diverses stratégies, y compris des amendes, pour limiter la mobilité – . Miami (51)

MEXIQUE – Le message demandant aux gens de rester à la maison est devenu plus intense à travers le pays. Tout comme la rigueur des mesures adoptées pour tenter de réduire la propagation du COVID-19.

“Il n’y aura pas de couvre-feu ni de sanctions”, prévoit la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum.

Dans la capitale mexicaine, Sheinbaum a indiqué qu’ils feraient appel à la conscience du peuple pour qu’ils ne descendent pas dans la rue, mais aussi cette semaine, ils fermeront 20% des stations de métro, Metrobús et Light Rail.

«Eh bien, c’est là que se produit le plus grand risque d’infection, plus il y a de personnes rassemblées sans distance saine, plus le risque d’infection est élevé», explique Sheinbaum.

Le responsable a assuré qu’ils resserreront également la surveillance dans les entreprises qui devraient permettre à leurs employés de rester à la maison.

Dans le cadre des nouvelles mesures visant à réduire la mobilité à Mexico, à compter de ce jeudi et jusqu’à nouvel ordre, toutes les voitures cesseront de circuler un jour en fonction du nombre de plaques d’immatriculation qu’elles apportent.

Les ambulanciers paramédicaux ont confirmé qu’elle avait des symptômes de coronavirus et l’ont emmenée à l’hôpital. Tout a été capturé par la caméra.

Dans près de la moitié des entités de la république, l’utilisation de masques buccaux est désormais obligatoire, à Jalisco et Michoacán, des sanctions seront imposées à ceux qui ne l’utilisent pas, ainsi qu’à ceux qui ne respectent pas l’isolement.

“La force publique aura pour tâche de les faire respecter”, a déclaré Enrique Alfaro, gouverneur de Jalisco.

“La sanction consiste à effectuer des travaux communautaires, à apporter un soutien alimentaire aux groupes vulnérables, à préparer des masques buccaux, à nettoyer les hôpitaux et les centres de santé”, a déclaré Silvano Aureoles, gouverneur du Michoacán.

Bien que certains Mexicains n’aient pas été convaincus par ces annonces, la plupart étaient calmes.

“Tout va bien, toutes les mesures, mieux c’est”, a déclaré Raúl Ornelas, l’un des habitants de Mexico.

“Ça va, parce que s’ils ne nous obligent pas à faire des choses, nous allons marcher dehors”, explique Marcela.

Chaque entité sera chargée de veiller à ce que ses habitants respectent les dispositions.

