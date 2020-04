Flamengo livre du gel d’alcool aux joueurs professionnels

Everton Ribeiro, Gerson et Gabigol, entre autres, ont reçu chez eux le nouveau produit sous licence du club, un grand allié dans la lutte contre le COVID-19.

Lundi, les joueurs de Flamengo ont reçu des unités de gel sous licence d’alcool du club dans leurs maisons respectives. Berrío, Bruno Henrique, César, Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, Rafinha, Renê, Thuler et Arão étaient les athlètes qui ont reçu le premier lot de livraison de produits.

Flamengo – Gel d’alcool

Photo: Divulgation Twitter Flamengo / Lance!

Récemment, le club a conclu un partenariat avec le LBBio (laboratoire de biologie brésilien) pour l’octroi de licences de mise en marché, ce qui est essentiel à l’heure actuelle pour lutter contre le coronavirus. Environ 200 000 unités sont données, en plus des paniers de nourriture de base, dans les communautés de Rio de Janeiro.

Vendredi dernier, la première livraison a eu lieu à Vila Aliança, dans la zone ouest. L’action s’inscrivait dans le cadre de la campagne “SOS Favela / Viva Rio” et “Nação Solidária: champion de Flamengo sur et hors du terrain”, qui consiste à collecter des aliments et des articles d’hygiène pour les personnes à risque et vulnérables.

Voir aussi:

