Face à la pandémie, le Pará occupe déjà presque tous les lits de soins intensifs

BELÉM – Un peu plus d’un mois après la confirmation du premier cas de covid-19, Pará a déjà atteint 97% du taux d’occupation des lits des unités de soins intensifs (USI) disponibles dans l’État. Dans la capitale, Belém, la situation est pire: 100% des lits Le personnel des soins intensifs était occupé et 80% du total est avec des patients suspectés ou confirmés de la maladie.

Le premier cas dans l’État a eu lieu le 18 mars. Aujourd’hui, il y a 902 cas confirmés, 284 en cours d’analyse et le record de 35 décès, selon le premier bulletin épidémiologique du lundi 20. Les données proviennent des services de santé municipaux et étatiques.

À Belém, il y a 125 lits de soins intensifs et 1 118 lits d’infirmerie, en plus de 90 lits d’observation dans les unités de soins d’urgence (UPA), selon le Secrétariat municipal de la santé (Sesma). Dans une note, le dossier indique que “les services de santé fonctionnent à pleine capacité, mais continuent de recevoir des utilisateurs, car ce sont les unités à portes ouvertes de la municipalité”.

Le rapport demandait au gouvernement de l’État combien de lits il y avait, mais la note envoyée n’informait pas. Cependant, sur les médias sociaux, il y a eu l’annonce de la livraison de 20 nouveaux lits de soins intensifs pour le traitement des patients de Covid-19, dans le Hôpital de campagne du Hangar, à Belém. Le poste rapporte qu’il y en aura encore 17. En plus des 45 installés dans le Hôpital Abelardo Santosdans Icoaraci, Pará disposera de 186 lits pour desservir la population.

Le manque de lits est déjà ressenti par la population qui cherche des soins et ne peut pas les trouver. Pas même dans les hôpitaux privés. Le chef Nara Tabosa, par exemple, dit que son ex-mari, Rolando Baptista, 46 ans, n’a pas pu obtenir de services même lorsque la famille a choisi de payer. “Il a toujours été emmené dans un hôpital privé et pourtant il n’a pas pu être vu.

Ses sœurs en ont essayé plusieurs jusqu’à ce qu’elles obtiennent un pneumologue, qui a prouvé 50% de l’atteinte pulmonaire. Le médecin a dit que nous devions essayer d’urgence d’hospitaliser car ce n’était pas encore le cas d’une unité de soins intensifs, mais si cela prenait trop de temps, sa vie serait en danger “, a déclaré Nara.” Le médecin a indiqué un UPA qui n’était pas si encombré. Il a été vu et emmené à l’hôpital de campagne. Notre crainte était qu’il meure à la maison parce qu’il était très faible “.

Dans ses réseaux sociaux, elle fait une sorte de journal intime de ce que c’était que de prendre soin de son ex-mari. Il a dû quitter la famille, car le partenaire actuel allaitait son fils de 9 mois. La fille de Rolando et Nara est allée chez une grand-mère. “Tout était rapide. Il a commencé à avoir des symptômes un mercredi, avant Pâques. Dimanche, il était déjà très mauvais. Nous nous méfions de la convoitise-19. La famille a essayé de venir et a échoué. Pendant cette période, il a vu deux personnes mourir.” avec des symptômes similaires aux siens et cela l’a secoué. La famille a dû payer le test dans un hôpital privé et ils ont prouvé l’infection “, se souvient-il.

Selon le Département d’État de la santé publique du Pará (Sespa), seuls les cas de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont nécessairement les échantillons prélevés pour l’analyse du nouveau coronavirus, dans les services du Système de santé unifié (SUS).

Sespa informe qu’environ 15 mille tests rapides ont été distribués aux municipalités de Pará, destinés exclusivement à détecter des anticorps dirigés contre le nouveau coronavirus chez les professionnels de la santé et les professionnels de la sécurité publique. Ce transfert fait partie du premier lot d’un total de cinq millions de tests rapides acquis par Vale et donnés au ministère de la Santé. À Belém, 1 385 tests ont été effectués.

Sous-notifications

Le critère consistant à ne tester que chez les patients gravement malades fait soupçonner que les données officielles ne sont pas conformes à la réalité du pandémie dans l’état. Et Sesma le reconnaît. “Il y a certainement un grand nombre de sous-déclarations étant donné qu’il n’y a aucun moyen d’effectuer des tests pour toutes les personnes qui présentent des symptômes. Pour le moment, le test est priorisé pour les cas les plus graves”, a-t-il justifié.

Le dossier indique également que tous les professionnels de la santé qui présentent des symptômes doivent s’absenter du travail et subir un test de dépistage de covid-19. “Les services de santé ont reçu le test rapide à effectuer sur les professionnels de la santé qui présentent des symptômes de la maladie”, a-t-il déclaré dans une note.

La militante des droits humains Rebecca Souza, par exemple, soupçonne que la mère a contracté la maladie pendant son hospitalisation. Elioneide Souza a subi un accident vasculaire cérébral le 9 mars et est décédée le 12 avril. “Le rapport de décès était le 19, le médecin a dit qu’il n’était pas sûr que la cause du décès ne soit due qu’à l’AVC parce que la radiographie indiquait la possibilité”, a rappelé la fille.

Le militant rappelle que, pendant les jours d’hospitalisation, l’hôpital privé où la mère a été hospitalisée a affirmé que la patiente avait contracté une pneumonie. “Nous avons été surpris parce qu’il y a 10 ans, elle avait subi huit AVC. De plus, elle était également hypertendue et diabétique. Elle a passé trois mois à l’hôpital et n’a jamais eu de pneumonie. On lui a prescrit des antibiotiques pendant 10 jours et elle est allée presque tous les jours pour x et vient de dire que c’était contrôlé “, a déclaré Rebecca.

C’est alors que la mère a commencé à tousser et à aggraver le tableau clinique. “Elle est allée à l’unité de récupération pour être intubée, où ils n’ont pas pu être accompagnés et presque tous les patients étaient atteints de covid-19. Nous avons entendu qu’elle avait subi le test, mais n’a pas montré le résultat”, a-t-il déclaré.

“Mon frère a même signé des documents autorisant l’utilisation de la chloroquine. Du 9 mars au 12 avril, lorsqu’elle est décédée, les médecins ont nié la possibilité d’avoir été infectés. Ce n’est que lorsque nous sommes allés retirer le corps, le rapport il n’a pas non plus mentionné l’accident vasculaire cérébral, mais le code des soupçons de covid-19 “, a-t-il dit.

La note de Sesma informe que des décès avec un coronavirus suspect sont à l’étude. “Beaucoup d’entre eux avaient déjà prélevé un échantillon avant la mort et avaient leur diagnostic confirmé. Le protocole demande qu’en cas de décès dû à une suspicion de covid-19, le soupçon soit mentionné dans le certificat de décès et un échantillon post-mort soit prélevé pour clarifier la situation.” diagnostic “, a déclaré le dossier.

