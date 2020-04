Des patients de Covid-19 forcés de signer un accord de non-réanimation cardio-respiratoire

Un député indépendant demande la révocation du secrétaire à la santé de Morelos.

Star Pedroza

À Morelos, les patients présentant des symptômes de COVID19 qui entrent à l’hôpital général de Cuernavaca, «José G. Parres», doivent signer leur consentement à «pas de réanimation cardio-pulmonaire», conformément à ce qui est établi dans le plan opérationnel Covid-19 V1.0 du service de médecine interne de l’hôpital.

Cet hôpital appartient aux services de santé de Morelos (SSM) et C’est le plus important de la région métropolitaine.

Le plan opérationnel Covid-19 du service de médecine interne est signé par les responsables de l’hôpital et propose une intervention patient basée sur six volets: Critères d’entrée, zone d’hospitalisation, fournitures, critères de sortie et de suivi, responsabilité et bibliographie.

Au point huit de la section «critères d’entrée», il est précisé que «tous les cas de Covid-19 doivent entrer (à l’hôpital) avec Feuille de consentement sous Informations écrites sur la réanimation cardio-respiratoire “.

Selon un médecin consulté dans cet hôpital dont l’identité est réservée par crainte de représailles, cela signifie que “dans le cas où la condition s’aggrave en raison de la maladie elle-même et que le patient tombe en arrêt respiratoire aucune manœuvre de réanimation ne sera effectuée (…) Bref, si vous tombez au chômage, ils ne peuvent rien faire pour essayer de vous maintenir en vie. »

Alors que les cas de patients qui ne présentent pas “Données d’alarme” La variable d’échelle SOFA indique qu’un échantillon doit être prélevé pour effectuer le test de diagnostic et l’envoyer à votre domicile avec un traitement médical (Aztromycine 500 mg, paracétamol, Lopinarvir).

Le document susmentionné a été rendu public par José Casas González, député indépendant du Congrès de Morelos, qui, au milieu de la contingence COVID19, a demandé le licenciement de Marco Antonio Cantú Cuevas, chef du ministère de la Santé, du gouverneur Cuauhtémoc Blanco, en raison des hôpitaux de l’entité n’ont pas de fournitures ou de protocoles de sécurité pour soigner les patients atteints de coronavirus.

Par le biais des réseaux sociaux, le député a publié une vidéo dans laquelle il a rapporté qu’il avait fait une visite à l’hôpital général de Cuernavaca “José G. Parres” et des détails qu’il avait réalisé que “il n’y a pas de filtres sanitaires“Il n’y a pas de zones spécialisées pour les soins aux personnes atteintes du coronavirus, il n’y a pas de distributeurs de gel antibactérien, le personnel manque de masques faciaux, de robes spéciales, de masques, de couvre-chaussures.”

Et il souligne que «les blouses utilisées par les patients atteints du coronavirus sont réutilisées, il n’y a pas de contrôle adéquat des corps du défunt, et il n’y a pas suffisamment de preuves pour détecter les cas de Covid 19“

La tournée aurait eu lieu après que le député, avec d’autres de ses homologues, eut rencontré le secrétaire à la Santé, Marco Antonio Cantún Cuevas, qui a assuré que tous les hôpitaux ils avaient ce qu’il fallait pour faire face à la pandémie.

Le député a assuré que Marco Antonio Cantú Cuevas “Il ment aux habitants de Morelos.”

Pour cette raison, Casas González a appelé Cuauhtémoc Blanco destituer ledit secrétaire et aux autorités de l’Hôpital général de Cuernavaca, en plus de lui demander de travailler pour la santé de la population de Morelos.