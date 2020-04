En 11 jours, Covid-19 croît de 467% dans les quartiers défavorisés de Rio

Une vaste région dans laquelle vivent environ 2 millions de personnes, à l’ouest de la ville, devient l’épicentre de la pandémie dans la capitale de Rio

Une partie importante de Rio, qui abrite des quartiers peuplés tels que Bangu, Campo Grande et Santa Cruz, entre autres, à l’ouest de la ville, a connu une croissance très rapide des cas de contamination par covid-19 au cours des 11 derniers jours. Il est passé de 67 infectés à 313, soit une augmentation de 467% sur la période. La région abrite de nombreuses favelas et seule une faible proportion de ses habitants est en mesure de maintenir un niveau de vie régulier.

Centre commercial de Bangu, un quartier où l’incidence de Covid-19 a considérablement augmenté

Photo: Divulgation

La zone en question couvre 21 quartiers. Il y a onze jours, aucun d’entre eux ne faisait partie des endroits où un nombre important de personnes étaient infectées par covid-19, selon les données de la mairie. Santa Cruz, par exemple, n’a enregistré un résident atteint de la maladie que le 7 avril. Il y en a maintenant 21.

Un autre bond disproportionné a eu lieu à Campo Grande, où vivent plus de 300 000 personnes. Il a eu neuf confirmations de covid-19 le 7. Il est arrivé le 17 avec 79 cas diagnostiqués. Bangu, dans la même période, est passé de 15 à 55.

Bangu, Campo Grande et Santa Cruz sont les plus représentatifs des 21 quartiers de la partie la plus pauvre de l’ouest – contrairement à Barra da Tijuca, Recreio et la région de Jacarepaguá, également dans la même zone, où il y a une plus grande concentration de familles dans de bonnes conditions de la vie.

Afin d’avoir une idée de cette vague croissante de coronavirus, qui se propage rapidement dans les régions les plus pauvres de Rio, on peut comparer quelle a été l’augmentation des cas, dans la même période, dans la zone sud de Rio – compte tenu des cinq quartiers là-bas avec plus d’incidence de covid-19 – Copacabana, Leblon, Botafogo, Ipanema et Flamengo.

Du 7 avril au 17 avril, ces sites sont passés de 363 à 526 infectés, soit une augmentation de 45% dans les nouveaux cas.

