En dehors du «BBB20», Babu applaudit Thelma. «Référence et symbole»

Babu Santana a été la dernière éliminée du ‘BBB20’, qui aura, lundi (27), une finale avec uniquement des femmes – Manu, Rafinha et Thelma. Après avoir remporté une voiture en quittant la maison, l’acteur a été honoré par des célébrités sur les réseaux sociaux et a exprimé son soutien au médecin. «C’est une référence pour toutes les filles noires du Brésil. Pour moi, elle est le symbole de ce ‘BBB’ ”, a-t-il déclaré

Babu Santana a été le dernier homme éliminé du “BBB20”, qui fera la finale féminine entre Manu Gavassi, Thelma et Rafinha ce lundi (27). Connu pour avoir joué Tim Maia dans la biographie de “Síndico”, l’acteur a obtenu le soutien de nombreuses célébrités après son élimination, samedi soir. “Champion”, a écrit Francisco Vitti. Fabiana Karla a commenté avec une émoticône de baiser. “Belle trajectoire, honoré sa famille, son histoire, ses amis, son métier! Beau à voir !! Beaucoup d’œuvres pour montrer encore plus son talent géant!”, A félicité Priscila Assum. “Nous vous aimons”, a déclaré MC Rebecca. Ana Paula Minerato a laissé une émoticône de coeur pour Babu.

“Babu, vous êtes la masse, vous représentez beaucoup d’entre nous”, a déclaré le profil

Toujours sur le réseau social de l’acteur, le responsable de la poste a laissé un message pour la 4e place de cette édition, qui a un soutien déclaré de Bruna Marquezine pour Manu, son ami. “Vous avez non seulement fait l’histoire, mais vous êtes l’Histoire! (…) Et pour hier, pour aujourd’hui et pour demain, je souhaite que le noir n’ait pas à réaffirmer la valeur de sa couleur. Encore moins que les pauvres ne soient pas à blâmer pour leur propre bien. Juste pour aujourd’hui, je voulais que la culture de la haine soit remplacée par celle de l’amour “, a commencé le post. “Vous êtes un gagnant dans le jeu de la vie. Vous êtes la masse. Nous sommes tous un peu Babu. Et Babu représente beaucoup d’entre nous. Vous avez réuni tous les rythmes, toutes les équipes, toutes les couleurs, tous les gens de ce pays. Vous il est géant. Pour qu’aujourd’hui reste l’histoire demain: je suis Babu! “, a-t-il ajouté.

Babu applaudit Thelma dans la finale ‘BBB’: ‘Symbol’

Surpris de gagner une voiture après avoir quitté le confinement, au cours duquel il a joué dans un défilé amusant, l’acteur a fait comprendre à ses fans Thelma. “Elle synthétise toutes mes pensées. J’ai toujours pensé que si ce n’était pas pour moi, ce devrait être elle”, a-t-il déclaré dans une interview déjà à l’extérieur de la maison. “Thelma est une référence pour toutes les filles noires au Brésil. Elle a traversé toutes les difficultés, fait face à toutes sortes de préjugés et est devenue médecin (…). Pour moi, elle est le symbole de ce ‘BBB'”, a-t-elle ajouté.

En dehors du ‘BBB’, Babu découvre les fans de Gabigol

Partisan du Flamengo, Babu a découvert que l’équipe était championne de la Super Coupe du Brésil (contre Athletico-PR), de la Coupe Guabanara (contre Boavista) et de Recopa (a surmonté Independiente). “L’une des plus grandes nostalgies était de voir Flamengo tout gagner”, a vibré l’acteur, qui a été honoré par Gabigol pendant la période où il était à la maison. “Je vous soutiens beaucoup. Comme c’est cool. Merci, Gabizão”, a conclu l’artiste, qui dans la téléréalité avait regretté d’avoir perdu une voiture en course.

(Par Guilherme Guidorizzi)

