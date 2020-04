Équipes historiques: Palmeiras de 93

Si ce que nous avons pour cette quarantaine aspire au football, nous le manquerons. Au cours des prochains jours, N Numbers da Bola se souviendra, à travers des statistiques et des curiosités, de certaines des équipes les plus remarquables de l’histoire du football brésilien.

Palmeiras était champion de São Paulo et du Brésil en 1993 (Photo: divulgation)

Photo: Lance!

A commencer par Palmeiras 1993, champion de Paulista, Rio-São Paulo et Brasileirão après 17 ans de jeûne. Quelle était l’équipe de base? Le tireur? Le plus constant? Combien d’objectifs? Et les victoires? Y avait-il une déroute? Qui a formé le casting? Les réponses ci-dessous:

PALMIERS 1993



Titres: Paulista, Rio-São Paulo et brésilien

Équipe de base: Sérgio (Velloso), Cláudio (Mazinho), Antônio Carlos, Cléber (Tonhão) et Roberto Carlos; Daniel Frasson (Amaral), César Sampaio et Zinho; Edílson, Edmundo et Evair.

Entraîneur: Vanderlei Luxemburgo

Matches dans l’année: 76

Victoires: 49

Nuls: 16

Défaites: 11

Utilisation: 71,5%

Buts marqués: 134

Buts contre soi: 58

Solde: +76

Moyenne: 1,76 par match

Plus large victoire: 16/05/1993 – Palmeiras 6×1 Rio Branco

Buts de Palmeiras: Edmundo (2), Maurílio (2), Roberto Carlos et Soares.

Plus grande série invaincue: 12 matchs

– 27/01/1993 – Palmeiras 2×1 Marília

– 30/01/1993 – Palmeiras 2×0 XV de Piracicaba

– 02/03/1993 – Palmeiras 2×2 Rio Branco

– 02/06/1993 – Palmeiras 3×1 Santos

– 10/02/1993 – Palmeiras 2×2 Ponte Preta

– 14/02/1993 – Palmeiras 2×0 Corinthians

– 21/02/1993 – Palmeiras 2×2 Mogi Mirim

– 25/02/1992 – Palmeiras 1×1 União São João de Araras

– 28/02/1993 – Palmeiras 4×0 portugais

– 02/03/1993 – Palmeiras 2×0 4 juillet (PI)

– 03/03/1993 – Palmeiras 3×1 Ituano

– 07/03/1993 – Palmeiras 3×1 Guarani

Meilleur buteur de la saison: Edmundo – 27 buts

Joueurs les plus actifs: Roberto Carlos et Edílson – 65 matchs

CASE

Gardiens de but: Velloso, Sérgio et César

Côtés: Mazinho, Roberto Carlos, Cláudio, Gil Baiano, Jefferson, João Luís et Paulo Sergio

Défenseurs: Antônio Carlos, Cléber, Tonhão, Ricardo, Alexandre Rosa et Edinho Baiano

Volants: César Sampaio Daniel Frasson, Amaral et Flávio Conceição

Chaussettes: Zinho, Juari et Jean Carlo

Attaquants: Edmundo, Edílson, Evair, Maurílio, Naná, Sorato, Saulo, Soares et Magrão

Voir aussi:

Découvrez où vont certains renforts qui n’ont pas fonctionné à Fluminense