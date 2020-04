Eliana s’amuse avec ses enfants sur la vidéo: «Enfants en quarantaine»

Eliana a publié une vidéo sur Instagram pour célébrer les 25 millions de followers sur le réseau social ce samedi (25). Dans ce document, la présentatrice montre des affiches pendant que sa fille, Manuela, la serre dans ses bras sur le lit. «Arthur enregistre et Manu déconne. Des enfants en quarantaine ”, a écrit la blonde en légende. “Ensemble, nous sommes plus forts, surtout maintenant”, ont déclaré les affiches réalisées par Eliana

Eliana a partagé une vidéo pour célébrer les 25 millions de followers sur Instagram ce samedi (25). Le présentateur a montré deux affiches avec la phrase “Unis, nous sommes plus forts, surtout maintenant”, mais c’est la plus jeune de la blonde, Manuela, qui a volé la scène. Habillée sur le lit, la jeune fille étreignit sa mère et sourit. Dans la légende, l’artiste a déclaré que l’enregistrement était un travail familial. “Arthur enregistre et Manu déconne. Des enfants en quarantaine”, écrit Eliana, qui a improvisé une coiffure sur sa fille pendant la période d’isolement social à cause de Covid-19.

Eliana partage des moments de quarantaine avec ses followers

Dans ses réseaux sociaux, Eliana a partagé avec ses followers quelques moments aux côtés de ses enfants et des ébats de Manuela. Le mois dernier, la fillette de 2 ans est apparue avec le visage tout barbouillé de rouge à lèvres. “Je suis jolie”, a déclaré la petite fille en riant de sa mère. “Un vilain bébé et plein d’amour”, sous-titrait le présentateur à côté des hashtags comme “protection” et “notre miracle”. En avril, la femme d’affaires a montré ce que le petit était passé dans ses cheveux. “Macuagem”, a déclaré la sœur d’Arthur, 8 ans, ce qui signifie maquillage. Cependant, Manuela avait une bougie dans ses mains. De bonne humeur, Eliana a demandé l’aide des internautes. “Les gars, la paraffine est-elle bonne pour vos cheveux?”

L’hôte a laissé des enfants en quarantaine après un voyage aux États-Unis

Début mars, Eliana est revenue d’un voyage à Disney avec ses enfants. Sur son Instagram, elle a demandé à ses abonnés de prendre soin d’elle-même et a annoncé qu’elle était en quarantaine volontaire. “Attention, mes amours: découvrez comment prendre soin de vous en période de coronavirus. Nous devons faire ce que les professionnels de la santé nous disent. Nous tous, ensemble! Mes enfants ont été mis en quarantaine depuis notre tournée à Orlando 15 jours et continuera à étudier ici à la maison “, a déclaré le présentateur. “Mon mari et moi ne sortons que si c’est vraiment nécessaire, en prenant toujours du gel d’alcool. Nous ne saluons pas les personnes en contact physique (pas de baisers et de câlins). Nous évitons de mettre nos mains sur nos visages. quelqu’un que vous connaissez a des symptômes de grippe demandez à porter des masques et à rester à la maison afin de ne pas le transmettre aux autres “, at-il poursuivi. Felipe Simas est l’une des personnes célèbres qui a contracté la maladie et est isolé à la maison pendant le traitement.

