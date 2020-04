Duo? Marília Mendonça «chante» avec son fils, Léo, grâce à un effet spécial. Vidéo!

La chanteuse country Marília Mendonça a enregistré une vidéo amusante avec son fils Léo, âgé de 4 mois, dans laquelle le garçon semble “ chanter ” avec elle. L’enregistrement a été rendu possible grâce à un effet de filtre spécial dans Tik Tok, qui crée une «deuxième version» de la bouche de l’une des personnes qui apparaît et la reproduit dans l’autre.

La chanteuse Marília Mendonça fait partie de la célèbre équipe qui s’est rendue à Tik Tok, un réseau social de vidéos courtes et de bonne humeur qui est également devenu une fièvre parmi les célébrités pendant la période d’isolement volontaire recommandée par les autorités sanitaires. Ce mercredi (22), le compatriote est apparu avec son fils, Léo, 4 mois (avec le droit de faire la fête à la maison), “chantant” une chanson. “Quarantaine sur 838382829”, sous-titrait l’artiste en plaisantant sur les effets de la distance sociale. L’enregistrement a été rendu possible grâce à un effet spécial disponible dans l’application, dans lequel la bouche de l’un des filmés est reproduite dans l’autre.

Les célébrités réagissent avec bonne humeur à la vidéo

En plus d’amuser les fans anonymes, la publication a également généré des commentaires de célébrités. “C’était génial! Léozinho est déjà arrivé”, a écrit la chanteuse Lauana Prado. Sabrina Sato, qui joue également dans des moments amusants avec l’héritière, Zoé, sur le Web, a tourné: “Je l’aime tellement!”. “Icône de la mère”, a expliqué l’humoriste Léo Santos. Le petit ami de Marília, Murilo Huff a réagi avec un rire virtuel. Consultez le post ci-dessous!

Le chanteur «présente» l’héritier de ses amis à l’aide de la technologie

Amis de longue date de Marília, le duo Maiara et Maraisa a été présenté à l’héritier de Goiás de manière très curieuse: via un appel vidéo. “Dites ‘Salut les gars, je vais dormir’! Dites ‘Salut, tante Maiara’ et ‘Salut, tante Maraisa’. Je porte un pyjama, regarde. a affirmé l’interprète de “Serenade”. Ravies, les deux sœurs n’ont pas caché le côté chouette. “Mon Dieu! Comme c’est beau! Merveilleux. J’ai adoré!” S’exclama Maraisa. La petite amie de Fernando Zor, à son tour, a dû retenir ses larmes: “Oh, Marília, tu vas me faire pleurer un jour.”

«L’énergie était similaire», compare Marília en direct et en spectacle

Propriétaire du record du monde pour plus de téléspectateurs simultanés sur un live YouTube comme elle a été vue par plus de 3,2 millions de personnes, la compatriote a parlé à

Purepeople

sur l'expérience de faire une présentation à la maison. "C'était étrange, mais en même temps j'ai réussi à tuer une partie du mal du pays, j'ai même dit que pendant le live, le mal du pays est énorme, mais l'énergie était similaire à ce que je ressens sur scène. La technologie nous a permis d'être séparés, mais partage la même énergie ", a évalué la jeune femme. Elle a également admis qu'elle se glaçait dans le ventre avec la nouvelle: "Même si j'étais toujours sur scène, c'était différent là-bas, j'étais seule et en même temps accompagnée de millions de personnes. Dieu merci, tout s'est très bien passé".

(Pour

Marilise Gomes)

