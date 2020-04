Flamengo VP explique que le club a pris une ligne de crédit: «Ballon à oxygène supplémentaire»

Vice-président des relations extérieures, Luiz Eduardo Baptista était l’invité de ce samedi de “Papo Virtual”, de FlaTV, ce samedi. Bap, comme le manager est mieux connu, a commenté et expliqué la décision du club d’utiliser une ligne de crédit en réponse aux impacts de la pandémie de coronavirus, qui a affecté non seulement la situation financière de Fla, mais l’ensemble de la société.

– Il est très important que vous ayez déjà vécu d’autres crises. Flamengo a pris une ligne de crédit. Ce n’est pas comme si Flamengo avait un problème financier. Dans de telles situations, vous devez être liquide. Nous ne savons pas combien de temps ce processus prendra. Surtout, vous devez avoir de l’argent en main. C’est l’un des exemples qui nous a fait réaliser très rapidement que nous ne savions pas ce qui nous attendait et que nous devions protéger le caissier pour continuer à respecter les engagements dans la mesure du possible. C’est pourquoi nous avons pris cette décision avant d’autres clubs – a déclaré Bap, avant de poursuivre:

– Beaucoup de gens pensaient que nous avions pris de l’argent parce que nous étions fauchés. Non, nous prenons de l’argent juste pour avoir un ballon d’oxygène supplémentaire et ne pas casser ou trébucher sur le front. C’est la corrélation entre le monde exécutif et le monde du football. C’est total, tant que vous avez la volonté politique et la capacité de la mettre en œuvre – a analysé le vice-président actuel des relations extérieures chez Flamengo.

Un nom fort au conseil d’administration du président Rodolfo Landim, Bap a commenté les mesures prises par le club et la préparation du retour du football. Le directeur a souligné les efforts déployés par la direction, avec Ferj et d’autres clubs, pour évaluer les scénarios et être prêt dès que cela est sûr et possible.

– Nous vivons un moment tout à fait unique dans l’histoire de l’humanité. Personne n’était préparé à cela. Chaque jour, nous apprenons un peu. (…) Cela aura des effets différents sur différentes entreprises. Je crois personnellement que la différence entre le médicament et le poison est la dose. Nous voyons des discussions très polarisées et, normalement, la bonne position est dans les médias. Ainsi, Flamengo travaille tous les deux jours et a également la possibilité de revenir. Le retour, il est important de le dire à tout le monde, dépend de beaucoup de planification. Ce ne sera pas le président ou le gouverneur qui décidera de mettre fin au retrait et les clubs joueront à nouveau. Il est nécessaire d’avoir un planning préalable. Ce sont des joueurs de haute performance – a déclaré Bap, avant de terminer:

– Nous ne devrions pas avoir d’audience au début. Ils auront des protocoles de santé et de sécurité. Ce ne sera pas la même façon de créer des jeux autour d’elle. C’est un problème à multiples facettes qui doit être discuté pendant que nous restons immobiles. Sinon, le jour de la fin de l’accouchement, il faudra encore 30 jours. Nous préparons un protocole avec Ferj, qui a fait un travail exceptionnel, échangeant des expériences comme jamais auparavant, et qui vise à réfléchir à la façon dont le retour se fera. Nous devons avoir cette planification prête dès que possible. Nous devons faire une nouvelle présaison. Il y a plusieurs pièces en mouvement et nous travaillons sur la coordination de ces pièces. Si nous reviendrons les 5, 6, 12 ou 28 mai, quelle que soit la date possible pour revenir jouer en toute sécurité, nous devons être prêts – a-t-il dit.

Ci-dessous, plus de réponses de Luiz Eduardo Baptista, vice-président des relations extérieures:



Relation avec Flamengo

Vous êtes né Flamengo, non? Mon père était Vasco. Je plaisante généralement que c’est la preuve la plus concrète que les êtres humains évoluent est la suivante: mon père a accepté que j’étais rouge-noir. Nous vieillissons et, bien sûr, le sens de la vie change. En fin de compte, nous devons essayer d’être heureux. C’est le but et il existe plusieurs façons d’y parvenir tout au long de la vie. Flamengo remplit une partie fondamentale de cet amour que j’ai pour la vie.

Entrer dans la vie politique du club

J’ai été très béni dans ma vie professionnelle. Tout ce que j’ai pu réaliser me permet aujourd’hui de me consacrer à Flamengo. J’ai accompli tout ce que je pouvais attendre de ma vie professionnelle. J’ai aussi une belle famille, beaucoup d’amis, une bonne santé. Donc je plaisantais que la seule chose qui n’a pas fonctionné dans ma vie était Flamengo. Il était furieux et affolé par les défaites. J’avais le trait personnel de ne pas accepter passivement de perdre. C’est une caractéristique personnelle. D’un autre côté, j’étais insatisfait de voir que le monde avait beaucoup changé et Flamengo était en retard.

J’ai décidé de m’engager à un certain moment de ma vie. Il avait un slogan: “descendons des tribunes et frappons le terrain”. J’ai décidé d’apporter ma contribution. J’ai un certain nombre d’amis et de connaissances rouge-noir, du monde professionnel avec des postes importants, et j’ai commencé à essayer de les amener à Flamengo. Plusieurs sont devenus partenaires, d’autres ont été soutenus de toutes les manières possibles. Nous vivons à une époque qui change même de sexe et rien n’est dit, mais changer d’équipe est un scélérat. Tout le monde allait toujours être Flamengo et j’ai demandé ce que nous pouvions faire pour cette équipe, pour les 40 millions qui n’ont peut-être pas les conditions pour contribuer au club. J’ai participé en tant qu’acteur de soutien aux élections de 2009, j’ai beaucoup appris, nous avons constitué un groupe important en 2012. Je me suis fait des amis. Nous avons créé un slogan très basique: “Tout pour Flamengo. Rien pour Flamengo”. Cela explique 100% de mes attitudes envers Flamengo. Je n’ai besoin de rien de Flamengo, mais ce que je peux faire pour la grandeur de Flamengo et la joie de plus de 40 millions de fans de Flamengo, je serai sur le champ de bataille pour le faire. Je suis très fier d’avoir à mes côtés des rouges-noirs, des balayeurs fous comme moi, qui ont cru en la cause et aidé Flamengo à avoir une année comme 2019. Ce n’était pas l’année parfaite car il faut tout gagner. C’est pourquoi nous travaillons tous les jours chez Flamengo.

