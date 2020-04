Ex-São Paulo, Lucas Paes approuve l’attitude des Portugais dans la quarantaine de COVID-19

Proche de l’achèvement de deux mois du premier cas de COVID-19, le Portugal continue de faire face au nombre croissant de pandémies de coronavirus. Selon le dernier bilan de l’OMS, jeudi (23), le pays compte plus de 22 000 cas et 820 décès. Selon le gardien brésilien Lucas Paes, anciennement de São Paulo et actuellement à Vitória de Setúbal, la population portugaise sait comment réagir à la tension quotidienne.

Lucas Paes vit l’espoir de faire ses débuts pour Vitória de Setúbal (Photo: Divulgation)

– La population du Portugal réagit très bien et respecte la quarantaine, juste des compliments. En fait, je n’ai jamais eu peur, mais je prends toutes les précautions nécessaires et je pense que cette période se terminera bientôt si Dieu le veut. Mon quotidien est très calme parce que notre entraîneur physique réussit à s’entraîner à la fois à la force et à l’endurance et à innover presque toujours avec l’entraînement virtuel – a déclaré Lucas Paes, qui a ajouté:

– En tant que gardien de but, j’essaie d’utiliser la créativité et l’aide de ma femme dans les activités. Pour passer le temps, j’aime jouer à des jeux vidéo, regarder des séries, lire un livre et jouer à des jeux de société avec ma femme. Je suis très impatient que le retour se fasse le plus tôt possible – a-t-il conclu.

Nouvellement arrivé à Vitória de Setúbal, Lucas Paes a vécu l’attente de faire ses débuts pour le club en Liga NOS avant la pause dans les compétitions. Révélé dans les catégories de base de São Paulo, le gardien s’est démarqué sur le sol portugais après avoir présenté de belles performances cette saison par Louletano DC, de la troisième division nationale.

