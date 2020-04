En détail: les trois phases du plan de Donald Trump pour “rouvrir l’Amérique”

Plan du président Trump pour rouvrir l’économie 4:22

(. espagnol) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a dévoilé de nouvelles directives pour rouvrir le pays après des semaines de chômage suite à des ordonnances de séquestration pour arrêter la propagation du coronavirus.

Le plan intitulé “Ouvrir à nouveau l’Amérique” comporte trois étapes pour rouvrir progressivement l’économie, en commençant par les zones les moins touchées par la pandémie de coronavirus.

“Maintenant, nous ouvrons tout d’un coup, mais avec une seule étape prudente à la fois”, a déclaré Trump.

Selon le document présenté par Trump, le plan est basé sur des informations mises à jour, atténuant le risque de résurgence des infections et cherche à protéger les personnes les plus vulnérables à la propagation du coronavirus.

Phase un

Cette phase s’applique aux États et régions répondant aux critères de réouverture:

Il est recommandé de poursuivre les ordres de confinement et d’éloignement social

Le télétravail continuera d’être encouragé, mais certains travailleurs pourraient progressivement retourner dans leurs bureaux

Maximisez la distance sociale entre les gens lorsqu’ils sont dans des lieux publics

Évitez les réunions de plus de 10 personnes si vous ne pouvez pas prendre de mesures de distanciation sociale

Minimisez les déplacements non essentiels

Les entreprises comme les gymnases, les restaurants, les théâtres, les événements sportifs et les églises ne peuvent fonctionner que si elles adhèrent à des protocoles de distanciation sociale stricts.

Les bars resteront fermés.

Interdire les visites dans les maisons de soins infirmiers

Phase deux

Dans cette phase, certaines mesures de distanciation sociale sont assouplies et sont appliquées aux États et aux régions qui ne disposent pas de preuves d’une résurgence de cas et qui satisfont une deuxième fois aux critères de réouverture.

Réinitialiser les déplacements non essentiels

Envisagez un «logement spécial» pour les personnes issues des populations vulnérables.

Rouvrir les écoles et les activités pour les mineurs, comme les camps.

Restauration des services de santé pour certaines chirurgies

Les bars peuvent rouvrir et fonctionner uniquement avec une occupation réduite

Le télétravail continue d’être encouragé

Les personnes vulnérables doivent rester en détention

Continuer à maximiser la distance sociale lorsqu’ils sont dans des lieux publics

Les espaces communs où les gens se rassemblent et interagissent restent fermés, sauf si les protocoles de distanciation sociale sont suivis

Phase trois

La vie “normale” revient autant que possible, mais avec des restrictions limitées

Les individus vulnérables peuvent revenir aux interactions publiques, mais avec une distanciation sociale

La population à faible risque de contagion devrait minimiser son exposition à des environnements surpeuplés.

Les travailleurs pourront retourner sur les lieux de travail

Les visites aux centres de soins pour personnes âgées reprennent, maintenant des normes d’hygiène élevées

Les lieux publics (comme les restaurants, les cinémas, les églises) peuvent fonctionner selon des protocoles de distanciation physique

Les bars et les gymnases ne peuvent fonctionner que s’ils adhèrent à des protocoles d’hygiène et de distanciation sociale stricts.

Recommandations pour toutes les phases

La Maison Blanche a établi des lignes directrices à toutes les étapes pour protéger la santé des individus

Pratiquer continuellement une bonne hygiène

– Lavez-vous les mains ou utilisez un gel antibactérien en continu

– Évitez de toucher votre visage

– Toux ou éternuement avec un mouchoir ou un coude

– Désinfectez en continu les objets ou les surfaces autant que possible

– L’utilisation de masques faciaux ou de masques est recommandée dans les lieux publics

Ceux qui se sentent malades devraient rester à la maison

– Évitez le confinement et évitez d’aller au travail ou à l’école

– Suivez les recommandations médicales

Pour les employeurs

– Encourager la distance sociale et avoir un équipement de protection individuelle

– Tests de température

– Offrez un désinfectant pour les mains dans les zones communes avec une forte fréquentation des personnes

– Ne laissez pas les personnes présentant des symptômes de maladie se présenter physiquement sur le lieu de travail.

