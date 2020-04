Djokovic partage les lamentations olympiques avec Murray dans le chat en direct

Les matchs de tennis en direct ne sont qu’un rappel lors de l’isolement en raison du coronavirus, mais 20000 fans ont pu suivre leurs rivaux Novak Djokovic et Andy Murray dans une conversation Instagram vendredi.

Assis sur leurs canapés à la maison, les deux ont passé un moment amusant à rappeler certains des classiques lors de 36 affrontements entre eux, des défaites douloureuses et même le joueur de tennis parfait.

La blague a donné quelques réflexions franches sur leurs brillantes carrières. Interrogé sur les pires défaites, les deux matches sélectionnés s’affrontent.

“Pour moi, c’était la finale de l’Open de France contre vous en 2016”, a déclaré Murray, qui a également terminé deuxième à l’Open d’Australie à cinq reprises.

“Évidemment, j’aimerais gagner l’Open d’Australie ou l’Open de France, mais je pense que c’est un défi pour moi, car l’argile a été une surface si difficile au cours de ma carrière qu’elle aurait été ma plus grande réussite.”

Djokovic, numéro 1 mondial, n’a jamais remporté la médaille d’or olympique, un exploit que Murray a remporté en 2012 et 2016.

Djokovic a déclaré que ses défaites en demi-finale contre Murray et Rafael Nadal aux Jeux olympiques de 2012 et 2008 étaient deux de ses pertes les plus difficiles – avec la défaite contre Juan Martin del Potro lors du premier tour des Jeux de Rio 2016.

“Peut-être ce match contre vous à Londres ou la demi-finale contre Rafa à Pékin (en 2008)”, a déclaré Djokovic, qui a remporté la médaille de bronze à Pékin.

“A Rio, je me sentais très bien, mais deux jours avant le match, j’ai ressenti une douleur au poignet. Ce n’est pas une excuse, j’ai reçu des injections, mais j’étais triste parce que je n’étais pas à mon meilleur et que je pouvais faire mon chemin dans le tournoi.”

“Si je pouvais changer n’importe quel résultat, ce serait Rio et Londres”, a ajouté le Serbe.

