d’une bière aux bougies à l’image du conseiller médical – . Miami (51)

Une nouvelle fièvre liée à la pandémie de coronavirus est apparue aux États-Unis: la Faucimania.

Après des décennies de prestige en médecine américaine, le Dr Antony Fauci est devenu une célébrité dans son rôle de directeur de l’Institut national des maladies allergiques et infectieuses, d’où il a dirigé la réponse médicale à COVID-19 et tenté d’informer un pays plein d’anxiété.

La renommée de Fauci se décline sous toutes sortes de formes nouvelles, voire parfois inhabituelles: un beignet fait à Rochester, New York, avec l’image d’un Fauci en blouse blanche. Une brasserie de Géorgie a produit une bière ale pâle appelée «Fauci Spring». Il a des fruits d’açai, du houblon sain, non? Et expérimental.

Les utilisateurs d’Amazon peuvent acheter une tasse “Fauci pour le président” ou une bougie qui le représente comme un saint au cœur brillant. Un compte de fan Fauci sur Twitter compte plus de 21 000 abonnés, et ce n’est pas le seul.

Une grande partie de la nouvelle célébrité de Fauci provient de sa participation à des conférences de presse aux côtés du président Donald Trump à la Maison Blanche. La manière scientifique de Fauci d’expliquer la crise a attiré de nombreux adeptes.

Une partie de l’attraction peut être due à la façon dont l’homme de 79 ans avec un accent dur de Brooklyn est également sorti des canaux habituels de la Maison Blanche pour réseauter avec des gens qui pourraient ne pas se connecter aux sites d’information traditionnels.

Le médecin spécialiste a déclaré que le gouvernement aurait dû agir plus tôt.

Fauci a accordé une interview sur Internet à l’animateur de “The Daily Show” Trevor Noah, normalement un critique du gouvernement, qui a plus de 11,5 millions de vues en ligne. Une autre interview de Fauci avec la star de basket-ball des Golden State Warriors, Steph Curry, a été vue plus de 450 000 fois sur YouTube.

Présentant la conférence de près de 30 minutes, Curry a félicité Fauci pour son travail et son “engagement à protéger les masses”. Fauci a souri d’une boîte séparée dans la vidéo, avec un panier de basket-ball suspendu au-dessus de sa tête en arrière-plan.

Tous ne sont pas des adeptes.

La figure montrera le Dr Anthony Fauci vêtu d’un costume et montrant la nécessité «d’aplatir la courbe» dans la pandémie de coronavirus.

Certains conservateurs ont étiqueté Fauci comme une fraude à l’attention qui fait partie d’une clique “d’État profond” essayant de renverser Trump, et le président lui-même a retweeté un message qui comprenait le hashtag #FireFauci (#DespidanaFauci), utile populaire sur les réseaux sociaux d’extrême droite.

Trump a également exprimé son soutien à Fauci, mais se demande combien de temps cela prendra étant donné le record de Trump de se retourner contre des membres de son propre gouvernement, tels que Jeff Sessions, le premier juge en chef du président.

.