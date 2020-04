Des images de la Coupe du monde 70 déplacent la fille d’un ancien joueur de Grêmio

Denise est la fille d’Everaldo, arrière gauche qui faisait partie de la délégation du troisième championnat, mais a eu peu de contacts avec son père en raison de sa mort quatre ans plus tard

Le moment de paralysie des compétitions par la pandémie mondiale de COVID-19 a amené les chaînes de télévision à remplir leurs horaires dédiés au sport avec plusieurs rediffusions de jeux historiques comme la Coupe du monde 1970 par exemple.

Photo: Divulgation

Photo: Lance!

Et qui en a été très heureuse, c’est Denise, fille de l’arrière gauche Everaldo qui était l’une des trois championnes du monde avec l’équipe exaltée qui a remporté la Coupe du Mexique.

En raison d’un mélange de décès et presque de «renaissance», Denise a perdu son père dans un accident de voiture sur le BR-290 alors qu’elle n’avait que six ans, gardant ainsi peu de souvenirs plus clairs de lui. L’un des survivants de la collision avec un camion chargé de riz était la fille d’Everaldo.

Par conséquent, elle et sa famille ont utilisé ces réexpositions pour profiter d’images un peu plus connues (et inconnues) du joueur qui a motivé Grêmio à mettre une étoile dorée sur son bouclier, honorant le premier athlète d’un club champion du monde de Rio Grande do Sul par l’équipe brésilienne .

– J’adore ça. Ils font partie de certains jeux qui apparaissent généralement. Mais le jeu entier n’avait jamais vu. J’ai peu d’enregistrements de lui (Everaldo). J’aimerais qu’ils ne filment que lui (rires). Je pensais qu’il était minuscule. Dans le jeu, cela apparaît beaucoup lorsque le ballon sort et qu’il prend le côté. J’étais ravi. J’ai de bons souvenirs de ce que j’ai vécu avec lui. Il y a des gens qui à six ans ne se souviennent pas de grand chose, mais moi je le sais. Lui aidant sa mère à la maison. J’ai des souvenirs de lui, mais voir le jeu est tout nouveau pour moi – il a dit au portail “Globo Esporte”.

