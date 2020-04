Edson Cariús se concentre sur l’artillerie à Fortaleza pour la saison 2020

Meilleur buteur de Fortaleza dans le championnat du Ceará avec trois buts marqués, l’attaquant Edson Cariús traversait un moment positif au début de son passage à Leão do Pici.

Satisfait de cette belle phase, le joueur, qui a travaillé au CRB en 2019 prêté par Tricolor, a parlé de la bonne performance qu’il avait tout de suite à Leão et a déclaré qu’il avait suivi les instructions données pour l’entraînement à domicile afin de se remettre en forme .

– Cette saison a été très spéciale pour moi dans tous les sens. Je suis satisfait de la croissance que j’ai connue au club et j’espère continuer ainsi pendant les prochains mois. Chez moi, ces dernières semaines, je me suis beaucoup intensifié pour continuer avec un bon rythme visant le retour des activités – a-t-il dit.

Le joueur, qui a attiré l’attention de Fortaleza après une passe avec de nombreux buts à Ferroviário (35 buts en 54 matchs entre 2018 et 2019) a parlé de la distribution de Leão qui, pour lui, a le potentiel pour faire une belle année:

– Nous avons une base et c’est très important. C’est un groupe qui se connaît depuis 2019, a des joueurs avec beaucoup de potentiel et un comité technique qui a le contrôle total de l’équipe. Nous maintiendrons un rythme soutenu après l’arrêt afin que la seconde moitié soit très bonne pour tout le monde.

En plus des buts collectifs de l’entraîneur Rogério Ceni, Cariús n’a pas caché que son grand objectif individuel est de conquérir l’artillerie de l’année au club.

– Nous avons un secteur offensif très fort, avec des acteurs de qualité. Je vais me battre dur pour que cette année soit beaucoup de buts pour moi et, qui sait, je peux me battre pour l’artillerie 2020 au club – il a fini.

