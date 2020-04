“En mars, j’allais aller en Equateur après neuf ans sans voir ma famille”: c’est ainsi que la population migrante vit la pandémie

Chaque jour, Annabelle Intriago Regardez les données des décès et des nouvelles infections en Espagne et en Equateur. C’est dans le premier pays que ce travailleur social réside depuis plus de deux décennies; dans le second, c’est là que la majeure partie de sa famille est née et où il vit.

Après le déjeuner, quand il est encore aube, elle se connecte de Barcelone et sa famille, de Manabi. “Dès que nous avons commencé l’appel vidéo, nous nous sommes dit:” Ni la grand-mère, ni l’oncle, ni la grand-tante ne sont tombées malades. ” Et nous nous donnons donc la part de ce que nous sommes », explique Annabelle.

Annabelle n’a pas voyagé dans son pays d’origine depuis quatre ans: «C’est le cas de nombreux immigrés: les billets coûtent cher et, quand vous y allez, c’est pour au moins un mois. Tout le monde n’a pas assez d’argent ou autant de vacances. Maintenant, en plus, il y a la question de savoir quand nous pourrons voyager à nouveau », explique-t-il.

L’Équateur, le deuxième pays avec le plus d’infections en Amérique latine

Un cas similaire est celui de Cesar Martinez, 51 ans et résidant également à Barcelone. J’avais organisé un voyage pour Guayaquil (Equateur), sa ville d’origine, pour le 29 mars, mais son vol a été annulé lorsque l’état d’alarme a été déclaré: «J’allais partir au bout de neuf ans sans voir ma famille. Je suis un polisseur de sol et bien que nous ne soyons pas mauvais sur le plan économique, nous envoyons également de l’argent au nôtre en Équateur, donc collecter de l’argent pour acheter un billet coûte très cher », dit-il.

Quelques jours après le début de l’internement, César a dû entrer à l’hôpital À cause de COVID-19: “J’ai commencé par des frissons et beaucoup de noyades, ils ont dû m’intuber et j’ai été hospitalisé pendant trois semaines.” Il est reconnaissant que l’état respiratoire ne l’ait pas attrapé à Guayaquil: “Vous ne pouvez même pas imaginer à quoi ressemblent les soins de santé là-bas.”

En Équateur, selon les dernières données officielles du mardi 21 avril, il y a eu 10 128 personnes infectées et 507 décédées. Bien que le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, donne des chiffres probables de cas. C’est pourquoi la somme des défunts pourrait être plus élevée, atteignant 1333. C’est le deuxième pays d’Amérique latine le plus touché par le coronavirus, derrière le Brésil.

Ici, la grande majorité des infections et des décès se concentrent dans la province de Guayas (un peu plus de 70%), étant sa capitale —Guayaquil, une ville d’un peu plus de deux millions et demi d’habitants — qui contient 51% du total des cas du pays.

«Je sais qu’en Espagne, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir leurs proches ou leur dire au revoir non plus. Mais c’est très douloureux de passer près de dix ans sans voir le vôtre », explique Cesar.

En outre, le différence horaire, ce qui oblige ceux qui ont leurs proches à des milliers de kilomètres à s’adapter à l’horaire là-bas lorsqu’un membre de la famille est malade: “À Guayaquil, une de mes tantes et mon beau-frère sont morts la semaine dernière”, dit-il. Gastón Franco, 51 ans et 20 résidant en Espagne.

«L’enterrement chrétien n’a pas pu être donné correctement, et je n’ai pas pu leur parler. C’est très triste. Nous avons passé des nuits blanches parce que nous savions qu’ils pouvaient mourir à tout moment. C’est donc ce que j’ai découvert à leur mort », explique Gastón.

La préoccupation économique

Décider de voyager ou non dire au revoir à un parent c’est déjà difficile en toutes circonstances pour les migrants; impossible maintenant, comme l’explique Annabelle: «Normalement, si on vous dit qu’un être cher est très malade, vous décidez si vous achetez le billet, mais ici vous n’avez même pas cette option. Dans la plupart des cas, nous n’avons pas vu nos familles depuis des années. »

Dans son cas, bien que Gaston ait pu rendre visite à sa famille en juillet de l’année dernière, il dit qu’il aimerait revenir le plus tôt possible: “Je dois les embrasser plus que jamais. Et dire au revoir à ma tante et à mon beau-frère correctement », dit-il. Sa préoccupation, maintenant, est d’ordre économique. La perte de son beau-frère est aussi la perte d’une source de revenu: «Toute la famille est ici en Espagne essayant de collecter de l’argent pour le lui envoyer. Mais je travaille dans la construction et maintenant je suis au chômage. »

L’urgence du contact

Carmen Winnipeg, 58 ans et d’origine bolivienne, n’a pas vu sa famille depuis cinq ans, rien que par visioconférence. Il y a deux de ses frères et ses neveux, avec lesquels il parle plus souvent “depuis le début de la pandémie”. Il dit que “le sentiment que quelque chose de mal se passe en même temps dans le monde entier” provoque une envie de contact: “Je suppose que vous êtes plus conscient de la distance et que, lorsque cela se terminera, la dernière chose sera de pouvoir voyager vers d’autres pays” .

L’incertitude dit Pamela Barone, 31 ans, devient plus explicite pendant la pandémie: “Nous ne savons pas avec certitude quand ce sera la prochaine fois Argentine. Et si nous revenons, dans quelles conditions? Carmen pose également cette question: «Quand je voyage en Bolivie, c’est pour rester au moins deux ou trois semaines. Si quand nous allons, nous allons devoir être isolés pendant 15 jours sans pouvoir voir les nôtres, cela n’en vaudra pas la peine ».

Pamela a émigré à Palma de Majorque en 2013 pour étudier une maîtrise en psychologie et a fini par rester pour un doctorat. En 2018, il s’est rendu à Cordoue, la capitale de l’Argentine, pour voir ses parents et sa sœur, et en décembre 2019, il les a revus lorsqu’ils se sont rendus à Palma pour assister à sa défense de la thèse. «Bien que j’habite loin depuis plusieurs années, je remarque qu’ils posent maintenant plus de questions. Oui nous faisons plus d’appels vidéo qu’auparavant. Surtout les premières semaines, s’il lui fallait du temps pour répondre à une guêpe, ils deviendraient très nerveux. Le contact a doublé “, dit-il.

Pamela Barone, lors d’un appel vidéo avec ses parents. Photo: gracieuseté d’elle

Aussi Maria Clara Montoya, 26 ans, parle plus fréquemment qu’auparavant avec sa famille. Elle a émigré de Medellín à Madrid à l’âge de six ans, et ses parents, des décennies plus tard, ont émigré à nouveau à Londres, où ils vivent actuellement. “J’ai toute ma famille La Colombieet mes parents au Royaume-Uni. Je ne suis pas allé dans mon pays d’origine depuis trois ans, mais je vois mes parents tous les trois ou quatre mois. Ne pas savoir quand je pourrai être à nouveau avec eux génère de l’anxiété et me rend très triste », dit-il.

María Clara Montoya, en visioconférence avec ses parents. Photo: gracieuseté d’elle

Comme de nombreux migrants, María Clara est également préoccupée par situation économique vivre leurs familles dans leur pays d’origine: «Certains de mes cousins, qui distribuent des vêtements, ont maintenant complètement fermé leurs affaires. Ils sont avec un bébé et s’occupent de ma grande tante, qui vivait seule. »

De son point de vue, la distance géographique et temporelle crée un écart dans la vie quotidienne que, grâce aux appels vidéo, il tente de compenser: «Je pense que tout cela nous a aidés à créer plus de liens. Nous parlons plus que d’habitude et nous partageons des détails que nous ne nous étions pas dit auparavant: par exemple, nous envoyons des photos de ce que nous mangeons tous les jours ou de l’exercice de ma grand-mère, nous essayons de faire des recettes ensemble, comme les pâtés à la viande de mon oncle et parrain ».

À Lali, également colombien, la pandémie l’a surpris à traiter son demande d’asile politique. Il est arrivé à Madrid fuyant la persécution homophobe qu’il a subie dans la ville où il vivait: «Je suis à Madrid depuis moins d’un an, donc mon réseau ici est quasi inexistant. Je n’avais pas prévu de rentrer en Colombie, je ne pouvais pas, mais cette situation vous donne encore plus de solitude. Et si quelque chose arrive à mes parents? », Dit-elle.

En ce sens, María Clara critique non seulement “l’invisibilité des immigrés lors de l’élaboration des politiques publiques”, mais aussi la marginalité de leurs réalités, en tenant compte du fait que c’est un groupe qui en Espagne représente près de 11% des population totale: il y a cinq millions d’étrangers inscritsSelon les dernières données de l’Institut national de la statistique (INE): “Nous ne sommes pas dans les discours du gouvernement, et il n’y a pas de message spécifique pour nous, malgré le fait que nous faisons également partie des citoyens”.