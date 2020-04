Des manifestations éclatent à nouveau aux États-Unis par des ordonnances de séquestration. Mais les gouverneurs maintiennent des mesures

USA: Protestation pour lever la quarantaine 0:52

(.) – La colère contre les ordonnances de séquestration aux États-Unis a débordé: les manifestants sont sortis pour protester, ignorant les schémas de distanciation sociale et remplissant les sièges et les rues des différents États.

“Jésus est mon vaccin”, a été écrit lundi sur un tracteur alors que le véhicule passait devant le Parlement à Harrisburg, en Pennsylvanie.

“Libérez-vous de la peur”, lit le signe d’un manifestant dans l’Indiana.

“Terminez le confinement”, a demandé un autre message dans le Maryland.

À travers le pays, davantage de protestations ont éclaté, dans les États démocrates et républicains. Et ils sont soutenus par de puissants alliés conservateurs dans la ville de Washington, notamment FreedomWorks, un grand groupe conservateur étroitement associé au Tea Party, et Stephen Moore, un économiste que le président Donald Trump a choisi comme membre de son conseil de réouverture économique.

“Notre objectif est de rendre ces manifestations aussi sûres que possible et aussi efficaces que possible”, a déclaré Moore à .. “L’idée de la désobéissance civile dans une manifestation est de persuader les gens (que) ce que vous faites, c’est de défendre une cause, vous savez, que les gens sentiront que c’est juste et correct.”

Moore a expliqué que lui et d’autres conservateurs qui ont conseillé les manifestants ont recommandé aux gens de suivre les directives des responsables de la santé – tels que rester à 2 mètres des autres et porter des masques – lors des manifestations.

Le président de FreedomWorks, Adam Brandon, a déclaré qu’un “point de basculement” pour la communauté militante était l’avalanche de rapports selon lesquels le gouvernement Trump pourrait utiliser les données des téléphones portables pour suivre la propagation du coronavirus.

“Soudain, cela passe d’une pandémie à un cauchemar orwellien”, a déclaré Brandon, notant combien de personnes dans son réseau ont réagi de la même manière aux informations sur le suivi des données.

Le Colorado, le Michigan, l’Ohio, le Kentucky, le Minnesota, la Caroline du Nord, l’Utah, la partie ouest de l’État de New York et l’État de Washington ont connu des manifestations ces derniers jours.

Des klaxons ont été entendus dans les rues d’Annapolis, où des membres du groupe Reopen Maryland ont affirmé que les fermetures d’entreprises avaient été financièrement dévastatrices.

“Nous ne pensons pas qu’il y ait une raison pour laquelle nous ne pouvons pas protéger les personnes âgées et vulnérables contre ce virus, et pourtant nos petites entreprises retournent au travail”, a déclaré Paul Brockman à WBAL, une filiale de ..

Trump peut-il lever les mesures étatiques sur Covid-19? 2:34

À Indianapolis, le manifestant Andy Lyons a expliqué qu’il comprenait les risques pour la santé. Mais il veut que le gouvernement recule sur les mesures.

“Si je tombe malade, j’en supporterai les conséquences”, a expliqué Lyons à WTHR, également affilié à .. “Si quelqu’un d’autre tombe malade, il supporte les conséquences de son libre choix sans contrainte gouvernementale. C’est de cela qu’il s’agit. “

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré qu’il comprenait “la frustration des gens qui veulent ouvrir les choses tout de suite. Je suis également frustré. “

“Nous faisons tout notre possible pour rouvrir en toute sécurité”, a ajouté dimanche le gouverneur républicain dans le cadre de l’émission . sur l’état de l’Union. “Mais je ne pense pas qu’il soit utile de motiver les manifestations et d’encourager les gens à aller à l’encontre de la propre politique du président”, a-t-il ajouté.

Il est trop tôt pour rouvrir, selon les directives de la Maison Blanche

Dans le Maryland et dans l’Indiana, certains manifestants portaient des chapeaux ou des drapeaux pour soutenir le président Donald Trump.

Mais Hogan a noté que la propre proposition de Trump de réouvrir les États par étapes ne permettrait pas au Maryland de le faire de toute façon.

L’une des lignes directrices pour la réouverture du pays est que les États ne devraient pas commencer à le faire avant d’avoir une trajectoire descendante de cas documentés dans une période de 14 jours ou une trajectoire descendante de tests positifs dans un pourcentage du total des examens au cours de la même période de deux semaines.

Hogan, président de l’Association nationale des gouverneurs, a déclaré que des États comme le sien n’avaient pas encore respecté les directives de la Maison Blanche.

Cependant, trois gouverneurs du sud sont prêts à rouvrir lentement leurs États. Les gouverneurs de Géorgie, du Tennessee et de Caroline du Sud ont déclaré lundi qu’ils entameraient le processus dans leurs États respectifs cette semaine ou, au plus tard, lundi prochain.

Comment sera le retour à la normalité aux USA? 3:49

Essayer d’éviter une deuxième vague plus meurtrière

L’une des principales manifestations a eu lieu au Michigan, où les manifestants ont dénoncé la prolongation de l’ordonnance de séquestration par le gouverneur Gretchen Whitmer jusqu’au 30 avril.

“Je connais l’importance de ce virus, mais maintenant nous arrivons au point de fermer trop de choses”, a déclaré le manifestant Tom Hughey, qui a expliqué qu’il avait une petite entreprise, à WILX, une filiale de ..

La Michigan Nurses Association a qualifié la manifestation de «irresponsable» et a déclaré qu’elle «envoie exactement le message opposé que les infirmières et les professionnels de la santé essaient de faire passer: nous supplions les gens, restez à la maison» .

Whitmer a déclaré dimanche dans l’état de l’Union que son état n’était définitivement pas prêt à rouvrir.

“Le Michigan, à l’heure actuelle, a le troisième record de décès le plus élevé du pays” d’après le coronavirus, a déclaré Whitmer.

«Personne n’est plus désireux de relancer notre économie que moi. Mais je veux le faire d’une manière qui sauve vraiment la vie … Cela signifie que nous pouvons éviter une deuxième vague. Car aussi difficile que cela soit, ce serait dévastateur de vivre une deuxième vague », a-t-il conclu.

Les responsables de la santé ont averti que les vagues ultérieures de coronavirus sont pratiquement inévitables. Mais “c’est à nous de déterminer la taille de ces autres vagues”, a expliqué le Dr Larry Brilliant, épidémiologiste.

Il a mis en garde contre la répétition des erreurs de la pandémie de grippe espagnole qui a tué 675 000 Américains. À l’époque, les épidémiologistes disent que les gens ont cessé de prendre leurs distances physiquement trop tôt, provoquant une deuxième vague d’infections plus mortelle que la première.

Le soutien de Trump aux manifestations est-il un jeu politique? 1:34

Facebook supprime certains messages des manifestations

Certains messages Facebook faisant la promotion des manifestations ont été supprimés car de tels événements violeraient les règles de confinement de l’État, a déclaré lundi le porte-parole de Facebook Andy Stone.

Facebook a supprimé ces messages après s’être disputé avec des responsables en Californie, au New Jersey et au Nebraska.

Stone a expliqué que l’entreprise communique avec d’autres gouvernements des États pour savoir si les manifestations contre la quarantaine sont également interdites en vertu de ses mesures de distanciation sociale.

“A moins que le gouvernement n’interdise l’événement pendant cette période, nous autorisons son hébergement sur Facebook”, a déclaré Stone. “Pour cette même raison, les événements qui contestent les directives du gouvernement sur la distanciation sociale ne sont pas autorisés sur Facebook.”

Dakin Andone, Miguel Marquez, Donie O’Sullivan et Chuck Johnston, tous de ., ont contribué à ce rapport.

.