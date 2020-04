Echenique félicite Jorge Javier d’avoir protégé Iglesias au cri de “c’est un programme de rouges et de tapettes”

Perte de papiers Jorge Javier Vázquez En direct pour avoir défendu qu’il n’est pas question de Pablo Iglesias dans “Sauvez-moi” au cri de “ce programme est rouge et pédé” a trouvé le soutien indéfectible du porte-parole podemita au Congrès des députés. Cette fois, ce n’était pas sur Twitter, comme d’habitude, mais dans la chambre basse elle-même.

Plus précisément, ce mardi Pablo Echenique, a applaudi le présentateur pour avoir “empêché” un groupe de son programme de se référer au “chalet” du deuxième vice-président, Pablo Iglesias, et que “Versez la haine ou le mensonge” pour étayer ses arguments sur ce qui peut et ne peut pas être fait pendant le confinement du coronavirus.

Jorge Javier Vázquez perd les papiers lorsque Antonio Montero essaie de donner son avis.

«Je suis foutu pour les discours de p .. VOX. Ceci est un programme de rouges et de tapettes »

Nous le savions déjà, mais c’est clair pour nous.

“Je veux briser une lance en faveur du fait que ces derniers jours, nous avons vu un présentateur pour la première fois depuis longtemps dire que tout n’est pas autorisé dans son émission, que vous ne pouvez pas mentir sur une émission de télévision ou dire des choses scandaleuses et que Personne ne vous dit rien “, a-t-il expliqué, traversant quelque chose de si inaliénable avec la liberté d’expression. Et que lorsque Vázquez a explosé, ce n’était pas à cause d’un mensonge, mais parce que le fait que Les églises vont sauter le confinement.

Interrogé sur l’avertissement du PP d’un éventuel recul des libertés, et après avoir défendu que s’il existe un droit fondamental qui est menacé, Echenique a assuré que c’était “le droit à des informations véridiques”, en raison de la prolifération des les canulars.

Selon le leader de Podemos, sa formation a été accusée de “barbaries qui se sont révélées fausses par la suite et ont altéré le processus démocratique, sans parler des tromperies, mentant au peuple”. “Les citoyens ont le droit de recevoir des informations véridiques, et ce droit a peut-être été violé dans notre pays ces dernières semaines”, a-t-il dénoncé.