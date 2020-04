Eduardo Bolsonaro allègue des persécutions et demande à la Cour suprême de suspendre l’extension du CPI

Le député fédéral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), fils du président Jair Bolsonaro, a déposé lundi 20 juin un recours auprès de la Cour fédérale suprême (STF) demandant à la Cour de suspendre la prorogation de la Commission d’enquête parlementaire mixte (CPMI) ) de Fake News.

Le CPMI a été installé le 4 septembre de l’année dernière dans le but d’enquêter, dans les 180 jours, sur les «cyberattaques qui porteraient atteinte à la démocratie et au débat public». Le 2 avril, cependant, le conseil d’administration a soumis suffisamment de signatures pour sa prolongation. La candidature a été lue et envoyée pour publication, et la commission peut désormais fonctionner jusqu’au 24 octobre.

L’action est signée par l’avocate de la famille Bolsonaro, Karina Kufa, qui est également l’une des coordinatrices d’Aliança Pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro y fait valoir que, lors des séances, les objectifs du CPMI ont été “déformés”.

Le rapporteur de l’affaire est le ministre Gilmar Mendes, qui sera chargé d’analyser la demande d’annulation également des réunions du CPI tenues en décembre dernier.

Eduardo accuse le président du CPMI, le sénateur Ângelo Coronel (PSD-BA) d’approuver les exigences “en bloc et au toucher d’une boîte, de ne pas garantir les droits régimentaires et de refuser aux membres de la base alliés au gouvernement de la situation leur droit de se contredire”. Le député souligne des situations qui, selon lui, illustrent ces approbations. L’un d’eux aurait eu lieu lors de la 4e réunion, qui a eu lieu le 25 septembre 2019, au cours de laquelle 85 demandes auraient été approuvées en même temps.

Le député affirme que le CPMI était utilisé de manière “orchestrée” et se plaint du fait que l’actuel chef du PSL, le député Joice Hasselmann (SP), a destitué plusieurs députés du gouvernement de la commission. Selon Eduardo, Joice a adopté une telle attitude après avoir assumé la position de leader à sa place, le 10 mars. L’action classe l’attitude du député comme “persécution”.

A l’occasion, justifie-t-il, Joice a retiré du CPMI les noms des députés Filipe Barros (PSL-PR) et Caroline de Toni (PSL-SC), en plus des suppléants Carla Zambelli (PSL-SP) et Carlos Jordy (PSL-RJ).

“Lesdits députés étaient membres de la commission et, en fin de compte, les seuls défenseurs des intérêts politiques de la base alliés au gouvernement, c’est-à-dire la seule voix qui représentait la performance politique du président de la République et de l’impétrante”, fait valoir le défense d’Eduardo Bolsonaro.

Depuis qu’il a commencé à fonctionner, le Fake News CPMI a été controversé pour avoir fait appel à des personnalités célèbres et suscité des discussions animées. Pendant les travaux, le gouvernement de Bolsonaro et les employés du Palais Planalto sont devenus des cibles du CPMI. Plusieurs exigences en matière d’information ont visé le soi-disant “Gabinete do Ódio”, commandé par le fils du président 02, Carlos Bolsonaro.

