aujourd’hui ne sont pas acceptables”, se référant implicitement à des foules le premier jour où des familles ont pu sortir dans la rue avec des mineurs. depuis la déclaration de l’état d’alarme par le coronavirus.

20:00 ESPAGNE | Des citoyens de tout le pays sont de nouveau sortis sur les balcons et les fenêtres pour applaudir longuement en hommage au personnel de santé et aux professionnels des services de base travaillant en première ligne face à la pandémie de coronavirus.

19:50 | ESPOIR AGUIRRE | L’ancien président de la Communauté de Madrid, Esperanza Aguirre, a appelé à un gouvernement de concentration ce dimanche afin que l’Espagne puisse “se concentrer” sur la lutte contre la pandémie de coronavirus. “Ce gouvernement est complètement fini”, a-t-il insisté.

19:11 ANDORRE | Le ministre andorran de la Santé, Joan Martínez Benazet, a rapporté que le nombre de Covid-19 guéris s’élève à 374 après que 16 personnes ont été libérées au cours des dernières 24 heures, a-t-il expliqué lors de cette conférence de presse. Dimanche pour faire le point sur l’urgence sanitaire.

19:00 ÉTATS-UNIS | Des milliers d’Américains ont des plages bondées comme Santa Monica, Newport ou Huntington profitant du premier week-end de températures printanières élevées et malgré la menace du coronavirus. Certaines plages des comtés d’Orange et de Ventura ont ouvert aux baigneurs malgré le fait que des dizaines de personnes infectées et décédées continuent d’être dénombrées depuis que les autorités ont ordonné à la population de rester à la maison sauf pour les voyages nécessaires ou pour faire du sport, chacun dans son propre quartier .

18:40 UNE INFIRMIÈRE meurt | L’infirmier José Agapito Montero Mozos, qui travaillait au centre de santé Carlos Mestre numéro 3 à Puertollano (Ciudad Real), est décédé ce dimanche d’un coronavirus à l’hôpital de Santa Bárbara dans la ville minière, où il avait été hospitalisé pendant près d’un mois, comme l’ont confirmé des sources Sescam. José Montero, 63 ans et sur le point de prendre sa retraite, est le troisième professionnel de santé de la zone intégrée de Puertollano qui décède des suites du virus.

18:30 ITALIE | Les autorités italiennes ont fait état ce dimanche de 260 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus bas depuis le 14 mars dernier.

18:25 CEUTA | Le président du gouvernement de Ceuta, Juan Vivas (PP), a demandé ce dimanche au chef de l’exécutif central, Pedro Sánchez, de convoquer une réunion “urgente” du Conseil de la politique budgétaire et financière (CPFF) afin de proposer des formules pour «Face à, sur chaque territoire, l’impact que la crise aura sur les Budgets de cette année, à la fois par une hausse des dépenses et une baisse des revenus».

18:17 ARABIE SAOUDITE | Le roi Salman d’Arabie saoudite a ordonné ce dimanche un retrait partiel de l’internement dans toutes les régions du pays, à l’exception de la ville de La Mecque et de plusieurs quartiers en quarantaine en raison du nombre élevé de cas de coronavirus. Selon l’arrêté royal, le confinement a été converti en couvre-feu entre 17h00 et 9h00 (heure locale), tout en autorisant le démarrage de certaines activités économiques et commerciales, notamment le commerce du textile et les supermarchés.

18:02 ÉTATS-UNIS | La coordinatrice de la Force d’intervention contre les coronavirus de la Maison Blanche, la Dre Deborah Birx, a reconnu ce dimanche que le pays devra “faire un pas en avant” dans les tests de coronavirus pour aider à détecter les Américains et obtenir une image. plus précis dans la propagation du coronavirus. L’épidémie a commencé avec les États-Unis, qui enregistrent déjà un total de 921 628 cas et 54 001 décès, selon le bilan actualisé de l’Université Johns Hopkins.

17:54 BELGIQUE | Le gouvernement belge a signalé ce dimanche 809 cas confirmés de coronavirus au cours des dernières 24 heures, avec un total de 46134 au total, alors qu’il y a 178 nouveaux décès, contre 241 samedi, et il y a déjà eu 7 094 décès depuis l’épidémie a commencé.

17:45 FRANCE | Le Premier ministre français, Edouard Philippe, présentera les plans du gouvernement pour la réouverture du pays mardi prochain devant l’Assemblée nationale, comme annoncé sur Twitter, au début de l’assouplissement des mesures en vigueur depuis le 17 mars, et qu’ils commenceront à se calmer le 11 mai. La soi-disant “stratégie nationale de confinement”, comme l’a décrit le Premier ministre, sera basée sur six principes: “Santé (masques, tests, isolement), école, travail, magasins, transport et réunion”.

17:17 FEIJÓO | Le président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nie qu’il existe des “différences substantielles” entre le nombre de victimes du COVID-19 qui gèrent les registres d’état civil de la Communauté et que le gouvernement galicien lui-même a. Jusqu’à ce dimanche, le département de Sanidade a signalé la mort de 523 personnes souffrant de coronavirus. Ces données incluent toutes les victimes avec un diagnostic COVID-19 positif qui sont décédées dans des hôpitaux, des maisons de soins infirmiers ou des résidences intégrées, mais pas celles qui pourraient mourir en dehors de ces établissements.

16:49 MADRID | La police municipale de Madrid a identifié plus de personnes dans la rue ce dimanche, mais pas excessives ou bondées, et de nombreuses familles datant des deux parents, ce qui va à l’encontre des règles imposées par le gouvernement central pour les départs contrôlés d’enfants de moins de quatorze ans ans, qui ont commencé aujourd’hui, et qui établissent un maximum d’un adulte avec trois enfants.

16:30 MARCHE DES ENFANTS | Les réseaux brûlent devant les images de promenades et de rues pleines de personnes avec des enfants qui ne respectent pas les 4 règles de base que le ministère de la Santé a données pour que les enfants puissent se promener pour la première fois depuis que l’état d’alarme a été décrété. Le gouvernement assure que les familles ont respecté les mesures pour marcher avec les enfants “en général”.

16:16 GALICE | Le président de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a rejeté que la désescalade soit faite par les provinces, comme le propose le gouvernement central, et a suggéré qu’en Galice, cela peut être fait par des zones sanitaires – un total de sept – et, au sein de celles-ci, dans des “microzones” plus localisées.

16:01 PAYS-BAS | Les autorités néerlandaises ont signalé que le nouveau coronavirus avait été détecté dans des spécimens de deux élevages de visons situés à Gemert-Bakel et Laarbeek, dans la province du Brabant du Nord, dans le sud des Pays-Bas.

16:00 BALEARES | La présidente du gouvernement, Francina Armengol, a demandé à l’Etat “une marge de décision propre aux Communautés autonomes pour réglementer l’exécution des propositions de non-confinement”.

15:53 ​​GUÉRISON | Illa esquive la question de la Berliner Zeitung pour savoir si elle regrette d’avoir dit le 27 février une phrase sur les “scènes de panique” de personnes achetant des masques dans les pharmacies.

15:50 GUÉRISON | Le ministre de la Santé dit qu’il ne peut pas confirmer si le football pourra reprendre ses activités avant l’été. “Il y a un ordre qui est en vigueur pour tous les groupes et la stratégie de diagnostic devrait être pour tout le monde”, dit-il à propos des tests de football.

15:44 CANTABRIA | Revilla demande au gouvernement de commencer la désescalade des activités économiques fermées en raison de l’état d’alarme pour l’épidémie de coronavirus. Ainsi, il a proposé l’ouverture de magasins et aussi que les activités habituelles en Cantabrie sont autorisées telles que la culture dans les jardins, aller à la pêche avec une canne ou un bateau, cueillir des champignons ou surfer.

15:42 ILES CANARIES | Salvador Illa confirme que les îles Canaries n’entameront pas la fin de l’emprisonnement cette semaine: «Cela se fera progressivement et avec beaucoup de prudence. Ne perdons pas le respect du virus.

15:38 VALENCIA | Le «président» de la Generalitat, Ximo Puig, a assuré ce dimanche que la Communauté valencienne sera «dans les prochains jours» en mesure de répondre aux exigences pour entamer la désescalade de l’emprisonnement dû au coronavirus. Bien sûr, il a défendu que “ce ne peut pas être une course folle entre les communautés autonomes pour voir qui vient en premier”.

15:34 DÉCONTINFINATION | Ribera n’explique pas quelles mesures seront prises après des sorties pour des promenades et des sports à partir du 2 mai et ne précise pas quand ils pourront commencer à ouvrir des magasins.

15:22 PAGE | Le président de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a souligné que dans la lutte contre le coronavirus “il n’y a pas de différences, ni idéologiques ni territoriales”, c’est pourquoi il a inculpé les présidents autonomes qui “prétendent pouvoir décider eux-mêmes”. »La gestion face à la crise sanitaire.

15:16 ARAGÓN | Le président du gouvernement d’Aragon, Javier Lambán, a insisté pour que le manque de contrôle commence dans les zones rurales et a proposé qu’il se produise d’abord dans les municipalités de moins de 5 000 habitants.

15:03 DÉCONTINFINATION | Teresa Ribera: “Dans cette nouvelle phase, il est essentiel de consolider et d’améliorer la qualité du système de santé pendant que nous récupérons l’activité économique.”

15:03 DÉCONTINFINATION | Teresa Ribera: “Le plan de désescalade nous permettra d’acquérir des espaces pour retrouver l’état de bien-être social et économique.”

14:55 GUÉRISON | Salvador Illa: “L’étude de prévalence qui commence demain fournira des données pour déterminer l’incidence de la maladie dans la population.”

14:54 GUÉRISON | Salvador Illa: “Si la tendance se poursuit, nous irons encore plus loin avec de nouvelles mesures de secours dans les semaines à venir.”

14:53 GUÉRISON | Salvador Illa: “Il est très important que toutes les recommandations, la distance interpersonnelle et le lavage fréquent des mains soient suivis.”

14:51 GUÉRISON | Salvador Illa: «En ces six semaines de manque de confiance, tous les objectifs fixés ont été atteints. Les décisions du gouvernement ont profité à toutes les communautés autonomes ».

14:50 GUÉRISON | Le ministre de la Santé, Salvador Illa, semble rendre compte des prochaines décisions du gouvernement concernant le manque de confiance.

14:12 MARCHE DES ENFANTS | Le non-respect des règles établies pour la promenade avec les enfants pourrait entraîner des sanctions à partir de 601 euros, selon Legálitas, basé sur la loi sur la sécurité des citoyens, et étant entendu que ces amendes iront dans le même sens que les autres sanctions pour non-respect des restrictions. mobilité en cours de traitement.

13:52 PAYS BASQUE | Le Lehendakari, Iñigo Urkullu, a demandé au président Pedro Sánchez “davantage de critères et moins de tutelles” pour lutter contre la désescalade vers une nouvelle normalité face à la pandémie de coronavirus, et a insisté pour travailler à partir du “modèle allemand de codécision, qui partage la critères généraux concernant les cadres de compétence dans un État composite ».

13:41 SPORT | Le PP souhaite que le gouvernement définisse bien les conditions qui seront imposées à la pratique des sports individuels que l’exécutif prévoit d’autoriser à partir du 2 mai s’il continue de prouver une évolution favorable de la pandémie et propose, entre autres, de l’inclure nager en eau libre comme l’un des sports qui peuvent être pratiqués.

13:34 BALEARES | Les Baléares ont ajouté un total de 1 917 cas positifs de coronavirus (COVID-19) ce dimanche, dix de plus que ceux enregistrés ce samedi dans la communauté autonome, ce qui représente une augmentation de 0,5% par rapport au total, et le défunt Ils sont passés à 175, soit un de plus que ce samedi. Au total, il y a 619 positifs actifs dans l’archipel, soit 12 de moins que ce samedi.

13:17 DÉCONTINFINATION | La ministre des Finances et porte-parole du gouvernement, María Jesús Montero, a déclaré ce dimanche que les communautés autonomes auront “leur date” de manque de confiance basée sur des indicateurs et des marqueurs tant qu’elles ne représentent pas un “recul” de l’effort collectif pendant les semaines de la état de l’alarme.

13h00 AIDE | La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a demandé au président du gouvernement, Pedro Sánchez, une stratégie “claire” de manque de confiance afin de savoir à quoi s’attendre “semaine après semaine”.

12:34 EXTREMADURA | La communauté autonome d’Estrémadure n’a dénombré que sept nouveaux cas positifs de coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de patients dans la région à 3 465 depuis le début de la pandémie, selon les données fournies ce dimanche par le Gouvernement régional d’Estrémadure.

12:12 EMT MADRID | La compagnie municipale de transport de Madrid rendra hommage aux enfants en décorant un bus avec un dessin pour enfants. La campagne s’intitule «Little Great Heroes» et s’adresse aux enfants de Madrid âgés de 5 à 12 ans. L’entreprise municipale tente ainsi de rendre hommage aux plus petits de la maison pour leur patience tout au long de la période de confinement due à la pandémie COVID-19. Le gagnant pourra voir son travail de vinyle sur un bus de sa ligne préférée en raison de la proximité de son domicile ou de son école.

12:00 NAVARRA | Hier, samedi, 178 positifs pour Covid-19 ont été confirmés en Navarre, ce qui représente une augmentation de 3,4% par rapport au nombre total de cas accumulés jusqu’à hier (85 par PCR et 93 par test).

11:42 DETTE | Le Trésor public a accéléré ces dernières semaines ses émissions dues à Covid-19 et a émis une dette de 55 551,5 millions d’euros depuis la déclaration de l’état d’alerte le 14 mars, atteignant ainsi une exécution de 59, 6% du programme d’émission de dette publique prévu pour cette année.

11:34 TRIBUNAUX | La gestion du gouvernement pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus ou le manque de matériel de protection individuelle dans différents groupes pour éviter la contagion sont quelques-unes des questions qui ont inondé les cours et tribunaux de toute l’Espagne en six semaines. détention, même si seules les questions essentielles sont traitées.

11:23 TOURISME ET HOSPITALITÉ | Les citoyens ont présenté au Congrès une batterie de mesures visant à faciliter la reprise de l’activité touristique et hôtelière une fois la pandémie du virus Covid-19 surmontée, avec l’extension de l’aide déjà en vigueur, un plan d’allégement fiscal, protocoles de sécurité, de santé et d’hygiène et coordination au niveau européen pour lever les restrictions de mouvement.

11:20 MADRID | La Communauté de Madrid a enregistré une légère diminution des décès quotidiens avec 74 autres décès au cours des dernières 24 heures. Madrid continue dans la ligne de stabilité avec neuf décès de moins par rapport à hier samedi, alors qu’il y avait 83 décès par jour. Cela représente le chiffre le plus bas de Madrid depuis le 19 mars.

11:15 CONFÉRENCE DE PRESSE | Simon: “Dans les hôpitaux, ils doivent avoir la garantie de disposer du matériel en cas de possible épidémie.”

11h10: CONFÉRENCE DE PRESSE | Simón: “Si nous maintenons cette évolution favorable, la semaine prochaine, il n’y aura aucun problème à appliquer les mesures annoncées par le président.”

11:08 CONFÉRENCE DE PRESSE | Simón: “Lorsque cette épidémie prendra fin, des aspects importants du système de santé devront être reconsidérés.”

11:05 CONFÉRENCE DE PRESSE | Simón: «Le manque de confiance ne sera pas possible s’il n’y a pas de coordination avec toutes les communautés autonomes. Certains nécessitent des réinvestissements pour se doter de ces capacités dont nous parlions. »

11:03 CONFÉRENCE DE PRESSE | Simón: «Tout ce processus doit être guidé par des indicateurs épidémiologiques et nous devons être en mesure d’identifier les zones géographiques où l’allégement des restrictions peut être appliqué».

11:01 CONFÉRENCE DE PRESSE | Simón: «Nous devons être en mesure de détecter tout début d’épidémie tôt pour réagir plus tôt. Il faut s’assurer que le système de santé est capable d’identifier et de diagnostiquer ces flambées pour détecter les cas suspects. Pour eux, le système de soins primaires doit être doté d’une capacité de diagnostic pour les tests qui détectent le virus. Nous devons garantir ce que font les citoyens, des mesures de protection collective telles que l’éloignement social ou des mesures d’hygiène. “

10:59 CONFÉRENCE DE PRESSE | Simón explique les aspects à suivre pour aller vers la méfiance. Ce sont quelques lignes que les experts ont présentées au Premier ministre ce dimanche.

10:50 CONFÉRENCE DE PRESSE | Fernando Simón: «Nous sommes en nombre que nous n’avons pas vu depuis longtemps. Aujourd’hui, nous avons 288 décès, pour la première fois depuis longtemps, nous sommes en dessous de 300. Nous sommes dans une tendance favorable ».

10:38 PEDRO SÁNCHEZ | Le président du gouvernement informe les présidents régionaux, qu’il a rencontrés par visioconférence, qu’il y a eu une diminution notable des décès par coronavirus au cours des dernières heures: 288. Selon Santé, le nombre d’infections est de 207 634.

10:20 APPARENCE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences comparaîtra à partir de 10 h 45 pour présenter le plan de transition des coronavirus.

09:45 SIÈGE | Seat prévoit de reprendre ses activités lundi dans ses usines un mois et demi après l’arrêt de ses chaînes de production en raison de la pandémie de coronavirus. Le constructeur automobile de Martorell (Barcelone) a décidé d’arrêter la fabrication de véhicules le vendredi 13 mars, avant la déclaration de l’état d’alarme, en raison de la prévision d’un manque de fournitures provoqué par le Covid-19.

09:38 MADRID METRO | Le ministère des Transports, de la Mobilité et des Infrastructures de la Communauté de Madrid renforcera l’offre du métro de Madrid à partir de lundi, notamment aux heures de pointe, pour garantir la mobilité nécessaire de ceux qui doivent se déplacer, dans les hypothèses envisagées par l’État alarme.

09:10 ERTE | Le ministre de l’Économie de la Communauté de Madrid, Manuel Giménez, a soutenu que 95% des ERTE présentés dans l’autonomie ont reçu l’approbation du gouvernement régional et le reste a été notifié dans les délais fixés par la réglementation.

09:02 ALLEMAGNE | La pandémie de coronavirus a laissé plus de 154 000 personnes infectées en Allemagne et tué 5 640 personnes, selon le bilan publié ce samedi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de surveiller les maladies transmissibles.

09:00 PROMENADE AVEC LES ENFANTS | Les enfants de moins de 14 ans peuvent désormais descendre dans la rue pour la première fois depuis que l’état d’alarme a été déclaré et que le gouvernement a confiné la population au coronavirus. Entre 9 h et 21 h, les mineurs peuvent sortir accompagnés d’un adulte pour une marche jusqu’à une heure et à moins d’un kilomètre de leur domicile.

08:54 AFRIQUE | Plus de 1300 personnes sont décédées des coronavirus sur tout le continent africain, tandis que le nombre d’infections a également dépassé un autre seuil, celui de 30000, après un rebond d’environ 40% par rapport à la semaine précédente, selon la dernière mise à jour du bilan. des Centres de contrôle des maladies de l’Union africaine.

08:38 BALANCE | La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan dépassera les trois millions d’infections dans le monde dans les prochaines heures après avoir franchi, ce samedi, le seuil des 200000 décès dans les 185 pays du monde où la maladie a été détectée. .

Selon le bilan mondial de l’Université Johns Hopkins mis à jour ce dimanche à 08h30, la pandémie fait déjà 2 898 082 personnes infectées et 203 025 morts. Le nombre total de personnes guéries s’élève à 822 165, l’Allemagne étant en tête de ce tableau avec 109 800 personnes récupérées, suivie par les États-Unis avec 105 819.

08:16 HUILE | La situation des compagnies pétrolières dans le monde suite à la crise des coronavirus est particulièrement sensible. L’effondrement de la demande au niveau mondial et l’effondrement du prix du pétrole, à la fois au Brent et au Texas, ont considérablement endommagé les entreprises du secteur confrontées à de graves problèmes pour stocker la production excédentaire, malgré les réductions déjà opérées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

08:05 États-Unis | Les États-Unis ont enregistré 2 494 décès dus à COVID-19 au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres fournis samedi soir par l’Université Johns Hopkins, utilisés comme référence. Les personnes décédées totalisent ainsi 53 511, avec 936 293 infections confirmées, selon le décompte de l’université.

08:00 PEDRO SÁNCHEZ | Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, rencontre ce dimanche par visioconférence les présidents des communautés autonomes et des villes, avec lesquels il s’entretiendra des plans de déconflation deux jours seulement après l’approbation par le Conseil des ministres du plan de sa désescalade .

07:56 ARGENTINE | Le président argentin, Alberto Fernández, a confirmé ce samedi que la quarantaine obligatoire décrétée par le coronavirus serait prolongée jusqu’au 10 mai prochain.

Fernández a souligné qu’ils sont “loin de dire que c’est fini” bien qu’il ait souligné que beaucoup de progrès ont été accomplis dans la lutte contre la pandémie, dans des déclarations aux médias recueillies par la presse argentine.

07:54 CHINE | Le ministère chinois de la Santé a annoncé dimanche que onze nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, dont cinq ont été importés de l’étranger, tandis que des cas de transmission locale, cinq ont été enregistrés dans la province du Heilongjiang et un à Guangdong.

07:53 BOLSONARO | Les anciens ministres brésiliens de la Santé Alexandre Padilha, Arthur Chioro et Humberto Costa ont dénoncé ce samedi le président Jair Bolsonaro devant le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour ses actions contre la pandémie de coronavirus.

07:52 PABLO CASADO | Le leader du Parti populaire, Pablo Casado, a accusé ce samedi le directeur général, Pedro Sánchez, de “mentir” avec les causes des près de 23 000 morts en Espagne et “de nier leurs erreurs, retards et incompétence” dans la crise des coronavirus . Après s’être assuré que la patience “est à fleur de peau”, il a appelé à “moins de réunions et plus d’efficacité”.

07:50 SANTIAGO ABASCAL | Le président de Vox, Santiago Abascal, a prédit ce samedi des manifestations contre la direction du gouvernement dans la crise des coronavirus lorsque les citoyens peuvent retourner dans la rue car, à son avis, les Espagnols ne permettront pas le «dynamitage du système démocratique» .