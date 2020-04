EnVivo Il y a 6 875 cas de COVID-19 au Mexique; il y a 546 décès

Le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi qu’il y avait 6 875 cas de COVID-19 au Mexique, ainsi que 546 décès dus à la maladie

La Secrétaire de Santé a dévoilé ce vendredi qui ajoutent 6 mille 875 cas confirmés de COVID-19 au Mexiqueainsi que 546 décès dus à la maladie.

José Luis Alomy, directeur général de l’épidémiologie, a détaillé qu’il y a 13 mille 364 cas suspects de coronavirus, tandis que 28 mille 126 personnes ont été testées négatives pour la maladie.

Le responsable a expliqué que sur les 2 457 municipalités de tout le Mexique, 501 présentent au moins un cas de COVID-19, ce qui représente 20,4% des localités.

Sur le nombre total de personnes infectées, 64% sont ambulatoires, 11,09% sont stable hospitalisé, 20,41% sont signalés sérieux et 4,56 pour cent sont intubé.

La hypertension, obésité y le diabète ils représentent les pourcentages les plus élevés de comorbidités présentes dans les décès.

Alomía Zegarra a également signalé que 2 627 patients atteints de COVID-19 ont récupéré, ce qui représente 38% des cas confirmés.

De même, il a souligné qu’il existait légère augmentation dans le nombre de cas présentés au cours des dernières 24 heures par rapport aux jours précédents.

Recommandations

Le ministère de la santé recommande adopter les mesures suivantes pour éviter la propagation des maladies respiratoires:

Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau ou utilisez un gel à base d’alcool à 70%. Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez l’éternuement sur l’étiquette, ce qui implique de vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou le coin intérieur de votre bras. Ne touchez pas votre visage, votre nez, votre bouche et vos yeux avec des mains sales. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets couramment utilisés dans les maisons, les bureaux, les lieux fermés, les transports, les centres de réunion, etc. Restez à la maison lorsque souffrez de troubles respiratoires et consultez un médecin si l’un des symptômes apparaît (fièvre supérieure à 38 ° C, maux de tête, mal de gorge, écoulement nasal, etc.)

Le Gouvernement du mexique recommande de suivre les mesures suivantes Distance saine Pour empêcher la propagation du coronavirus:

Protection et soins par la protection domiciliaire des les personnes âgées et d’autres groupes à haut risque.Suspension des cours dans le système éducatif national. événements de plus de 100 personnes Suspendre temporairement activités de travail qui impliquent la mobilisation des personnes dans tous les secteurs de la société. mesures de base de prévention.

Il a également émis les recommandations suivantes faire face à la Journée de la distance saine:

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une situation temporaire. Reconnaissez que rester le plus longtemps possible à la maison est bon pour les autres et pour vous-même. Concevez et maintenez une routine qui nous aide à avoir un certain sens de la normalité et du contrôle. dormir régulièrement, ne pas rester trop longtemps devant le téléviseur, rester occupé et chercher des activités manuelles qui vous distraient (devoirs, lecture, casse-tête, exercice, danse, entre autres).

Avec des informations de López-Dóriga Digital