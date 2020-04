En direct, Léo Chaves fait l’éloge de Rafa Kalimann, de ‘BBB20’: ‘Incroyable. Au-delà de la beauté ‘

Léo Chaves a mené un live ce dimanche (26) et avant de chanter la chanson ‘Jéssica’, dans laquelle Rafa Kalimann a participé au clip, a salué l’influenceur. «Rafa est en finale, et ce n’est pas parce qu’elle a participé à ma vidéo. Je la connais, elle est incroyable, elle a une action de soutien, un très bon comportement. C’est une fille différente. En plus d’être très belle ”, a-t-elle dit, faisant vibrer les fans

Dans une carrière solo, Léo Chaves a fait un live ce dimanche (26) et a remué le web en demandant des votes pour Rafa Kalimann, qui après le départ de Babu Santana de la téléréalité est l’un des trois finalistes de l’attraction aux côtés de Thelma et Manu Gavassi. “Rafa est en finale, et ce n’est pas parce qu’elle a participé à ma vidéo. Je la connais, elle est incroyable, elle a une action de soutien, un comportement très sympa. C’est une fille différente. En plus d’être très belle”, a-t-elle commenté, laissant internautes euphoriques. “Leo Chaves frappe Rafa Kalimann en direct. Incroyable”, a commenté un fan. “Léo Chaves maintenant sur le live parle magnifiquement de Rafa”, a vibré un autre. “Est-ce que ça se passe vraiment?”, A demandé un autre adepte.

Rafa Kalimann a vécu une supposée romance avec Léo Chaves

Dès qu’il a rejoint “Big Brother Brasil 20”, Rafa Kalimann a été identifié comme l’affaire de Léo Chaves par le chroniqueur Léo Dias. Le bureau de presse de l’influenceur a cependant démenti ces informations. “Rafa a rejoint le single du programme. Récemment, ils ont enregistré un clip ensemble. Elle a participé au clip de sa nouvelle chanson qui sortira bientôt”, avait-il déclaré à Purepeople à l’époque. En août 2019, le frère de Victor a mis fin à son mariage après 14 ans d’union avec Tatiana Sbrana.

Rafa Kalimann écoute la musique de son ex à ‘BBB’ et loue

Dimanche également, la production de «BBB» a mis de la musique pour les finalistes. De la cuisine, Rafa Kalimann a entendu “Ex in love” par son ex-mari, Rodolfo. La sœur s’est précipitée pour dire aux compagnons de l’accouchement que c’était le sertanejo qui chantait et, finalement, remercié d’avoir entendu le son. “Comme c’est mignon! Merci de l’avoir mis.”

Mari Gonzalez se fâche contre les critiques de Rafa Kalimann

Pendant presque toute la téléréalité, Rafa Kalimann et Mari Gonzalez étaient de part et d’autre. Mais lorsqu’ils étaient dans la dernière ligne droite, les influenceurs numériques se sont approchés et se sont beaucoup félicités. Cependant, après avoir été éliminée du programme, la petite amie de Jonas a été surprise de découvrir que Rafa l’avait critiquée lors de l’émission de téléréalité. “Rafa a dit que tout ce qui vous concerne est faux. Que vous êtes différent, que votre expression est fausse. Elle et Pyong [Lee]”, a déclaré Jonas.” Elle est ridicule, mal aimée, mais l’édition ne l’a pas montré “, ont garanti des amis qui ont reçu Mari à l’extérieur de la maison. Choqué, l’influenceur s’est amusé seulement d’apprendre qu’Anitta l’a invitée à dormir dans “Anitta, pour l’amour de Dieu, femme du ciel, nous allons rouler le raba ensemble”, s’amuse-t-il.

