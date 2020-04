Évaluation de l’efficacité des produits antiseptiques BETADINE® contre le SRAS-CoV-2

Mundipharma a annoncé aujourd’hui qu’elle allait lancer une ambitieuse série d’études, in vitro et in vivo, pour évaluer l’efficacité de ses produits antiseptiques BETADINE® contre le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) qui cause la maladie COVID-19. Les tests seront lancés en coopération avec les laboratoires BLS3 et des experts en Asie, en Europe et aux États-Unis.

La gamme BETADINE® de produits antiseptiques, actuellement en forte demande dans le monde entier, contient de la povidone-iode (PVP-I), qui est très efficace contre une large gamme de micro-organismes, y compris les bactéries, les virus et les champignons; c’est pourquoi vous voyez normalement ces produits dans la plupart des hôpitaux.

Des études antérieures indiquent que la gamme de produits antiseptiques BETADINE® est très efficace contre un large éventail de virus, y compris les coronavirus, tels que MERS-CoV et SARS-CoV, qui ont provoqué des épidémies majeures, telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) ) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le PVP-I a également montré une large efficacité virucide contre Ebola, les norovirus et la grippe dans plusieurs études in vitro.

“Une série d’études ont indiqué que les produits antiseptiques BETADINE® étaient efficaces contre les coronavirus du SRAS et du MERS, et nous sommes conscients que les publications et protocoles médicaux récents encouragent l’utilisation de solutions PVP-I. Par conséquent, il est logique de commencer des études en coopération avec spécialistes des études cliniques et in vitro “, a déclaré Raman Singh, directeur exécutif de Mundipharma.

“Mon espoir est que les produits antiseptiques BETADINE® puissent jouer un rôle à long terme dans le maintien de la courbe une fois que nous reviendrons à une vie commerciale et communautaire plus normale. En tant qu’entreprise, nous faisons don de fournitures de nos produits BETADINE® aux hôpitaux de la région afin de pour aider les professionnels de la santé et tout le monde en première ligne à travailler sans relâche afin que nous puissions être en sécurité et revenir à la vie quotidienne normale le plus rapidement possible », a ajouté Singh.

La gamme de produits BETADINE® contenant de la povidone-iode ou du PVP-I est reconnue par les hôpitaux du monde entier depuis plus de 60 ans pour prévenir et traiter les infections, y compris les souches résistantes aux antibiotiques qui provoquent des infections. PVP-I agit en endommageant les parois et les structures des cellules microbiennes et en perturbant les voies métaboliques nécessaires à la réplication microbienne et à la viabilité microbienne. En termes simples, il empêche efficacement les bactéries, les virus et les champignons de se déposer.

“En attendant les résultats des tests sur l’efficacité de nos produits antiseptiques BETADINE® contre le SRAS-COV-2, il est important de noter qu’une confirmation définitive de leur efficacité contre le virus qui cause COVID-19 ne peut être prouvée qu’après achèvement du test “, a ajouté Singh.

“Cependant, nous espérons que, grâce à ce programme de coopération en matière de recherche, nous pourrons contribuer à surmonter cette crise mondiale de santé publique.”

À propos de BETADINE®

La gamme de produits BETADINE® est reconnue par les hôpitaux et les consommateurs du monde entier depuis plus de 60 ans pour prévenir et traiter les infections. Ces dernières années, Mundipharma a élargi la gamme de produits BETADINE® pour inclure les gammes povidone-iode et non-povidone pour la prévention, le traitement et le maintien d’une variété de conditions, des infections des voies respiratoires supérieures, des infections des plaies, de l’hygiène, des infections féminines et des épidémies même l’hygiène personnelle et des mains. Des études cliniques et in vitro ont montré que BETADINA® avec povidone-iode tue un large éventail de bactéries, virus et champignons, y compris des souches résistantes aux antibiotiques.

®: BETADINE est une marque déposée de Mundipharma

À propos de Mundipharma

Les sociétés membres indépendantes de Mundipharma sont des entités privées couvrant les marchés pharmaceutiques mondiaux. Mundipharma est un excellent exemple d’une entreprise qui fournit constamment des produits de haute qualité tout en conservant les valeurs qui représentent l’entreprise. Notre mission est d’alléger la souffrance des patients cancéreux et non cancéreux ainsi que d’améliorer sensiblement leur qualité de vie. Mundipharma se consacre à faire bénéficier les patients atteints de maladies graves et invalidantes de nouvelles options de traitement dans des domaines tels que la douleur, l’oncologie, les soins contre le cancer, l’ophtalmologie, les maladies respiratoires et le service client.

Pour plus d’informations, visitez: www.mundipharma.com.sg.

