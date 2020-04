Ezabella répond à Andrés et le climat électoral commence à se réchauffer chez Corinthians

Le Corinthiens a des élections présidentielles prévues pour novembre. Le successeur d’Andrés Sanchez dirigera le club pour les trois prochaines années et l’atmosphère parmi les visiteurs du Parque São Jorge, actuellement fermé en raison du nouveau coronavirus, fait déjà campagne.

Le groupe de direction, dirigé par Andrés Sanchez, a adopté une posture de suivi pour comprendre quelle est la meilleure stratégie, comment l’opposition s’articule et quelle est la meilleure option pour lancer une application. Même une alliance en faveur de Paulo Garcia n’est pas exclue.

Felipe Ezabella, l’un des leaders de l’opposition à Timão, a été attaqué par Andrés Sanchez

Un Gazette du sport a contacté Felipe Ezabella afin qu’il puisse répondre aux accusations d’Andrés. À l’époque, l’avocat était également secrétaire de Cori au Conseil délibératif de Corinthe.

“Je n’ai jamais rien reçu. Il l’a dit lors des dernières élections. Il prétend que j’ai reçu une commission parce que je m’occupais des affaires personnelles d’Elias, mais je me suis assuré de faire entrer l’entrepreneur que pendant la transition il n’y avait pas d’intermédiation, de frais, rien. C’était tout entre les clubs “, a expliqué Ezabella, avant de conclure. “Ce mensonge ne me surprend pas et montre clairement qui est dans la situation et qui est dans l’opposition.”



Gazette du sport

.