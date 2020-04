Goiás et DF continuent avec beaucoup d’humidité

L’air chaud et humide est toujours répandu sur Goiás et le District fédéral et avec cela, des nuages ​​chargés continuent de se former facilement, provoquant des averses de pluie, surtout l’après-midi et la nuit.

Ce mercredi 22, la pluie est tombée très fort dans la région de Cristalina, à Goiás. D’après les mesures de l’Institut National de Météorologie, en seulement 2 heures il a plu environ 63 mm dans la région.

À Brasilia, l’humidité était élevée ce mercredi. Selon INMET, à 15 h, l’humidité mesurée était de 91%, la deuxième plus élevée parmi les capitales à cette époque.

Plus d’averses de pluie

Jusqu’à samedi prochain, des averses de pluie continueront de se produire dans l’après-midi et le soir dans pratiquement tout l’État de Goiás et dans le district fédéral. Certains de ces accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir avec une intensité modérée à forte. Goiânia et Brasilia auront plus d’averses de pluie.

Ce jeudi, le temps est sec uniquement dans l’extrême sud de Goiás, dans la région de Rio Verde. Le samedi 25 avril, les conditions de pluie diminuent dans l’est de Goiás et aucune prévision de pluie n’est prévue pour cette région limitrophe du Minas Gerais. Le temps devrait également être sec dans la région de Brasilia et il n’y a aucune prévision de pluie.

C’est dimanche que le temps devrait se dessécher davantage avec l’expansion d’une grande masse d’air sec sur Goiás et sur le District fédéral. Pour ce jour-là seulement l’attente de quelques averses de pluie à la frontière entre Goiás et l’état du Mato Grosso.

Dans le District Fédéral, il pleut encore ce jeudi et vendredi, mais le week-end, le temps commence à sécher et le soleil va prédominer.

Mato Grosso

Pratiquement toutes les régions du Mato Grosso peuvent avoir des averses de pluie jusqu’à dimanche, principalement l’après-midi et la nuit.

Pour la région de Cuiabá et tout le sud du Mato Grosso, les prévisions sont de soleil et de temps sec ce jeudi 23 et également vendredi. Les averses de pluie devraient revenir ce week-end.

Mato Grosso do Sul

Le soleil et l’air très sec règnent sur le Mato Grosso do Sul jusqu’au vendredi 25 avril. Le samedi 26, il peut pleuvoir l’après-midi dans certains endroits du nord de l’État, mais le temps reste sec dans d’autres régions. Pour dimanche 26, les prévisions sont des averses de soleil et de pluie de l’après-midi dans tout l’État.

Photo d’Eduardo Freire, Brasilia (DF)

#fiqueemcasa, voir le prévisions météo, allez à la fenêtre pour prendre un soleil et cliquez #otempodajanela.

La pluie d’avril dépasse la moyenne à Goiânia

Goiânia est l’une des rares capitales brésiliennes à avoir dépassé la moyenne des précipitations d’avril avant la fin du mois. Selon l’Institut national de météorologie, 1 h à 9 h le 22 avril 2020 Goiânia a reçu 156 mm environ, une valeur qui est déjà 20% au-dessus de la moyenne historique pour avril qui est de 130 mm.

À Brasilia, selon INMET, à 22 jours il a plu 103,5 mm, 22% en dessous de la moyenne est de 134 mm.

Au Mato Grosso do Sul, il n’a pas beaucoup plu en avril, mais deux événements ont garanti de fortes pluies sur Campo Grande. À cause de ces deux jours, Campo Grande a accumulé 90,2 mm de pluie, une valeur déjà supérieure de 1% à la moyenne historique.

À Cuiabá, selon INMET, les précipitations accumulées en 22 jours, il était de 74,8 mm, soit 37% de moins que la moyenne pour avril, soit environ 118 mm.

Voir aussi:

Prévisions Brésil – Orages dans le centre-nord du pays