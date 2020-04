Famous teach 5 astuces de mode simples qui changent le look

Lorsque vous vous habillez, vous plaignez-vous généralement de ne pas avoir de vêtements? Avez-vous déjà pensé à utiliser différemment ce qui se trouve dans votre garde-robe? Des astuces simples peuvent totalement changer le look, créant un look fashion.

Marina Ruy Barbosa (Photo: @ marinaruybarbosa / Instagram / Reproduction)

Photo: Ils sur le tapis rouge

L’asymétrie dans la chemise blanche, la ceinture sur le blazer ou la chemise, le nœud sur l’ourlet de la chemise et le châle comme gilet sont les options de Maisa, Marina Ruy Barbosa, Giovanna Antonelli, Isis Valverde et Isabella Fiorentino. Laissez-vous inspirer:

Astuces de mode des célèbres (Photos: Instagram / Reproduction)

Photo: Ils sur le tapis rouge

Châle

“Un look, deux types de style: avec un seul côté du châle attaché ou avec les deux côtés, créant un gilet”. Et puis, il a préféré lequel des visuels de Isabella Fiorentino?

# ficus1: Le châle crée des lignes verticales qui contribuent à allonger la silhouette.

Chemise en jean avec ceinture

Chemise en jean c’est un caractère générique. Que diriez-vous de le rendre encore plus élégant? Misez sur l’astuce de style simple affichée par Giovanna Antonelli pendant l’enregistrement de la série “Filles d’Eva“. Il consiste à mettre une ceinture dessus, marquant la taille.

# ficus2: Il vaut la peine de fermer l’accessoire de manière classique (par la boucle) ou de former un détail vertical avec une partie de celui-ci, comme l’a montré l’actrice.

Blazer avec ceinture

Un autre tour de ceinture simple. Le porter sur le blazer marque la taille et rend toujours la pièce super actuelle. La proposition va bien avec les modèles allongés, qui peuvent même être utilisés comme robes, comme indiqué Marina Ruy Barbosa.

# StaySad3: Il est important de savoir que, s’il y a beaucoup de contraste entre la couleur des vêtements et celle de l’accessoire, cela finit par créer une ligne horizontale saisissante, qui aplatit la silhouette. Pour contourner l’effet, il convient de combiner avec des fonctionnalités d’allongement, telles que des rayures monochromes et verticales et des chaussures nues.

Asymétrie dans la chemise

Une proposition pour rendre la chemise blanche cool est de créer une asymétrie en ne plaçant qu’une partie du modèle allongé à l’intérieur du pantalon. J’ai aimé le look de Maisa, avec un style de Alexandra Leite?

# ficus4: Vous voulez un chemise allongée? Ne pensez même pas à acheter simplement une taille plus grande, car elle ne s’habillera pas bien. Le modèle doit être naturellement long, mais avec les coutures des manches au bon endroit: là où se terminent les épaules. Habillez-vous et croisez les bras: si vous ne tirez pas, ça va.

Nœud sur T-shirt

Que ce soit sur la plage ou en ville, nouer ou nouer la chemise ou le bar à chemise change le visage de la production, qui gagne en informations mode. L’idée donne une touche de sensualité, comme le montre Isis Valverde.

# ficus2: Préférez des T-shirts plus longs et amples pour faire le nœud. Tirer le tissu trop serré et trop court peut endommager la pièce.

