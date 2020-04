ELCHE Nuke Mfulu dribble dans la salle d’opération et a déjà été déchargée

Pacheta a de bonnes nouvelles. Lorsque son équipe reprend l’entraînement avec l’objectif de revenir à la compétition, Le technicien Burgos disposera de tout le personnel disponible. Seul joueur gravement blessé, le Franco-Congolais Nuke Mfulu, a profité de la pause due à la pandémie de coronavirus pour faire un travail supplémentaire et se remettre de la rupture subie dans le tendon de l’adducteur gauche.

Nuke Mfulu avait prévu de passer par la salle d’opération après le match contre Rayo Vallecano, mais le développement des événements a provoqué Les interventions chirurgicales qui n’étaient pas essentielles ont été reportées et, face à cette situation, il a commencé à suivre un traitement conservateur. Un mois et demi plus tard, le milieu de terrain d’Elche CF a déjà été libéré, comme l’a confirmé la visite qu’il a effectuée hier à la clinique Ripoll et De Prado, au rez-de-chaussée du stade Martínez Valero.

En outre, Jonathas de Jesus et Víctor Rodríguez, les deux signatures les plus importantes du marché d’hiver passé, ont eu le temps de récupérer de leur inconfort musculaire et ils seront à la disposition du personnel technique. Bien que tous les joueurs aient suivi le plan de travail établi par l’entraîneur physique Manolo Sempere au cours des six dernières semaines, du lundi au vendredi avec du travail gratuit le week-end, on ne sait pas comment sera l’équipe quand il s’habillera à nouveau en bref. Un doute qui s’étend au reste des équipes qui font partie de la deuxième division.