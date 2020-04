Empêcher les pandémies, le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement à la fois

Note de l’éditeur: Lauren E. Oakes est scientifique en conservation à la Wildlife Conservation Society, professeur adjoint à l’Université de Stanford au Département des sciences des systèmes terrestres et auteur de “A la recherche des Canaries”. Sarah H. Olson est directrice adjointe de l’épidémiologie pour le programme de santé de la Society for Wildlife Conservation. James Watson est le directeur de la Science and Research Initiative de la Wildlife Conservation Society et professeur de sciences de la conservation à l’Université du Queensland. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les leurs. Voir plus d’opinion sur CNNE.COM/OPINION

(.) – La Terre et ses habitants font face à trois crises mondiales: la crise pandémique, la crise climatique et la crise de la biodiversité. En soi, chacun se sent déjà écrasant, en termes de conséquences pour la santé publique, de rapidité et d’ampleur des impacts, et des actions transformatrices nécessaires pour maintenir la planète vivable.

Une caractéristique commune est au cœur de ces énormes défis mondiaux: la relation destructrice entre l’humanité et le monde naturel. Les activités humaines entraînent ces ennemis invisibles, et notre espoir pour l’avenir proviendra de solutions basées sur le respect de la nature.

Alors que la mortalité liée à la covid-19 devrait être élevée dans les populations vulnérables, au moins un expert, l’économiste climatique de l’Université de New York, Gernot Wagner, a comparé la pandémie au «changement climatique à grande vitesse». Le taux de croissance exponentiel de Covid-19 rend la pandémie beaucoup plus apparente pour la plupart des gens, sur une base quotidienne, qu’une planète en réchauffement. Cependant, les récents incendies dévastateurs en Australie et la perte des îles du Pacifique par l’élévation du niveau de la mer éliminent tout doute que le changement climatique est une crise en évolution rapide.

Nous connaissons déjà les liens entre le changement climatique et la troisième crise, la perte de biodiversité. Un rapport de 2019 de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a décrit les conséquences pour l’humanité de l’érosion rampante des écosystèmes à travers la Terre.

Le rapport a mis en évidence des preuves claires de réductions de la pollinisation, de la régulation de l’eau, de la santé des sols et de la régulation de la pollution parmi une myriade de “capital naturel” perdu. Elle a également prouvé que des écosystèmes intacts, en particulier nos vastes forêts tropicales et boréales, jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ces zones absorbent environ 30% des émissions de carbone de l’humanité chaque année et continueront à fournir ce grand service si elles sont efficacement conservées.

Ces systèmes naturels offrent également à l’humanité sa meilleure défense contre le changement climatique en régulant le climat local, par exemple, et en réduisant les risques liés au climat, tels que l’élévation du niveau de la mer et les inondations. Les zones à forte biodiversité présentent souvent également un niveau élevé de diversité virale. À ce titre, une nouvelle dégradation des écosystèmes intacts de notre monde peut présenter des risques pour la santé humaine.

Les scientifiques utilisent le terme «zoonose» pour désigner des maladies infectieuses comme la covid-19 (causée par le virus du SRAS-CoV-2) qui est transmise des animaux aux humains. La pandémie actuelle a été associée à un marché à Wuhan, en Chine, où le flux d’animaux sauvages des frontières des forêts vers les communautés urbaines a probablement fourni la source de l’infection.

Cependant, les animaux sauvages eux-mêmes ne causent pas le problème. Au contraire, les gens continuent d’exercer une plus grande pression sur les écosystèmes de biodiversité restants de la Terre. Des activités telles que le commerce commercial de la faune, l’exploitation forestière et la déforestation, et l’expansion de l’agriculture dans des zones jusque-là non perturbées modifient la circulation «normale» des virus. Ces changements peuvent augmenter les taux de contact et d’échange de pathogènes entre la faune et les humains.

En d’autres termes, à mesure que l’humanité envahit de plus en plus la nature, les gens ont plus de chances d’entrer en contact avec de nouveaux agents pathogènes d’origine animale, et l’humanité court un risque accru de pandémies comme celle qui se développe actuellement.

Les problèmes de pandémies, de climat et de perte de biodiversité sont liés, mais les solutions aussi.

Mettre fin au commerce commercial des espèces sauvages destinées à la consommation humaine atténuerait considérablement cette exposition, limitant le risque de propagation d’agents pathogènes des animaux aux humains et provoquant des épidémies. Dans le même temps, la protection des écosystèmes contre l’invasion humaine contribue à maintenir la biodiversité et à atténuer le changement climatique, en maintenant la vie végétale qui absorbe le carbone de l’atmosphère.

Il y a quelques mois à peine, nous considérions 2020 comme la “super année” de la biodiversité et du changement climatique. Les nations qui ont signé les conventions internationales sur le climat (COP 26) et la biodiversité (COP 15) espèrent finaliser les plans stratégiques mondiaux d’ici 2030. Les principales réunions sur le climat et la biodiversité étant retardées en raison de la pandémie, une action coordonnée demeure en appuyant sur. Peut-être que la crise de la Covid-19 elle-même peut encore unir les négociateurs (dans l’esprit, sinon en personne) pour une action unifiée, si la pandémie mondiale réussit à éveiller un sentiment de solidarité entre les gouvernements du monde.

Lorsqu’il s’agit de réduire les menaces pour notre santé, notre climat et notre biodiversité, nous savons que les outils pour protéger les forêts intactes et réduire la dégradation des forêts fonctionnent bien. Le monde et tous ses citoyens et dirigeants doivent adopter des solutions naturelles pour éviter ces trois crises. La conservation et la restauration proactives de nos écosystèmes intacts restants représentent une stratégie clé pour arrêter le changement climatique, la perte de biodiversité et, nous devons l’espérer, la prochaine pandémie.

Cet article a été mis à jour pour préciser que les auteurs soutiennent que la fin du commerce commercial des espèces sauvages destinées à la consommation humaine, en particulier, atténuerait l’exposition humaine aux agents pathogènes. Il a également été mis à jour pour indiquer que James Watson est professeur, et non professeur agrégé, des sciences de la conservation à l’Université du Queensland.

.