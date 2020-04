Essence régulière 12 pesos, l’oeuf ne devrait pas coûter plus de 39 pesos

À 39,10 pesos kilo d’oeuf blanc et 42,20 d’oeuf rouge. En cas d’abus, composez le 800 46 88 722 et procédez au signalement, a précisé Profeco

Jusqu’à 12 pesos d’essence

Régénération, 20 avril 2020. Dans le cadre de la conférence de Mañanera, le chef du procureur fédéral à la consommation, Ricardo Sheffield, a indiqué les prix de l’essence et a mentionné qu’il y avait une stabilité des prix et a appelé à signaler des augmentations, par exemple dans le cas de l’œuf.

Qui fait quoi dans le prix de l’essence

Régulier:

Dans l’essence ordinaire, le prix le plus élevé, avec la marge la plus élevée, nous la trouvons dans le Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, Operadora Nacional de Combi.

Ceci avec un prix au public de 18,90 par litre, avec une marge de quatre pesos 54 cents.

Le moins cher, avec la marge la plus faible, à Estaciones de Servicio SA de CV. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

Il s’agit d’un prix public de 12 pesos 98 cents le litre, avec une marge de 16 cents.

Premium: la distance du Yucatan à 13 pesos et 21,9 à Sinaloa

Le plus élevé pour Premium, avec la marge la plus élevée, avec une marge de cinq pesos 70 cents et un prix au public de 21,98 par litre se trouve à Angostura Sinaloa, à Haz Chinitos.

À cet égard, le chef de Profeco, éditorialise –“Je pense que vous devriez plutôt faire de petits changuitos quand vous allez avec eux” -.

Il a expliqué que beaucoup d’entre eux prétendent qu’ils vendent moins et que la façon dont ils paient la masse salariale, la lumière et l’eau.

Il a ensuite interrogé: – «Mais avec ces prix, comment voulez-vous vendre plus?

Il a ensuite révélé que c’était chez Servicios Combustibles Kanasín, à Kanasín, Yucatán, où l’essence premium coûte 13 pesos et 19 cents le litre.

C’est avec une marge de 35 cents.

Diesel

Dans le cas du diesel, le service Cosautlán le plus élevé, à Cosautlán, Veracruz, 21,99 le litre, 4,60 marge.

–C’est frappant parce que Veracruz a une marge si élevée– A déclaré le propriétaire de l’approvisionnement des consommateurs au Mexique.

En effet, Veracruz est une entité productrice de pétrole et donc avec des charges d’exploitation plus faibles pour le transport du pétrole.

Il a ajouté ci-dessous que le diesel le moins cher se trouve Cordoue, Veracruz, c’est-à-dire, à 17 pesos et 16 cents le litre, Luis Ignacio Libreros, avec une marge de 49 cents.

Par marque

Et c’est que sous un autre angle, si vous regardez les entreprises, cela se démarque G500, «passé d’une station-service qui était toujours en moyenne dans les prix au moins cher de tout le Mexique«.

Les suit Repsol, Exxon Mobil, Total et atteignant déjà la moyenne de la franchise Pemex, a rapporté le responsable.

Ainsi, il a expliqué que les plus chers: -Arcos, Chevron, RedCo et Oxxo Gas.

Cependant, il a limité: “Mais en général, vous pouvez voir qu’ils sont assez à niveau, tous par marque, c’est-à-dire qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre le plus cher et le plus économique”.

En fait, le fonctionnaire a déclaré que les deux dernières semaines, il y avait “beaucoup de stabilité déjà à bas prix”

«Les deux dernières semaines de manière très ponctuelle à 19 pesos avec 18 cents la moyenne du diesel…,

«…, 16 pesos 65 cents la moyenne du Premium …»

“…, et 15 pesos avec 43 cents la moyenne du régulier”, a expliqué Profeco.

L’oeuf

Concernant les prix du panier de base, Profeco a publié le prix de l’œuf.

Il convient de noter que le produit Il est l’un des plus aidés par la population à se nourrir en cette période d’urgence.

En ce sens, l’agence du gouvernement fédéral a demandé de dénoncer les cas où il y a une augmentation illégale du prix des œufs.

Le numéro du consommateur 800 4688722, pour les références et procéder au rapport.

Bien sûr, ceux qui augmentent les prix sont avertis qu’ils pourraient être condamnés à une amende ou que leur entreprise serait fermée.

Ainsi les choses, les prix:

D’une part, 39,10 pesos le kilogramme d’oeuf blanc. Également à 42,20 pesos le kilogramme d’oeuf rouge.

Enfin, plus de 24% des magasins vendent au prix moyen ou en dessous, a déclaré Profeco sur les réseaux sociaux.

Sans cependant -detalló-, à Ecatepec, Edomex et Revolución, Mixcoac, CDMX, le blanc a été vendu à 43,10 et le rouge à 45,30.