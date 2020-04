Et maintenant, que comptons-nous vraiment dans les statistiques des infections?

Est-il possible qu’un jour nous ayons eu un nombre cumulé de patients avec COVID-19 de moins que la veille? Peut-il y avoir 229 422 infectés et 209 465 en même temps (données du 27 avril)? C’est impossible, à moins que nous comprenions par quelque chose de nouveau infecté différent. Et la série de données est modifiée.

Le ministère de la Santé a déjà seuls les PCR prennent pour de bon qu’ils donnent des confirmés positifs pour compter les contagions que les communautés autonomes notifient chaque jour. Les détails des autres tests, les tests d’anticorps, ne seront communiqués que chaque semaine.

Si nous regardons globalement, le centre Johns Hopkins, qui suit l’évolution du coronavirus depuis le début de l’épidémie, donne à l’Espagne un nombre plus élevé d’infections accumulées. Un positif confirmé est toujours un positif confirmé, où que vous regardiez. Une autre chose est de les comparer selon la technique utilisée.

Cela a à voir avec les types de tests qui entrent en scène à chaque instant et comment nous interprétons leurs résultats. Il y a un fait: quelqu’un qui donne un positif confirmé, quel que soit le type de test, est une personne qui devrait augmenter les statistiques de infections accumulées, tout comme Johns Hopkins (en Espagne, X personnes ont été diagnostiquées à un moment donné avec COVID-19). Ça, si on fait confiance au positif du test rapide.

C’est différent si cela nous permet de dépeindre l’évolution de la pandémie parce qu’elle peut ou non répondre quand vous l’avez en fait cette personne (en Espagne, X personnes sont maintenant malades avec COVID-19 ou en Espagne il y a X nouveaux cas aujourd’hui par rapport à hier). Distinguons ce que nous dit chaque test:

La généralisation relative des tests rapides d’anticorps a été un défi statistique pour mesurer l’impact de l’épidémie en temps réel. Ceci est principalement dû au fait que, de par sa nature même, par eux-mêmes, ils manquent de précision nécessaire de distinguer si quelqu’un est malade ou était.

C’est la raison que Santé utilise pour les retirer de la série statistique, à la fois positifs en symptomatique (à un moment donné) et asymptomatiques. Tout d’abord, dans une boîte séparée. Puis dans un reportage qui sera hebdomadaire.

De plus, depuis le 17 avril, Santé a demandé aux communautés autonomes combien de kits PCR elles consomment par semaine. Avant, ils ont demandé le nombre de PCR effectuées quotidiennement.

Il y a eu au moins sept changements dans la présentation des indicateurs des données d’implication des coronavirus dans les bulletins de santé quotidiens. Le chef du CCAES, Fernando Simón, a expliqué que l’on tentait “d’homogénéiser les informations” afin d’offrir la série historique la plus robuste et “comparable”. Mais…

Que nous dit chaque positif dans chaque test?

PCR: La technique désormais «classique» et plus lente, la PCR, détecte les gènes viraux dans les échantillons du nez ou de la gorge. Une infection active est donc déduite si elle brille (littéralement) en laboratoire. Il est utilisé dans les cas suspects. Mais sa fiabilité diminue au cours de la deuxième semaine d’infection.

C’est-à-dire: il est idéal pour une personne présentant des symptômes ou soupçonnée d’avoir été infectée au plus tard sept jours après le début du tableau clinique ou d’être exposée à une personne contagieuse, comme l’explique ici le Dr María Mar Tomas, expert en diagnostic et virologue au CHUAC.

Un positif en PCR est facilement assimilable à une nouvelle contagion confirmée dans la série statistique. Et parmi eux, les personnes récupérées et décédées peuvent être soustraites pour atteindre le nombre le plus probable de cas actifs, au moins avec des symptômes.

Test d’anticorps total: La piqûre au doigt, avec le type de test qui est principalement utilisé en Espagne pour les personnes qui ne sont pas nécessairement symptomatiques, nous indique seulement s’il y a des anticorps. De manière fiable, mais sans entrer dans les détails.

Les anticorps sont des protéines que notre corps génère naturellement pour attaquer une infection. Des tests rapides pour les principaux anticorps nous indiquent s’il existe ou non des anticorps. Sans plus de détails.

Et cela a deux interprétations si elles apparaissent sur la bandelette de test: quelqu’un a été infecté (on ne sait pas quand) ou quelqu’un est infecté. Mais nous ne pouvons pas distinguer les deux options si le test est “anticorps total” (T). En d’autres termes, la technique dite d’immunochromatographie – comme celle des tests de grossesse. Peu importe qu’il y ait ou non des symptômes.

Un positif sans symptômes peut être considéré comme récupéré. Ou non, car les symptômes ont peut-être disparu mais pas complètement le virus.

Analyse sérologique de différents anticorps: Des tests rapides (goutte de sang sur une bandelette) ou des tests de laboratoire (typiques) peuvent être effectués pour distinguer différents types d’anticorps. On peut y déduire une infection active ou une infection passée.

La technique ELISA (avec un test sanguin de laboratoire) implique une étude complète et fiable des anticorps, selon leur type: immunoglobuline M (qui apparaît lorsque l’infection est active, vers le cinquième jour) et immuniglobuline G ( celle de la «mémoire», qui apparaît après la deuxième semaine d’infection et nous ne savons pas combien de temps elle dure, mais qui pourrait nous protéger des réinfections).

Des tests rapides, non pour des décisions cliniques, mais épidémiologiques

L’OMS a mis en garde contre le problème des tests rapides dans un rapport du 8 avril: «Actuellement, sur la base des données disponibles, l’OMS recommande l’utilisation de tests rapides pour la recherche uniquement. Ce lundi, la première étude de séroprévalence a été lancée pour découvrir combien de populations auraient pu transmettre la maladie COVID-19.

Les anticorps IgM apparaissent pendant l’infection (détectables après environ le sixième jour) et peuvent chevaucher les IgG, qui apparaissent plus tard dans la deuxième semaine et restent avec le temps, le patient étant déjà guéri ou non.

Pour María Mar Tomás, «la détection des anticorps G nous permet d’avoir un contexte clinique clair et à quel stade de l’infection (actuelle ou passée) un patient».

80% des patients présentent des symptômes légers ou insignifiants “et ceux-ci sont très importants” pour se faire une idée de la situation générale. “Si nous n’avons pas de symptômes, nous ne savons pas dans quelle semaine c’est.” Le médecin préconise une combinaison de techniques de diagnostic.

En arrière-plan, une question: combien d’anticorps sont nécessaires pour une personne est-elle considérée comme immunisée? Et, est-ce que tout le monde a la même réponse en anticorps? La quantité et la durée de ces protéines dans le sang dépendront de la pertinence ou non de la présence de la maladie COVID-19.