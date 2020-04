En dehors du ‘BBB20’, Mari Gonzalez est choquée de découvrir les critiques de Rafa Kalimann

Mari Gonzalez a été éliminée de “Big Brother Brasil 20” avec 54% des voix après avoir perdu Paredão face à Manu Gavassi et Babu Santana, mardi soir (21). En sortant de l’internement, l’influenceuse a participé à une conversation sur sa carrière et a reçu un message passionné de son petit ami, également l’ancien BBB Jonas Sulzbach. “Je t’aime encore plus maintenant. Très fière de ta trajectoire. Tout le monde rayonne de bonheur. Tu sais que ce que je veux le plus c’est de t’épouser, je le dis depuis longtemps”, a déclaré la gaucho, la laissant émue.

Mari Gonzalez regrette d’avoir vu Gui dans «Seduction Game»

A travers la conversation, Mari Gonzalez a également appris toute la vérité sur le “jeu de séduction”, qui a provoqué l’élimination de Petrix, Hadson et Lucas au début du programme. Ce à quoi l’ex-panicat ne s’attendait pas, c’est que Guilherme faisait partie de la controverse depuis le début. “Les gars, quelle horreur. Je ne peux pas croire que Guilherme ait dit cela”, a-t-elle dit, effrayée et se souvenant d’un épisode: “Ce fut un choc, beaucoup d’informations dans ma tête, je ne me souviens pas, mais je pense que j’ai commencé à pleurer. C’était un grand coup. J’ai été très choqué, je pense que cela m’a donné une pause dans le jeu “.

Une ex-sœur explique son rapprochement avec Rafa Kalimann

Le départ avec Rafa Kalimann a également été un sujet entre Mari Gonzalez et la présentatrice du tableau, Ana Clara Lima, finaliste de “BBB18”. “Nous avions déjà un désaccord avant d’entrer dans la maison, j’ai essayé de lui parler et elle n’a pas répondu, elle était à l’agonie. Quand je l’ai vue à la maison, j’ai pensé: ‘Je vais mettre zéro ici’. Nous avons parlé, mais cela ne s’est pas produit. Puis, au final, nous avons tout résolu et, pour moi, tout va bien, vraiment “, a-t-il assuré.

Mari Gonzalez est choquée de découvrir les critiques de Rafa Kalimann

Mais quand elle a quitté les studios Globo et trouvé son petit ami et ses amis dans un hall d’hôtel à Rio de Janeiro, Mari Gonzalez a de nouveau été choquée de découvrir les critiques subies par Rafa Kalimann. “Rafa a dit que tout ce qui vous concerne est faux. Que vous êtes différent, que votre expression est fausse. Elle et Pyong [Lee]”, a révélé Jonas.” Elle est ridicule, mal aimée, mais l’édition ne l’a pas montré “, ont ajouté les amis, laissant le mannequin visiblement impressionné. Par contre, la célèbre était rayonnante d’apprendre qu’elle avait une touche d’Anitta, récemment célibataire après avoir rompu avec Gabriel David. “Anitta est votre amie, elle vous a demandé de dormir chez elle”, a déclaré une personne. “Anitta, pour l’amour du ciel, femme du ciel, nous allons rouler la raba ensemble”, a célébré Mari. La finale “BBB” a lieu le 27 avril.

Voir la réaction de Mari Gonzalez et plus de vidéos!

Le gars retrouve sa femme après presque 4 mois et l’une des premières choses dont il parle de Rafa ??? Désolé Mari mais Jonas est également à blâmer pour son élimination # BBB20 pic.twitter.com/vDg6tolmmy – Elio (@elizoyonce)

22 avril 2020

Réaction de Mari Gonzalez pour découvrir qu’Anitta faisait partie de ses fans, lors de sa participation à BBB. pic.twitter.com/fElr9MAJxe – Accéder à Anitta (@AcessoAnittaR)

22 avril 2020

Regardez Mari parler à ses parents à Salvador. 0 réponse 0 Retweets 0 j’aime – jr (@crlhjunin)

22 avril 2020

(Par Rahabe Barros)

En dehors du ‘BBB20’, Mari Gonzalez est choquée de découvrir les critiques de Rafa Kalimann