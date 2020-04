Diogo Nogueira chante et cuisine la moqueca lors d’un live en quarantaine; voir

L’heure du déjeuner était chargée ce dimanche 26, sur les réseaux sociaux. C’est parce que Diogo Nogueira a décidé de faire une moqueca, en direct, tout en faisant un live sur YouTube à mise en quarantaine.

Pour la célébration de son 39e anniversaire lors de la pandémie du nouveau coronavirus, le musicien a décidé de célébrer en ligne, avec la diffusion, et la présence virtuelle d’amis.

Le live est destiné à récolter des fonds pour la lutte contre covid-19 au Brésil. Avec un code QR, les internautes ont pu participer.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont félicité Diogo Nogueira pour son anniversaire et ont envoyé des commentaires. Le hashtag le plus publié est «Em Casa com Diogo».

Recette de moqueca de Diogo Nogueira

Sur la chaîne YouTube du musicien, en plus de la présentation, la production a décidé de partager avec les followers la recette de la moqueca réalisée, en direct, par Diogo Nogueira. Qui veut tenter sa chance sur le poêle?

Moqueca A La Nogueira dans le pot en argile

Ingrédients:

• 8 tranches (bar ou merlan)

• 500g de crevettes grises

• 4 petites tomates

• 1 poivron vert

• 1 poivron rouge

• 1 poivron jaune

• 2 gros oignons (1 oignon finement haché et 1 oignon émincé)

• 5 gousses d’ail

• 2 doses de cachaça pour flamber les crevettes

• Huile d’olive au goût

• 500 ml de lait de coco

• 6 cuillères à soupe d’huile de palme (pour ceux qui l’aiment)

• 2 piments

• Persil et coriandre au goût

• Poivre noir au goût

Préparation:

Assaisonnez le poisson avec un bouillon de citron, du sel et du poivre au goût. Avant de commencer à préparer la moqueca, flambez les crevettes. Pas de choix de casseroles profondes: privilégiez la poêle. Vous devez également choisir une poêle avec un couvercle pour éteindre les flammes rapidement, si nécessaire.

Comment flamber:

Chauffer la poêle, laisser l’huile très chaude et ajouter les crevettes. Ensuite, placez soigneusement deux doses de cachaça (de préférence dans un petit verre) dans le coin de la casserole. Si vous n’êtes pas habitué à utiliser le poêle pour flamber, utilisez l’allumette ou le briquet.

Dans un pot en argile, mettez l’huile et laissez-la chauffer beaucoup. Lorsqu’il fait très chaud, placez les poivrons tranchés et laissez reposer une minute environ. (Indice: sentir les poivrons). Retirer de la casserole et réserver.

Ensuite, placez les oignons finement hachés, l’ail et faites sauter. Lorsque le sauté est prêt, disposez l’oignon au fond de la casserole, placez les tranches de poisson, les poivrons et les rondelles d’oignon sur le dessus. Ajoutez le lait de coco.

Attendez que le poisson cuit. Enfin, éteignez le feu, ajoutez l’huile de palme et couvrez la casserole. Laissez la saveur affiner pendant cinq minutes et vous pourrez servir.

Temps de préparation: 50 minutes.

Astuce: La moqueca peut être accompagnée de farofa de riz blanc et de palmier. La recette de transmission a été faite avec du poisson de bar.

