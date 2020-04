Flamengo s’inspire de l’expérience allemande pour reprendre sa formation

Critiqué durement par un chef du Botafogo ce vendredi, le Flamand s’inspire de l’expérience allemande pour reprendre sa formation. Rubro-Negro, avec Vasco et Botafogo lui-même, essayez avec les autorités sanitaires de reprendre progressivement les activités.

La Fédération de football de Rio de Janeiro a parrainé une étude qui a été renvoyée aux autorités sanitaires pour évaluation. Sous la pression des petits clubs, et avec le soutien des trois grands, l’organisation attend un poste. Les médecins de club ont participé à l’élaboration d’un protocole pour guider le début du retour à l’entraînement physique.

Le travail de Ferj a été inspiré par l’expérience des clubs allemands, qui ont été autorisés par les autorités de ce pays à reprendre la formation. Les country clubs européens s’entraînent depuis deux semaines.

Flamengo entend s’inspirer d’une expérience allemande pour reprendre l’entraînement après la pause dans le football brésilien (Photo: Disclosure / Alexandre Vidal)

Soutenant initialement l’initiative, Botafogo est revenu ce vendredi et a prolongé les vacances des joueurs de dix jours. Membre du comité de direction d’Alvinegro, Carlos Augusto Monténégro a utilisé des mots durs dans une interview au journal O Globo.

“Flamengo, qui a traversé une tragédie avec les garçons, dont il a été dit qu’il y avait un manque d’attention, essaie de risquer à nouveau la vie des athlètes? C’est fou de vouloir jouer?”, A pleuré le leader. .

“J’ai honte. C’est un manque de sensibilité et de respect pour la vie humaine”, a-t-il poursuivi.

L’information provenant de l’expérience allemande montre que le retour à la formation s’est bien déroulé. Les autorités allemandes suivent le processus et ont même étendu l’autorisation à de plus grands groupes d’acteurs.

Sans position des autorités sanitaires, Vasco a décidé d’accompagner et a également prolongé les vacances. En fin d’après-midi de vendredi, Flamengo a accompagné les autres et prolongé les vacances.

La polémique atteint le football

Les derniers événements dans le football démontrent que la grande controverse qui existe au Brésil en raison de la pandémie a également atteint le football. D’un côté, il y a ceux qui n’ont en tête que la lutte contre la pandémie et privilégient à tout prix les mesures d’isolement social. De l’autre, ceux qui tentent de voir la situation plus largement et craignent les conséquences de ces mesures sur la société.

Pour l’instant, comme dans le reste du pays, les moins favorisés sont les premiers à payer la facture. Cette semaine, Madureira a annoncé le départ de l’entraîneur Toninho Andrade. L’annonce intervient après que le club a perdu plus de 20 joueurs dont les contrats ont été clôturés.

Flamengo, le plus grand club économique du pays, ne sera pas non plus à l’abri de la crise, bien au contraire. Les premiers réflexes apparaissent déjà, comme la non-réception de l’acompte dû par Adidas. Le club, en revanche, signale déjà une renégociation générale des conditions et des paiements de ses engagements.



