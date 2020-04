Elon Musk critique les ordonnances de séquestration pour coronavirus et les qualifie de “fascistes”

Qui proteste contre le confinement de Covid-19 aux États-Unis? 3:37

New York (. Business) – Le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a critiqué les ordres de rester à la maison pour freiner la pandémie de coronavirus, les qualifiant de “fascistes” et les comparant à “emprisonner de force des gens chez eux” lors d’un appel à propos de Les gains de Tesla mercredi.

“Je l’appellerais,” emprisonner de force des gens chez vous “contre tous vos droits constitutionnels, à mon avis, et violer les libertés des gens d’une manière horrible et erronée et non pas à cause de ce que les gens sont venus aux États. Unis ou construit ce pays “, at-il dit. “C’est un scandale.”

“Rendez aux gens leur putain de liberté”, a-t-il ajouté.

Les commentaires ont fait suite à une série de tweets mercredi matin dans lesquels il a félicité le Texas pour avoir levé certaines de ses restrictions en cas de pandémie et s’est plaint des restrictions persistantes contre les coronavirus dans d’autres parties du pays, déclarant “LIBÉRONS LES ÉTATS-UNIS MAINTENANT”. .

C’était le dernier d’une longue lignée de tweets, datant de fin janvier, minimisant la menace de la pandémie.

“Rendez aux gens leur liberté”, a tweeté le fondateur de Tesla mercredi. Il a ajouté dans une autre réponse: “Oui, rouvrez avec des soins et une protection appropriés, mais ne mettez pas tout le monde en résidence surveillée de facto.”

Les tweets sont les dernières expressions de la frustration de Musk face à la façon dont la pandémie de coronavirus a été gérée, malgré l’insistance persistante des responsables de la santé publique selon laquelle la distanciation sociale est encore nécessaire pour empêcher une deuxième vague de infections qui pourraient à nouveau submerger les hôpitaux.

Cela reflète la façon dont l’une des personnes les plus riches du monde a tenté de tirer parti de son énorme plateforme –Musk a 33,4 millions de followers sur Twitter– pour influencer le cours de la réponse à la pandémie, minimisant parfois la menace du virus et contredisant les directives du gouvernement et des responsables de la santé.

Bien que Musk n’ait explicitement cité ou exprimé son soutien à aucun de ces groupes, les commentaires font écho aux arguments des manifestants soutenus par de puissants alliés conservateurs à Washington D.C. et certains politiciens locaux, qui ont ignoré les schémas de distanciation sociale pour exprimer leur mécontentement face aux appels à rester à la maison ces dernières semaines. Certaines personnalités de droite dans les médias ont également tenté de remettre en question des informations officielles sur le coronavirus auprès d’experts de la santé.

Les commentaires de Musk contrastent également avec ceux de certains de ses collègues de la Silicon Valley, qui ont appelé à la prudence lors de la réouverture.

«Je crains que la réouverture trop rapide de certains sites, avant que les taux d’infection ne tombent à des niveaux très bas, ne garantira presque les épidémies futures et n’aggravera les résultats sanitaires et économiques à plus long terme», a déclaré le directeur de Facebook, Mark. Zuckerberg, lors d’un appel aux bénéfices mercredi. Facebook a annulé les événements d’entreprise avec 50 personnes ou plus jusqu’en juin 2021.

Zillow, quant à lui, permet à tout le personnel de travailler à domicile jusqu’à la fin de 2020, même lorsque certains bureaux pourraient rouvrir dans les mois à venir.

Les batailles de Musk sur Twitter

Musk a tweeté sur le coronavirus pendant des mois.

Fin janvier, il a tweeté à propos du virus, déclarant: «Il existe une combinaison considérable de diagnostic et de contraction de la« couronne ». La viralité réelle est beaucoup plus faible qu’il n’y paraît. Je pense que ce sera comparable à d’autres formes de grippe. Ce n’est pas la Seconde Guerre mondiale. ” Il a ensuite ajouté qu ‘”il avait l’intention de parler d’autres formes du” froid “, pas de la grippe”. Les experts en santé estiment que le coronavirus est plus contagieux et mortel que la grippe saisonnière.

Début mars, il a déclaré: “La panique des coronavirus est idiote”, alors que les responsables de la santé publique se sont efforcés de convaincre le grand public de la gravité de la menace posée par le virus. Le tweet a accumulé plus de 1,7 million de “j’aime ça”.

Il a tweeté le 16 mars que “la chloroquine peut être utile” pour traiter le coronavirus, puis a déclaré: “* L’hydroxychloroquine est probablement meilleure.” Il a également noté qu’il avait reçu de la chloroquine lorsqu’il avait le paludisme et a déclaré: “Cela ne signifie pas que cela fonctionne pour la C19, mais c’est peut-être mieux que rien.”

Les tweets concernaient deux médicaments, généralement utilisés pour traiter le paludisme et d’autres affections, pour lesquels la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a délivré le mois dernier une autorisation d’urgence pour traiter patients atteints de coronavirus. Les présentateurs du président Donald Trump et de Fox News ont à plusieurs reprises vanté les drogues.

Mais les experts de la santé ont récemment mis en garde contre les médicaments, et la FDA a émis un avertissement, disant qu’ils ne devraient être utilisés que dans les hôpitaux ou les essais cliniques car ils peuvent tuer ou provoquer des effets secondaires graves.

Le 19 mars, Musk a tweeté: “Je suppose que la panique fera plus de mal que le virus, si cela ne s’est pas déjà produit.”

Toujours le 19 mars, il a tweeté: “Sur la base des tendances actuelles, nous serons probablement près de zéro nouveau cas aux États-Unis fin avril”.

Le même jour, il a également déclaré que “les enfants sont essentiellement immunisés” contre le virus. Bien que les personnes âgées et celles qui sont déjà immunodéprimées soient parmi celles qui courent le plus grand risque d’infection, les agents de santé disent que les jeunes ne devraient pas sous-estimer leur risque de contracter ou de mourir de la maladie.

Plus tard en mars, Musk a tweeté qu’il existe un “taux de faux positifs allant jusqu’à 80%” dans les tests de diagnostic des coronavirus et que “de nombreux médecins ne traitent pas les patients, de peur de donner ou de recevoir” des coronavirus. Bien qu’il y ait eu des inquiétudes concernant les faux négatifs des tests de diagnostic des coronavirus, en d’autres termes, les personnes qui ont effectivement le coronavirus se sont vues refuser, il n’est pas clair que les faux positifs soient une préoccupation importante.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a tweeté à propos d’un autre traitement possible contre les coronavirus, disant: “Le remdesivir semble très prometteur!”

De nouvelles données provenant d’un essai préliminaire suggèrent que les patients atteints de covid-19 sévère qui ont pris du remdesivir peuvent récupérer plus rapidement que les patients qui ne l’ont pas pris, a déclaré mercredi l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Normalement, les données sur l’efficacité d’un médicament ne seraient pas divulguées si tôt dans un essai préliminaire. Cependant, la FDA est susceptible d’annoncer une autorisation d’utilisation d’urgence pour le remdesivir, a déclaré un haut responsable de l’administration au New York Times.

La FDA n’a encore officiellement approuvé aucun médicament pour le traitement du coronavirus.

La semaine dernière, Musk a partagé un lien vers une vidéo YouTube, disant: “Les documents ont de bons points.”

La vidéo, qui a depuis été retirée de YouTube pour avoir violé la politique de désinformation de la plate-forme, mettait en vedette deux médecins faisant des allégations douteuses sur le coronavirus et affirmant que les ordonnances de confinement ne sont plus nécessaires. Les médecins, qui ne sont pas des épidémiologistes et qui possèdent et exploitent des centres de soins d’urgence dans la région de Bakersfield, en Californie, sont également apparus sur Fox News.

Ses affirmations ont suscité une large condamnation de la part des responsables de la santé et des experts médicaux, y compris une déclaration conjointe énergique de l’American College of Emergency Physicians et de l’American Academy of Emergency Medicine, qui a qualifié ses déclarations de “réflexions imprudentes et non prouvées” qui “Ils sont incompatibles avec la science et l’épidémiologie actuelles concernant covid-19.”

Plus de confusion sur le coronavirus

À la mi-mars, Tesla a affronté les autorités locales du nord de la Californie après que la société a continué à faire entrer des employés dans l’usine pour maintenir les chaînes de montage en fonction, malgré une ordonnance de confinement.

Cependant, lors de l’appel aux résultats de Tesla mercredi, les dirigeants ont déclaré que la production avait été arrêtée dans les installations de Californie du Nord, conformément à la réglementation. Musk a déclaré dans l’appel que les restrictions étendues posent un “risque sérieux” pour l’entreprise, car l’usine californienne produit la plupart des voitures Tesla.

“Cela causera un grand tort non seulement à Tesla mais à de nombreuses entreprises”, a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux fournisseurs de Tesla sont en difficulté. “Ce n’est pas démocratique, ce n’est pas la liberté.”

Alors que les ordonnances de séquestration obligent les gens à rester à la maison, l’ordonnance de San Francisco comprend des exemptions étendues pour la santé, l’épicerie, l’exercice et certains travailleurs classés comme essentiels.

Musk a également été surpris le mois dernier lors d’un aller-retour déroutant avec le gouverneur de Californie Gavin Newsom au sujet d’une promesse de donner des respirateurs pour traiter les patients atteints de coronavirus sévère.

Le 23 mars, Newsom a annoncé que Musk avait acheté 1 000 respirateurs et les distribuerait pour aider les hôpitaux californiens à traiter les patients infectés par le coronavirus, un effort que le gouverneur a qualifié d ‘”héroïque”.

Mais des semaines plus tard, Brian Ferguson, directeur adjoint de la communication de crise au Newsom Office of Emergency Services, a déclaré à . que le bureau du gouverneur avait parlé aux hôpitaux d’État tous les jours et à ce jour “n’avait pas entendu Ne parlez d’aucun système hospitalier ayant reçu un respirateur directement de Tesla ou de Musk. ” Dans une série de tweets, Musk a demandé à Newsom de “corriger cette entente” et a inclus une liste partielle des hôpitaux qui, selon lui, avaient reçu des respirateurs.

“Je ne connaissais pas personnellement cette liste”, a déclaré Newsom lors d’une conférence de presse. “Je suis très encouragé que vous ayez publié cette liste et les hôpitaux spécifiques où vous avez envoyé ces ressources, et je suis impatient d’en savoir plus sur leur destination et je vous remercie de votre soutien.”

. a contacté 10 hôpitaux californiens identifiés par Musk le 16 avril qui figuraient sur la liste partielle des destinataires qu’elle avait publiée. Des quatre hôpitaux qui ont répondu, tous ont déclaré avoir reçu des appareils Tesla à pression positive (biPAP) ou à pression positive continue (CPAP) plutôt que des respirateurs.

Bien que les experts aient déclaré que ces appareils pourraient être utilisés dans certains cas pour aider les patients atteints de coronavirus, ils sont beaucoup moins chers et ne fonctionnent pas de la même manière que les respirateurs.

Une menace virale persistante

Le Dr Anthony Fauci, l’épidémiologiste de premier plan aux États-Unis, a qualifié mardi une deuxième vague de coronavirus inévitable dans le pays. Si les États lèvent les restrictions trop tôt, Fauci a déclaré qu’il prédit que le pays pourrait voir une pointe du virus qui “nous ramènerait au même bateau que nous étions il y a quelques semaines”, ajoutant beaucoup plus de morts que ce qui est actuellement prévu.

Le Texas, la Géorgie et plusieurs autres États ont commencé à lever les restrictions sur le maintien à la maison et à autoriser la réouverture de certaines entreprises. Mais les mesures de distanciation sociale ne devraient pas commencer à se relâcher au Texas et en Géorgie avant juin au plus tard, selon le modèle de l’Institut pour l’évaluation et les paramètres de santé de l’Université de Washington (UW), qui suppose que les États mettront en œuvre des tests agressifs, suivi des contacts, isolement et limites de taille de la foule pour éviter de nouvelles infections.

Le modèle UW prévoit un total de 72 433 décès aux États-Unis. USA par covid-19 pour le 4 août. Déjà plus de 60 800 Américains sont morts du coronavirus et plus d’un million de cas de virus ont été confirmés aux États-Unis.

Les représentants des sociétés SpaceX et Tesla de Musk n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un porte-parole de Twitter a déclaré que les tweets de Musk mardi “ne violent pas actuellement les règles de Twitter”.

Les plateformes de médias sociaux disent qu’elles ont travaillé pour collecter des informations faisant autorité sur la pandémie et pour limiter les fausses informations sur le virus, que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié le mois dernier d ‘”infodémique”.

Twitter a mis à jour sa politique de modération de contenu en réponse au coronavirus. Les nouvelles règles interdisent généralement “les allégations non vérifiées qui ont le potentiel d’inciter les gens à agir, pourraient conduire à la destruction ou à la détérioration d’infrastructures critiques, ou provoquer une panique généralisée / des troubles sociaux”. Le site Web de la plate-forme indique qu’il peut prendre des mesures particulières contre les allégations qui exigent des comportements spécifiques, comme encourager les gens à fréquenter leurs bars locaux, mais continue d’interdire l’opposition générale aux ordres de rester chez eux.

Et bien que Twitter ait supprimé 2 400 tweets depuis qu’il a mis à jour sa politique de contenu le 18 mars, le site dit qu’il n’agira pas avec chaque tweet contenant des informations incomplètes ou controversées sur le coronavirus.

Brian Fung et Jason Farkas de . ont contribué à ce rapport.

