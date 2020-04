Ex-grippe, Wendel fait don de 200 paniers alimentaires dans la ville où il a grandi

Un volant de 22 ans révélé à Xerém, actuellement au Sporting-POR, a organisé avec la famille la livraison de nourriture et d’articles d’hygiène aux communautés de Rio et de Baixada

Le milieu de terrain Wendel de Sporting-POR et l’équipe olympique brésilienne étaient responsables de la distribution de 200 paniers de base, samedi dernier, dans les communautés de Rio de Janeiro et Duque de Caxias, à Baixada Fluminense, sa ville natale. L’action organisée par l’athlète et sa famille vise à aider les familles dans le besoin pendant la pandémie.

– C’est comme ça qu’on aide un peu. Je remercie Dieu pour l’opportunité de pouvoir collaborer. Je sais d’où je viens, d’où je viens et comment ce type d’aide est nécessaire, surtout en cette période de pandémie, alors que de nombreuses personnes se retrouvent sans travail. dit Wendel.

Les résidents de la communauté remercient les dons de Wendel (Photo: Divulgation)

Wendel est au Sporting depuis 2018 (Photo: Divulgation)

Les communautés choisies, Manguinhos, Jardim Gramacho, Parque das Missões et Beira-Mar, ont une relation importante avec le passé de Wendel. C’est dans ces endroits que l’oncle du joueur a travaillé pour gagner sa vie auprès de sa famille et être en mesure de fournir au garçon le début de sa carrière de footballeur.

– Vous pouvez dire que c’est une rétribution, au début, je faisais circuler ces communautés en livrant des produits de nettoyage et c’est de là que provenait l’argent que Wendel utilisait pour se former. C’est comme ça que ça a commencé, et aujourd’hui, Dieu merci, nous pouvons redonner. Bientôt, nous devrions prendre de nouvelles mesures ici! », A expliqué Cláudio Moisés dos Santos, l’oncle de Wendel.

