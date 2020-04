Familles actives avec de jeunes enfants: le test de stress en milieu confiné

En Espagne, il y a 6,2 millions de ménages avec enfants. Selon l’enquête continue INE 2018 auprès des ménages, une personne sur trois – 1,8 million de familles – connaissait cette situation à l’époque: les enfants de 15 ans et moins et tous les adultes du ménage travaillant.

Il y a un mois et demi, avec la fermeture des écoles en raison de la crise des coronavirus, près de deux millions de familles ont dû défi de coordonner votre activité professionnelle avec l’activité scolaire de leurs enfants. Et bien que les ERTE aient changé la situation dans de nombreux foyers, bon nombre de ces familles continuent de jongler avec une situation qui n’a toujours pas de date de fin.

“Nous avons beaucoup problèmes de réconciliation», Reconnaît Leticia Cardenal, présidente de la Confédération espagnole des associations de parents d’élèves (CEAPA), qui souligne les difficultés d’accompagner les enfants dans leurs tâches tout en poursuivant leur activité professionnelle. “Même si vous pouvez travailler à domicile, le télétravail vous-même et l’enfant à l’école ne sont pas la même chose que d’avoir à faire votre travail avec l’enfant à la maison.”

[Fin de curso en España: cómo puede quedar finalmente la evaluación]

Au début de la crise, lorsque la possibilité de fermer les écoles, la mesure a soulevé de nombreux doutes. Fernando Simón lui-même, directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, s’est opposé début mars: “Il n’est pas nécessaire de fermer des écoles ou des universités car cela n’aiderait pas à stopper l’expansion du coronavirus.”

Simón a ensuite expliqué sa position sur le risque potentiel pour d’autres groupes plus vulnérables à la maladie. “La fermeture des écoles et des frontières doit être soigneusement étudiée afin qu’elle ait l’impact que nous voulons et non un impact secondaire qui peut être pire”, a-t-il expliqué alors. Enfin, la fermeture des écoles – comme les frontières – inévitable dans la plupart du monde.

Bien que la manière de terminer le cours en Espagne soit encore à définir et que les communautés ne soient pas encore parvenues à un accord – Pais Vasco, par exemple, s’est engagé à ce que les élèves de 4 ESO, Bachiller et FP reprennent les cours en face à face en juin. – il semble de plus en plus probable que l’année scolaire se termine à la maison, augmentant pression sur les familles.

La situation actuelle des parents ayant un emploi comprend le fait travailleurs, éducateurs et protecteurs de vos enfants face à une pandémie. Le résultat, comme souligné dans Axios, sont des pics de stress et d’épuisement pour lesquels il n’y a pas d’horizon défini.

Une fracture numérique qui s’élargit

«Avec le temps, il me coûte plus cher de commencer à faire mes devoirs. Il n’en a pas envie », explique Mónica López. Sa fille, Claudia, est en quatrième année et son apathie Il est représentatif de l’effet de cette crise sur les enfants. Les conséquences, comme ils l’ont expliqué dans le Washington Post, se prolongeront tout au long de leur vie.

Trois fois par semaine, Claudia reçoit ses devoirs par télégramme. Le accès à la technologie C’est un autre obstacle pour relever le défi de l’enseignement à domicile. Selon l’Enquête continue auprès des ménages, un ménage sur 10 n’a pas d’ordinateur à la maison.

“Nous le disons depuis longtemps”, insiste Cardenal. “Nous pensons que cette situation ne va pas favoriser les licenciements les plus défavorisés. Il y a certains étudiants qui ont des problèmes socio-économiques et qui n’ont pas les ressources nécessaires », ajoute-t-il. Et ce n’est pas seulement une question d’appareils: vivre dans une zone rurale où il n’y a pas de signal peut faire la différence entre pouvoir suivre ou non le cours.

[«Los padres se frustran más que los niños con la tecnología»: las clases online y la brecha digital]

Cette semaine à Newtral.es, nous avons parlé de la façon dont l’enseignement à distance met en évidence la fracture numérique et la capacité d’adaptation des familles. Des outils qui ne fonctionnent pas, une accessibilité variable et de la frustration pour de nombreux parents aux prises avec la technologie pour que leurs enfants puissent suivre ce cours.

Le président du CEAPA souligne niveau socioculturel: “Il y a des pères et des mères qui ne sont pas préparés, ou ne sont pas préparés pour cet accompagnement de leurs enfants.” La conséquence est que les inégalités existantes peuvent se creuser.

C’est un risque qu’ils ont prévenu de l’ONG Save the Children. Dans une lettre ouverte adressée aux responsables de l’éducation et signée par 31 experts et organisations (dont le CEAPA), ils demandent feuille de route «Clair, énergique, préventif et équitable»: «Une partie des élèves ne suit pas le rythme et court le risque de quitter l’école, voire de décrocher. Pour le pays ayant le taux d’abandon scolaire le plus élevé d’Europe, il s’agit d’un coût économique et social très élevé ».

Un mois et demi sans sortir

Le casse-tête de fin de cours n’a pas été résolu et une nouvelle extension de confinement est en route, mais les familles peuvent léger soulagement dans les semaines à venir.

Au cours de ces quarantaine de six semaines, les enfants n’ont pas seulement été laissés sans cours: sortir n’était pas envisagé dans le scénario de l’accouchement, ce qui a rendu la situation à la maison encore plus compliquée.

[Medidas para la salida de menores de 14 años a partir del 26 de abril]

“Nous sommes le seul pays d’Europe à ne pas laisser les enfants sortir”, a déclaré la psychologue Heike Freire dans des déclarations recueillies par The Guardian. Les mesures espagnoles sont, avec les mesures italiennes, les plus restrictives, comme le révèle cette analyse dans El Mundo.

Que les chiens puissent sortir mais pas les enfants a fait l’objet de débat depuis le début de l’état d’alarme. Fin mars, le sociologue César Rendueles s’est exprimé dans El Confidencial sur l’approche «so centrée sur les adultes» de la crise des coronavirus.

Le week-end dernier, le gouvernement a annoncé qu’il préparait les sorties des mineurs. Mardi matin, il a finalement annoncé la mesure: les enfants pouvaient sortir, mais seulement accompagner les adultes dans des activités déjà autorisées, comme aller au supermarché. Les critiques étaient si nombreuses et émanant de tant de secteurs que, quelques heures plus tard, le gouvernement a rectifié et les promenades seront également autorisées pour les enfantss 14 ans à partir du dimanche.

«Une commotion est créée qui produit un malaise. C’est pourquoi nous demandons au CEAPA que nous soyons informés par les voies officielles et non lors des conférences de presse. Les familles ont maintenant suffisamment de problèmes pour ajouter ceci incertitude“Conclut Leticia Cardenal. Claudia, comme tant d’autres enfants, est heureuse de pouvoir quitter la maison après si longtemps; Bien que, comme le dit sa mère, il ne manque pas autant la rue que ses amis.

Sur le nombre de familles. Les données proviennent de l’Enquête sur la vie continue 2018. Pour identifier le nombre de ménages qui travaillent et les classes doivent se combiner, le nombre de ménages dans lesquels il y a des enfants à charge a d’abord été pris en compte. Ensuite, ceux qui ont été sélectionnés dans lesquels les enfants ont jusqu’à 15 ans et tous les adultes dans la maison travaillent. Seuls les enfants nés après 2006 ont été considérés comme des «enfants» dans le but de réduire la possibilité qu’il y ait des mineurs qui ne soient pas vraiment dépendants. Les ménages où vivent des mineurs ont été filtrés selon ce critère, et parmi ceux-ci, ceux dans lesquels le nombre d’adultes est égal au nombre d’adultes ont été sélectionnés.