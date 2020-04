En 1942, Joseph Schumpeter a écrit un livre intitulé Capitalisme, socialisme et démocratie. Ce livre est devenu un classique de la littérature économique et incontournable. En fait, en période d’isolement, il convient de mentionner l’écrivain Eduardo Agualusa: “La lecture est le meilleur moyen de contrer l’isolement. Les lecteurs ne sont pas des îles. Ils élargissent les univers”.

Dans son livre, Schumpeter introduit un concept que je trouve très intéressant à explorer en ces temps de coronavirus: le concept de destruction créatrice. Mais qu’est-ce que la destruction créatrice? La destruction créative définit le processus qui favorise la croissance de la productivité. La productivité est la capacité de la société à obtenir une plus grande production à partir d’un intrant donné. La destruction créatrice serait le principal moteur du progrès économique. La création et la destruction créatrice iraient toujours de pair. Selon Schumpeter, “le processus de destruction créatrice est le fait essentiel du capitalisme”. Toujours l’auteur: “C’est en cela que consiste le capitalisme et quelle devrait être la préoccupation de tout capitaliste”.

L’ère de la fin de la guerre civile jusqu’à l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale a été la plus grande des époques de destruction créatrice. À cette époque, les chemins de fer remplaçaient les chevaux et les charrettes comme moyen de transport. L’acier a remplacé le fer et le bois. Le pays a prospéré parce qu’il a détruit des emplois et fermé des usines, encourageant la création de nouveaux emplois et l’ouverture de nouvelles usines. La destruction créatrice est le prix à payer pour construire une nouvelle société. Les règles d’or garanties par le gouvernement américain étaient la protection des droits de propriété et la garantie de l’exécution des contrats.

Le lendemain de cette crise nous amènera dans un autre monde, avec des habitudes différentes et une autre organisation des secteurs productifs. Le comportement des consommateurs et les modèles commerciaux ont subi de profonds changements. Nous vivrons une destruction créatrice schumpétérienne.

Le bureau à domicile, les appels via Skype, Zoom, les équipes et autres sont là pour rester. Aujourd’hui, Zoom vaut 50% de plus que toutes les compagnies aériennes américaines réunies. Les bureaux seront rénovés en taille et en horaires d’ouverture. L’utilisation des transports en commun tels que les métros, les bus et les ferries sera réinventée. Les compagnies aériennes vont modifier leurs opérations, avec une réduction du nombre de voyages. La Chine ne sera plus l’usine du monde et les autres pays, le centre commercial. Le monde ne peut plus dépendre d’un seul fournisseur de biens essentiels comme le matériel hospitalier. L’efficacité sans tenir compte de la stratégie de survie devra être complètement repensée. La mondialisation a tendance à ralentir et, voyant cela, la Chine, avant même la crise, achetait déjà des entreprises du monde entier dans tous les secteurs.

Le Brésil devra prendre position contre la nouvelle mondialisation et le libre-échange. Il sera nécessaire de promouvoir une sorte de plan Marshall dans le secteur des infrastructures, notamment dans le domaine de l’assainissement. Il n’est pas possible – ni impossible – de vivre avec des communautés à côté de nos maisons sans eau et sans conditions minimales d’hygiène sanitaire. Sinon, nous aurons covid-20.

Le défi économique posé par la crise sanitaire actuelle est sans égal dans l’histoire moderne. Nous inaugurons probablement un nouvel ordre mondial. Dans le cas du secteur de l’énergie, malgré les bas prix du pétrole, nous ne pensons pas que la transition énergétique subira de nombreux reports. Dans le nouvel ordre mondial, tous les investissements qui apportent de nouvelles technologies et des améliorations de la qualité de vie devraient avoir la priorité. Ce n’est pas le cas dans l’industrie pétrolière.

La crise nous a mis devant une série de questions difficiles qui nécessitent des réponses rapides et nouvelles. Des réponses simples mais pas faciles. Mais l’heure la plus sombre est toujours avant l’aube. En d’autres termes, il y a des signes d’un avenir meilleur.

Le fait est que l’action de l’État devra être reformulée. Mais, comme l’a dit le penseur français Luc Ferry, “nous aurons besoin de beaucoup de pédagogie et, surtout, de beaucoup de courage de la part de nos leaders de l’après-crise pour revenir, doucement mais fermement, de Keynes à Schumpeter”.

* DIRECTEUR DU CENTRE BRESILIEN D’INFRASTRUCTURE (CBIE)

