Dernière minute du Covid-19 et l’état d’alarme en Espagne

16:10 VALENCIA – ENFANTS | Le Valencia Provincial Fire Consortium rend hommage aux enfants, “Les petits héros et héroïnes”, pour son “comportement exemplaire en ces temps difficiles” de confinement par le coronavirus. C’est pourquoi il a conçu son propre diplôme pour «reconnaître, récompenser et encourager les mineurs à continuer de se comporter ainsi».

Les pompiers et les pompiers sont très conscients de cette situation difficile de confinement, qui est encore plus difficile pour les plus petits et les plus petits de la maison, qui sont partis sans voir leurs amis et sans pouvoir sortir pour jouer dans le parc. ; malgré le fait que la situation soit si compliquée, son comportement est exemplaire et mérite une reconnaissance publique “, souligne le consortium dans un communiqué.

16:00 ESPAGNE | Le Ministre des Transports et de la Mobilité, José Luis Ábalos, considérer “Difficile” d’augmenter l’offre de transports publics urbains et métropolitaine pour garantir les distances entre voyageurs recommandées par Santé une fois que la mobilité augmentera à nouveau dans la prochaine phase de «désescalade».

15:55 ESPAGNE | Nouvelle distinction du gouvernement du Pedro Sánchez au deuxième vice-président, Pablo Iglesias, après avoir critiqué le pouvoir judiciaire pour la condamnation à 19 mois de prison du porte-parole de Podemos à l’Assemblée de Madrid, Isabel Serra. Si le «numéro 3» du gouvernement avait déjà l’approbation publique de Sánchez, cette fois, la défense vient du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, qui a averti que les propos d’Iglesias s’inscrivaient dans le cadre de la liberté d’expression et que les critiques “n’étaient pas contre la séparation des pouvoirs”.

15:50 ESPAGNE | Le chef du Parti populaire, Pablo Casado, a accusé ce lundi le Premier ministre, Pedro Sánchez, consacrant plus d’argent aux sondages “électoraux” du Centre de recherche sociologique (CIS) que les études épidémiologiques pour savoir comment la population espagnole est en termes d’infections par Covid-19.

15:40 SANTÉ | Six enfants cantabriques les enfants de moins de 10 ans ont été testés positifs pour le coronavirus, y trois d’entre eux ont été hospitalisés, l’un d’eux un bébé dans l’unité néonatale. Tous ont suivi une évolution “favorable” et sont déjà enregistrés. Sur les six mineurs positifs, trois sont des garçons et trois filles, dont une fille et deux garçons ont dû être hospitalisés, selon les données du Service de santé cantabrique consultées par Europa Press.

15:36 ÉTAT D’ALARME | Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a veillé à ce que il est “plus efficace” de se conformer aux mesures d’hygiène des mains, distanciation sociale et hygiène publique, quoi tester la population en bonne santé ou aux travailleurs d’une entreprise.

15:30 MADRID | La Police nationale et garde civile ont commencé ce lundi à beaux parents Quoi ne respectent pas correctement les règles La marche quotidienne avec leurs enfants, après une journée d’hier, était généralement plus axée sur la mise en garde, les conseils et les avertissements, ont indiqué à Europa Press des sources de la délégation du gouvernement de Madrid.

15:20 ESPAGNE | Le PP et Vox ont présenté dans les chemins du Congrès amendements à l’ensemble de la loi organique de modification de la LOE (LOMLOE) dans lequel ils demandent le retour du texte au gouvernement en raison du manque de consensus qui a été enregistré pour sa rédaction, comme le soutient le “populaire”, et pour considérer que la norme est “démagogique, au service des idéologies totalitaires”, selon ceux de Santiago Abascal. Les citoyens ont également enregistré un autre amendement contre la «loi Celaá».

15:16 CATALOGNE | Le ministre de la Santé de la Generalitat, Alba Vergés, a expliqué ce lundi que les unités de soins intensifs (USI) de Catalogne pour les patients atteints de Covid-19 sont à 63% de leur capacité multipliée par 778 patients admis.

15:10 DÉCONTINFINATION ENFANTS | Le ministre de l’intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a indiqué que “la grande majorité” des parents ont respecté les réglementations établies par le gouvernement pour les promenades avec des mineurs, qui peuvent avoir lieu à partir de ce dimanche, mais ont également détecté des “infractions spécifiques” dans “certaines zones” Pour cette raison, il a averti les parents que s’ils ne respectent pas les instructions, “ils mettent la santé de leurs enfants en danger”.

15:00 SOLIDARITÉ | Les mantéros du Union populaire des vendeurs de rue et marque Top Manta ont transformé leur magasin du Raval de Barcelone en atelier de coudre, où ont produit 5 200 unités de blouses, masques et autres éléments de protection contre le coronavirus qui ont été distribués dans divers hôpitaux catalans.

14:55 ESPAGNE | Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a averti que les pays les plus touchés par la pandémie du nouveau coronavirus, comme l’Espagne, l’Italie ou les États-Unis, ce sont les “grandes” destinations touristiques du monde.

14:50 DESCALADA | Andalousie a proposé au gouvernement central limiter la capacité et la durée du séjour dans les établissements hôteliers (bars, cafés et restaurants), à partir du 25 mai, tandis que les hôtels ouvriraient dans la première quinzaine de juin, dans le cadre de son plan progressif de manque de contrôle basé sur les autorités sanitaires et réalisé avec “beaucoup de bon sens et de responsabilité”.

14:45 ESPAGNE | Le Ministère des transports conçoit déjà le plan de désescalade des sujets de sa compétence, qui passe par préparer les transports urbains et métropolitains accroître la mobilité, en articulant des mesures d’aide et de soutien aux transports interurbains et aériens, et en faisant du secteur de la construction un “levier de relance de l’économie”.

14:40 TEST COVID-19 | Le gouvernement basque réalisera Test PCR de coronavirus pour plus de 1 600 pêcheurs qu’ils prévoient de se lancer dans les semaines et les mois à venir dans les différentes campagnes d’altitude et côtières qui seront menées dans différentes zones de pêche. La mesure vise assurer la sécurité des pêcheurs face à la difficulté d’appliquer des mesures préventives de distanciation sur les navires.

14:35 ESPAGNE | Avec le gouvernement du Pedro Sánchez Au milieu d’une stratégie nationale de désescalade, les données de Catalogne ils commencent à attirer l’attention des experts. Loin de s’améliorer, le nombre de cas a montré une accélération ces derniers jours et le nombre de décès qui reflète l’équilibre du ministère de la Santé pour ce lundi est déjà plus du double à partir de laquelle Madrid s’inscrit: 133 contre 64.

14:30 NAVARRA | Les partis navarrais se sont prononcés en faveur de la désescalade est asymétrique, en fonction de la situation de chaque territoire, mais ont demandé au gouvernement central une “coordination” avec les communautés autonomes, ainsi que la «coresponsabilité» dans la prise de décision afin qu’ils soient «partagés».

14:20 MADRID | Le Ministre des Transports de la Communauté de Madrid, Ángel Garrido, a affirmé au gouvernement central que établir par la loi l’utilisation obligatoire des masques dans les transports publics garantir qu’il n’y a pas d’infections à coronavirus parmi les voyageurs, car c’est la mesure de prévention la plus efficace en cas de rupture de l’éloignement social.

14:15 ESPAGNE | Le mairie de Madrid a émis une instruction créer une aide d’urgence express ce qui permettra l’aide sociale arrive à ceux qui les demandent avec la plus grande agilité et dans les plus brefs délais face à la “très grave crise sociale consécutive à l’isolement de Covid-19”. L’instruction, destinée aux 21 quartiers de la ville, fera une aide qui jusqu’à présent prenait plusieurs mois pour octroyer, peut atteindre les candidats en quelques jours, Des sources municipales ont signalé.

14:08 DÉCONFINATION DES ENFANTS | La La police locale de Burgos n’a sanctionné aucun parent pendant le premier jour de libération des enfants après l’accouchement par ordre du gouvernement central, comme l’a souligné lundi le maire, Daniel de la Rosa. De la Rosa a reconnu que ce dimanche «Trop» de responsabilités parentales irrégulières, surtout entre 11h00 et 13h00 et surtout dans les parcs.

14:00 ÉTAT D’ALARME | La Garde urbaine de Barcelone et les Mossos d’Esquadra déposés Dimanche, 645 plaintes pour violation de l’accouchement, le premier jour où les enfants ont été autorisés à sortir dans le contexte de l’état d’alarme du coronavirus.

13:55 CHINE | L’ambassadeur de Chine en Australieà, Cheng Jingye, a menacé lundi de boycotter la consommation de produits australiens, parmi eux du vin, si Canberra insiste sur enquêter sur l’origine de la pandémie du coronavirus. Cheng, qui a mis en garde contre les conséquences que cela pourrait avoir pour le pays insister pour ouvrir une enquête sur le virus, a-t-il dit, “la société chinoise est frustrée et déçue par ce que fait l’Australie”. “Si cela va empirer, les gens vont se demander si cela vaut la peine d’aller dans un pays qui n’est pas aussi sympathique avec la Chine qu’il n’y paraît”, a-t-il déclaré avant d’avertir que Les touristes peuvent y réfléchir à deux fois.

13:50 VOX | Vox a clairement indiqué ce lundi qu’il irait à la commission pour la reconstruction du pays que vous voulez créer au Congrès d’exiger les responsabilités qu’il juge nécessaires à la mauvaise gestion que le gouvernement a, selon lui, prise dans la crise des coronavirus, mais qui n’y participeront pas s’il devient un “cirque médiatique” dont l’exécutif profite pour se “solidariser” avec ceux responsabilités et “distribuer le blâme” parmi les Espagnols.

13:45 VENEZUELA | Les Vénézuéliens sont de nouveau descendus dans la rue pour dénoncer le manque de nourriture ou de carburant, ainsi que l’effondrement des services publics, dans le contexte de la crise déclenchée par le coronavirus, comme le dénonce l’opposition, qui a documenté une vingtaine de manifestations durant le week-end.

13:40 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a fait une appel à la responsabilité individuelle face à cette phase de soulagement dans le confinement des enfants et a averti que prendre du recul peut être “beaucoup plus difficile que ce que nous avons connu jusqu’à présent.”

13:32 HOSTELERÍA | Le secteur de la restauration considère les décisions prises par le gouvernement comme «insuffisantes» faire face à la crise du corononavirus et a exigé de nouvelles mesures telles que l’annulation du loyer pendant l’état d’alarme ou le maintien de l’ERTE en raison d’un cas de force majeure au-delà de cette situation.

13:25 ÉDUCATION | Les employeurs, les syndicats et les familles de l’école concertée accusent le ministre de l’Éducation et de la Formation professionnelle, Isabel Celaá, pour “tirer parti” de la pandémie de coronavirus pour “accélérer” leur réforme de l’éducation, la loi organique modifiant la loi organique sur l’éducation (LOMLOE), et ils exigent que le gouvernement arrête son processus parlementaire jusqu’à ce que l’état d’alarme soit levé.

13:20 ÉTAT D’ALARME | La La gendarmerie a dénoncé à dix-huit habitants de la ville d’Iscar à Valladolid (Valladolid) por danse sur l’appele et a dix-huit autres pour célébrer une fête, avec DJ et restauration inclus, dans une villa de Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza), où ils ont également arrêté l’organisateur.

13:15 ESPAGNE | La La Cour provinciale de Madrid a suspenduEn raison de la situation sanitaire que traverse le pays, le procès contre l’ancienne présidente de la Communauté de Madrid Cristina Cifuentes, accusé d’être l’inducteur de la falsification du dossier ce qui prouve qu’il avait défendu sa maîtrise, ce qui ne s’est jamais produit.

13:10 COMITÉ TECHNIQUE | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a veillé à ce que les images de ce dimanche qIls montrent des parents avec des enfants en promenade, le premier jour de leur manque partiel de soins, réveillent la «joie» mais ont indiqué que “Certains comportements de certains groupes” ont généré “une certaine inquiétude” et a alerté sur l’impact qu’il peut avoir sur les infections à coronavirus COVID-19 et en matière de mortalité, non-respect des mesures imposées.

13:05 CATALOGNE | Le Ministre des Politiques Numériques et de l’Administration Publique de la Generalitat, Jordi Puigneró, a fait valoir que une Catalogne indépendante gérerait la crise des coronavirus “différemment et mieux” et que La centralisation du gouvernement a été inefficace, d’après ce qu’il a dit, il y a des preuves chaque jour.

13:00 ESPAGNE | de Pedro Sánchez a promis de payer Interpharma, la firme espagnole qui a servi d’intermédiaire dans l’achat de 659 000 tests chinois au fabricant Shenzhen Bioeasy Biotechnology . Test dont la qualité était clairement insuffisante et inutile, et pour lequel le gouvernement allait payer près du double de ce qu’il en coûterait sur le marché de détail, 26 euros vs 14, comme OKDIARIO l’a appris grâce à un fournisseur européen officiel de la même marque. Un supplément total d’environ 6 millions d’euros avec les taxes déjà escomptées.

12:55 ESPAGNE | Le PP a commencé à demander au président Pedro Sánchez Quoi “Couper” son gouvernement pour combattre la crise dérivé du coronavirus, comme son prédécesseur le faisait à l’époque, Mariano Rajoy, pendant la dernière crise économique que l’Espagne a subie. Le PP fait référence à la les dépenses “superflues” qu’ils considèrent dériver des 23 ministères créé par Sánchez et considérons que la moitié des ministres “personne ne les manquera”.

12:50 DÉPLACEMENTS | Renfe a arrangé le mois dernier 3672 places gratuites pour faciliter la déplacement de professionnels de la santé entre les villes espagnoles pour des raisons professionnelles, notamment pour faire face à la pandémie de coronavirus.

12:45 ESPAGNE | Vox a annoncé ce lundi que porter devant la Cour constitutionnelle le décret de déclaration du état d’alarme et ses extensions progressives avant le utilisation “abusive et inappropriée” par le gouvernement de ce chiffre, adoptant des mesures restrictives de liberté qui, selon lui, ne pouvaient être prises qu’avec la déclaration de l’état d’urgence.

12:40 R&D SANTÉ | Des chercheurs et techniciens de l’Université Carlos III de Madrid (UC3M) et de l’Hôpital universitaire général Gregorio Marañón (HGUGM) ont conçu et développé un nouveau prototype de respirateur pour les unités de soins intensifs (USI) face à la crise sanitaire causée par Covid- 19.

12:35 MARCHÉS | Les sorties de produits pétroliers des installations de la Hydrocarbon Logistics Company (CLH) la semaine dernière ont montré une diminution plus modérée par rapport aux semaines précédentes depuis le déclenchement de la crise sanitaire des coronavirus.

12:30 SANTÉ | Le ministère de la Santé de la Communauté de Madrid a commencé ce lundi à contacter par téléphone via le Centre de soins personnalisés (CAP) avec les 6000 personnes, ou 2000 ménages, sélectionnés pour participer à l’Étude épidémiologique nationale de l’infection par le SRAS -CoV2 en Espagne (ENECOVID).

12:27 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 être augmenté de 1,72% en moyenne en session de lundi, ce qui a conduit à sélectif pour se tenir à 6 727,4 entiers à 12 h 01, dans une semaine où les investisseurs surveilleront la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), qui se réuniront pour discuter de nouvelles mesures de relance pour faire face à l’impact économique de Covid-19.

12:20 ESPAGNE | Les unités du Garde civile de Ceuta avoir 14 citoyens ont été empêchés de fuir la ville autonome en nageant au Maroc Depuis le pays voisin depuis la proclamation de l’état d’alarme et la fermeture par le Royaume alaouite, le 13 mars, de l’accès à son territoire de toute personne par le poste frontalier de Tarajal.

12:17 ESPAGNE | La journaliste et présentatrice de La Paz, Isabel Gemio, a lancé une chaîne YouTube intitulée «Gemio Digital», dans laquelle elle pose des questions ou parle à des experts qui peuvent «offrir de la lumière» ou des «informations rigoureuses» sur le coronavirus.

12:10 CHINE | Des milliers d’élèves sont retournés en classe ce lundi dans les villes chinoises de Pékin et Shanghai après des mois de détention et avant une diminution des cas de coronavirus.

12:04 RUSSIE | La pandémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a quitté la Russie au cours des dernières 24 heures, plus de 6 000 nouveaux cas, ce qui porte l’équilibre à 87 147 personnes infectées et 795 décès, Tel que rapporté lundi par le centre russe en charge de la lutte contre le virus.

12:00 SANTÉ | Le Hôpital Vall d’Hebron à Barcelone a annoncé ce lundi sa participation au essai clinique qui évaluera l’efficacité et l’innocuité du sélinexor, un médicament indiqué pour traiter le cancer, chez les patients sévères atteints de coronavirus.

11:53 MADRID | La Communauté de Madrid et le universités publiques de la région ont convenu d’un nouveau calendrier pour l’année académique 2019-20, par laquelle l’activité d’enseignement, qui à ce moment est effectuée en personne, se terminera entre le 30 avril et le 29 mai, et “exceptionnellement”, certains diplômes offriront un enseignement en classe pendant les mois de juin, juillet et septembre, pour autant que les conditions sanitaires le permettent.

11:50 ESPAGNE | Le chef du Parti populaire, Pablo Casado, hpour assurer que le PP ne soutiendra pas le décret du gouvernement pour éviter les effondrements judiciaires que le Conseil des ministres souhaite approuver ce mardi et a souligné que une loi organique “ne peut être modifiée par arrêté royal”. En outre, il a souligné que l’indépendance de la magistrature est “fondamentale” et a souligné que l’exécutif avait mis la justice “dans le mille”.

11:40 NOUVELLE-ZÉLANDE | Le Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a célébré ce lundi que le pays est sorti “victorieux” de la lutte contre la transmission locale du coronavirus, bien qu’il ait demandé la prudence en ce qui concerne le retrait progressif des restrictions après des semaines de confinement. Lors d’une conférence de presse avec le directeur général de la Santé, Ashley Bloomfield, le président a été optimiste et a souligné que “la Nouvelle-Zélande peut continuer sur la voie du succès”.

11:35 AFRIQUE | Niger a signalé un nouvelle épidémie de polio dans le pays qui a affecté deux enfants à Niamey, la capitale, et dans la région de Tillaberi, et qu’elle n’est pas liée à la précédente qui s’est terminée en décembre dernier, comme l’a signalé l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Niger rejoint ainsi quinze autres pays africains qui ont également épidémies actives de poliomyélite liées à l’annulation des campagnes de vaccination contre les coronavirus, y compris certains de ses voisins comme le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Nigéria.

11:30 ESPAGNE | Le gouvernement de l’Espagne a envoyé une communication à l’OMS dans laquelle Admet implicitement qu’il a commencé à tester le coronavirus bien avant le 8-M. Le document est le «Policy Responses_Spain». Et comme indiqué à la page 5, le 22 mars, 355 000 tests PCR avaient été effectués. Le gouvernement lui-même a indiqué à cette date qu’il effectuait entre 15 000 et 20 000 tests quotidiens.

11:20 CONFINEMENT | Le ministre de l’Intérieur n’a pas détecté dans une analyse préliminaire qu’il y avait un non-respect généralisé du départ des enfants dans la rue ce dimanche, premier jour sous l’état d’alarme dû au coronavirus que les enfants de moins de 14 ans ont pu jouer dans la rue accompagné d’un adulte à leur charge.

11:10 ESPAGNE DERNIÈRE MINUTE | Selon les données fournies quotidiennement par le Ministère de la santé, dans le rapport duquel il utilise des pièges qui composent l’incidence réelle du coronavirus en Espagne, le Covid-19 déjà a tué 23 521 personnes et ils sont déjà comptés 209 465 confirmés positifs pour Covid-19. Sur un total de 114 081 personnes nécessitant une hospitalisation, 10 289 ont été suivis dans des unités de soins intensifs. Et depuis le début de la pandémie, 100 875 personnes ont été libérées. Toutes ces données correspondent aux statistiques officielles fournies par le gouvernement.

11:05 ENTREPRISES | Le fabricant allemand de vêtements de sport et de chaussures Adidas a enregistré un bénéfice net attribué de 31 millions d’euros à la fin du premier trimestre 2020, ce qui équivaut à une baisse de 95,1% par rapport à son résultat de la même période de 2019 en conséquence de la pandémie de Covid-19, et a averti que ses résultats du deuxième trimestre pourraient montrer une nouvelle détérioration en raison de l’impact négatif de la Grande Isolement, qui maintient plus de 70% des magasins de l’entreprise allemande fermés dans le monde .

11h00 ESPAGNE | Le président de la Junta de Castilla y León, le «populaire» Alfonso Fernández Mañueco, a estimé que certaines photos rendues publiques lors du départ des familles avec enfants le dimanche 26 avril génèrent “pour le moins une certaine incertitude”.

10:55 SANTÉ | Près de 8 millions d’Espagnols souffrent de douleurs chroniques, un ensemble de pathologies dans lesquelles les affections du système locomoteur et du muscle squelettique abondent et dans ces semaines de confinement, ils ont vu leur souffrance augmenter pour le manque d’exercice, les routines, mais aussi pour l’incertitude.

10:50 ESPAGNE | Le leader PP, Pablo Casadoa exigé ce lundi au directeur général, Pedro Sánchez, “tests massifs” pour une désescalade garantie, un fonds de liquidité pour les autonomies semblable à celui qu’il demande en Europe et injecter des liquidités dans les entreprises afin qu’ils ne ferment pas et que plus d’emplois ne soient détruits. “Ce gouvernement n’a pas de plan, il n’y a personne derrière le volant”, a-t-il déclaré.

10:45 DESCALADA | Les gymnases, comme de nombreux autres secteurs économiques de la société, ont fermé leurs portes lors de l’une des plus grandes crises sanitaires de ces derniers temps. Dans le cas de l’Espagne, plus de 4 700 gymnases et centres sportifs en général ont fermé leurs portes, affectant plus de 200 000 emplois. Malgré cela, la Fédération nationale des entrepreneurs d’installations sportives (FNEID) commence à élaborer des lignes directrices et des stratégies pour rendre ces espaces beaucoup plus sûrs, une fois que les conditions de confinement commencent à être assouplies.

10:40 ANDALOUSIE | Le ministère de l’Économie, de la Connaissance, des Affaires et de l’Université de la Junta de Andalucía a approuvé la bases réglementaires pour l’octroi de subventions dans un régime de concurrence non concurrentielle Agents publics du système du savoir andalou, pour les projets Recherche sur le coronavirus SARS-COV-2 et la maladie de Covid-19, cofinancée par le Fonds européen de développement régional (Feder).

10:35 CONFINEMENT | Le septième semaine de détention avec une rencontre avec l’acteur Javier Camera ou aussi profiter d’un moment de détente exposition d’art par Google, deux magnifiques plans de loisirs qui sont complétés par d’autres avec le musique, cinéma, poésie ou mode comme de grands protagonistes.

10:30 ESPAGNE | Le porte-parole d’Unidas Podemos au Congrès des députés, Pablo Echenique, a assuré ce lundi que le gouvernement du Pedro Sánchez Il pécherait «avec arrogance» en pensant «qu’il peut tout faire» dans la crise des coronavirus sans la collaboration des communautés autonomes.

10:25 ENTREPRISES | Le président de la Confédération espagnole des organisations professionnelles (CEOE), Antonio Garamendi, ce lundi a reproché au gouvernement «la inefficacité »à disposer des ressources et du matériel de protection nécessaires contre le coronavirus, qui a provoqué “une partie du retard” dans la désescalade.

10:20 ESPAGNE | Le porte-parole de Vox à l’Assemblée de Madrid, Rocío Monasterio, a averti que de nouvelles vagues de confinement viendront, alors pensez à quoie jusqu’à ce que tout le monde soit bien conscient “Les mesures ne peuvent pas être un peu assouplies”, en particulier dans la Communauté de Madrid.

10:10 ESPAGNE | Le chef de l’Ertzaintza, Josu Bujanda, a déclaré que la “grande majorité” des citoyens d’Euskadi respectait les règles relatives au retour des enfants dans la rue, tout en reconnaissant que certains cas “flagrants” tels que celui d’un baignade en famille dans une municipalité côtière de Biscaye.

10:05 NORVÈGE | La Norvège, où l’épidémie de coronavirus recule, les écoles pour les petits ont rouvert ce lundi, nouveau au stade d’une normalisation très lente et progressive qui inquiète certains parents. Une semaine après les “barnehagers” servant de garderies et de jardins d’enfants dans les pays nordiques, les enfants passent de six à dix ans pour retourner en classe, dans des classes réduites à 15 élèves, après cinq semaines de «télé-enseignement».

10:00 SANTÉ | Depuis son apparition en Espagne, fin janvier dernier, le coronavirus a muté en 30 souches différentes et elle a perdu de son agressivité, selon des spécialistes qui travaillent en première ligne contre la pandémie, consultés par OKDIARIO.

9:50 DÉCONTINFINATION | Le ministre de l’intérieur du gouvernement catalan, Miquel Buch, Il a averti lundi qu’il était “très difficile de vérifier et de démontrer” que les enfants de moins de 14 ans ne sortaient que pendant une heure si les plages horaires n’étaient pas fixées, et a affirmé cloisonner la journée pour différents groupes.

9:40 ENTREPRISES | Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a un bénéfice de 1 489 millions d’euros au premier trimestre 2020, qui représente un 20% d’augmentation concernant le résultat de l’entreprise dans le même période l’année dernière, comme annoncé par la société allemande.

9:35 ESPAGNE | L’ancien ministre du Travail Dolors Bassa a libéré ce lundi de la prison Puig de les Basses à Figueres de travailler dans une entité qui fournit des services essentiels, conformément à l’article 100.2 du règlement pénitentiaire.

9:30 MARCHÉS | Le Bouquetin 35 a commencé la session ce lundi avec un Hausse de 2,46%, ce qui a conduit à sélectif pour se tenir à 6 774,60 entiers à 9 h 01, dans une semaine où les investisseurs observeront la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), qui se réuniront pour discuter de nouvelles mesures de relance pour faire face à l’impact économique de Covid-19.

9:25 ESPAGNE | La Association des distributeurs de matériel et de bricolage (ADFB), composé de Leroy Merlin, Brico Depôt, BricoCentro et Bricogroup, et de l’Association des fabricants de bricolage et de quincaillerie (AFEB), qui regroupe plus d’une centaine de fournisseurs, ont uni leurs forces avec les principaux groupes et distributeurs du domaine DIY pour prétendre que votre secteur est déclaré prioritaire et ils peuvent procéder à une «ouverture contrôlée» de leurs établissements.

9:20 PÉROU | Le président péruvien, Martín Vizcarra, a critiqué dimanche que les citoyens de son pays longues files pour acheter des bières en état d’urgence complet en raison de la pandémie de coronavirus.

9:10 SANTÉ | L’Europe entrevu un lumière d’espoir ce dimanche quand dans plusieurs pays le cle nombre de morts le plus bas depuis plusieurs semaines à cause de la pandémie de coronavirus, qui a déjà causé 200 000 décès et trois millions d’infections dans le monde. Semblant sentir ces données positives, plusieurs pays ont commencé à assouplir les mesures de confinementou à laquelle la moitié de la population mondiale est soumise, comme l’Espagne, qui depuis ce dimanche permet aux enfants, enfermés à la maison pendant six semaines, de se promener et de jouer dans la rue.

9:05 MASSES | Le Cardinal Archevêque de Barcelone et Président de la Conférence Episcopale Espagnole (CEE), Juan José Omella, a annoncé qu’il est travailler avec le gouvernement de l’Espagne pour le retour des masses face à face, sans fidèles dans les églises après l’état d’alarme décrété par la crise des coronavirus.

9h00 OMS | Les Présidents des États-Unis, Donald Trump, et de France, Emmanuel Macron, ils ont eu une conversation ce dimanche dans laquelle ils ont coïncidé dans la nécessité de réformer l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

8:55 ALLEMAGNE | La pandémie de coronavirus a quitté l’Allemagne plus de 155 000 personnes infectées et a causé la 5750 décès, selon le bilan publié ce lundi par l’Institut Robert Koch, l’agence gouvernementale allemande chargée de la surveillance des maladies transmissibles.

8:53 ROYAUME-UNI | Premier ministre britannique Boris Johnson, reviendra ce lundi à travailler au 10 Downing Street et est “impatient de commencer” après avoir surmonté le coronavirus. Johnson a transmis ces mots à ses ministres après une semaine de repos à la résidence des Dames, après quoi “Reprendra son horaire normal”, informa la cadena británica Sky News.

8:50 JAPÓN | Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, ha anunciado este lunes que se ampliarán las restricciones de entrada al país de viajeros de hasta catorce países, entre ellos, Rusia, Arabia Saudí, Perú, y Europa entera. El anuncio de Abe se ha llevado a cabo bajo recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores, el cual también ha pedido a los ciudadanos japoneses que eviten estos países, considerados en el nivel 3 de contagio.

8:45 ESPAÑA | El Ministerio de Sanidad pondrá en marcha este lunes el estudio de seroprevalencia en un total de 36.000 hogares españoles en pequeños y medianos municipios de 50 provincias. Así lo manifestó este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

8:40 ESPAÑA | Le Centre national de protection des infrastructures et de cybersécurité (CNPIC) es un organismo creado en el año 2007 en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad. Su objetivo principal es coordinar la protección de todo un catálogo de infraestructuras críticas y establecer esa defensa entre la Policía Nacional y Guardia Civil. En ningún caso, controlar a la prensa.

8:30 REINO UNIDO | Reino Unido ha confirmado que 413 personas han muerto en las últimas 24 horas en los hospitales del país, el número diario más bajo desde finales de marzo. En total, 20.732 personas han muerto desde la declaración de la pandemia en el país, de acuerdo con las cifras proporcionadas este domingo por el director del Servicio Nacional de Salud, Stephen Powis.

8:25 ITALIA | El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado este domingo el inicio de la denominada Fase 2 que incluye a partir del 4 de mayo la reanudación de la actividad industrial, de la construcción y la venta al por mayor. El comercio minorista retomará su actividad el 18 de mayo, al igual que museos y bibliotecas, mientras que bares y restaurantes tendrán que esperar al 1 de junio.

8:20 CHINA | El Ministerio de Salud de China ha informado este lunes de que se ha registrado tan solo un nuevo caso coronavirus de transmisión local, localizado en la provincia de Heilongjiang, y otros dos importados, mientras que, un día más, no se han producido muertes. El último balance mantiene el número de fallecidos en 4.632, mientras que el de contagios ha aumentado ligeramente a 82.830.

8:15 EEUU | El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha constatado un descenso de fallecidos diarios por coronavirus en el estado, hasta los 367, respecto a los 437 de este sábado. Même si el confinamiento sigue en vigor hasta el próximo 15 de mayo, algunas regiones del estado podrían abrir antes, «con ciertas precauciones», aunque ha descartado una apertura completa en un futuro inmediato. En ese sentido, Cuomo ha explicado que en ciertas áreas «de bajo riesgo» del norte del estado de Nueva York se baraja la posibilidad de que ciertas industrias, como la de la construcción, puedan retomar sus actividades antes de esa fecha del 15 de mayo.

8:10 ESPAÑA | La ‘caza del bulo’ en las redes que está se está llevando a cabo desde el Ministerio del Interior se ha estructurado a través de una compleja red de cuerpos policiales y centros de coordinación. En el centro de ese esquema se encuentra la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, pero también están involucrados en el apoyo a estas operaciones elementos del Centro Criptológico Nacional (CCN por sus siglas, dependiente del CNI) o del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El equipo lo forma un centenar de personas.

Buenos días, España arranca este lunes una nueva jornada de confinamiento decretado, hay ya seis semanas, para frenar el coronavirus. La polémica generada por las fotografías que ha dejado el primer domingo de relajación del confinamiento pour les menores de 14 años copa las redes sociales. Le numéro de muertos en España supera las 33.000 personas. Más de 33.000 familias rotas de dolor que se enfrentan a un duelo en soledad, impersonal y frío. Por otra parte, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa intentando hacer frente al escándalo de la censura y control a la prensa y redes sociales que pretende ejercer.