En petits caractères | Covid-19 et dictature: un cocktail dangereux

Covid-19

Je dois dire: je me réjouis que ce régime n’ait pas pris de mesures de confinement obligatoires et autres, au nom de Covid-19. Ce n’est pas qu’il pense que ces mesures sont mauvaises, ou qu’elles ne servent pas à contenir les contagions, ou pire encore, qu’il est d’accord avec la conduite folle et criminelle de ce gouvernement. Il ne condamne pas non plus d’autres pays, d’autres gouvernements, qui ont pris ces mesures avec leurs citoyens. Ce qui m’arrive, et peut-être à beaucoup d’entre vous, c’est que je ne fais pas du tout confiance au régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo.

Intérêts

C’est déjà une règle au Nicaragua que les lois que ce régime approuve ne soient pas utilisées pour ce qu’il prétend être, mais pour ce qui profite le plus à son plan de pouvoir pervers. Donc, l’état d’urgence, avec des restrictions formelles sur les libertés, soyez assuré qu’ils l’utiliseront pour ce qui est le mieux pour eux. Et ce qui est le mieux pour eux, en général, c’est ce qui est le pire pour nous. Leurs intérêts, il a déjà été démontré, sont diamétralement opposés aux intérêts du pays.

Pétition

Ce n’est pas alors, pour plus de précision, qu’ils imposent un état de siège ce qu’on leur demande. Alors ils ne disent pas plus tard, quand ils sortent avec leur dimanche 7, c’est ce que les citoyens exigeaient. Ce qu’on leur demande de faire, au moins dans ces circonstances difficiles, face à une telle menace, c’est de se comporter comme le gouvernement qu’ils prétendent être. Qu’ils promeuvent les mesures que l’Organisation mondiale de la santé guide et stimulent les contributions des organisations, des entreprises ou des citoyens pour faire face à l’épidémie, au lieu de promouvoir les infections, les foules de citoyens, et d’interdire ou d’entraver ceux qui veulent aider. Qu’on leur montre qu’ils font partie de l’équipe anti-coronavirus et qu’ils arrêtent de se comporter comme leurs alliés, c’est ce qu’on leur demande. S’ils consacrent la moitié des efforts et des ressources qu’ils consacrent à réprimer ceux qui pensent différemment, ce serait suffisant.

Plans

En les connaissant tels que nous les connaissons, il est possible que lorsque la menace du Covid-19 est apparue, la première chose qu’ils ont pensé était: comment allons-nous en profiter? C’est qu’ils ne cousent pas sans dé à coudre. Je suis sûr que toutes les contradictions que nous voyons chaque jour ont une logique perverse. Chaque fois que nous avons cru qu’ils faisaient du mal par négligence ou par stupidité, il s’avère qu’ils faisaient partie d’un plan. Quel est le plan? Je ne sais pas. Mais si je devais jouer, je dirais qu’Ortega et Murillo emmènent le Nicaragua dans un scénario apocalyptique qui leur permet de sauter les élections de 2021 pour continuer au pouvoir.

Élections

C’est que, jusqu’à présent, les prochaines élections sont présentées comme une opportunité perdante pour Daniel Ortega. Il n’y a aucun moyen qu’ils fonctionnent, à moins que vous ne trouviez une justification raisonnable pour les ignorer. Si Ortega décide de le risquer, lors d’élections avec des garanties minimales de liberté et de transparence, afin de rechercher la légitimité qu’il n’a pas maintenant, il les perdrait de façon spectaculaire. Il n’y a aucun moyen de gagner. Et si vous décidez de les voler, comme toujours, ils seraient inconnus internationalement. Il deviendrait un hors-la-loi à part entière. Un gouvernement provisoire parallèle se présenterait probablement et, tôt ou tard, il aurait également un signe “Wanted” accroché autour de son cou.

Pouvoir

Coronavirus plus dictature Ortega Murillo est un cocktail mortel. Alors soyez prudent. Soyez prudent, sans le vouloir, faites-lui le lit pour lui imposer une “main lourde” au nom du virus. Ou en voyant les prochaines élections comme un problème mineur qui ne vaut pas la peine d’être abordé maintenant. Ortega ne le voit peut-être pas ainsi. Le plan peut être de stimuler la propagation de la peste, de mettre le pays dans un état d’urgence nationale, d’appeler à l’unité nationale et de suspendre les élections. Daniel Ortega ne stimule pas la mortalité pour sauver l’économie comme beaucoup le pensent. Ortega voit le Covid-19 comme une opportunité de rester au pouvoir. Mourir qui doit mourir. Cela a déjà été prouvé. Le pouvoir est la seule chose qui compte pour lui. J’aimerais avoir tort.