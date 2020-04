Google autorisera l’accès gratuit à Meet, son outil de visioconférence premium

Meet sera disponible gratuitement sur ordinateur, iOS et Android permettant des réunions jusqu’à 100 personnes simultanément

Google a annoncé ce mercredi qu’il autoriserait l’accès gratuit aux Rencontrez, l’outil de vidéoconférence premium de l’entreprise, dans le but d’aider les gens à communiquer en période de coronavirus COVID-19.

Jusqu’au 30 septembre Il n’y aura pas de limite de temps pour les vidéoconférences, tout le monde peut démarrer ou rejoindre des réunions vidéo sécurisées de haute qualité, juste avoir un Compte Google ou en créer un lors de la première utilisation de l’outil.

Que ce soit pour une réunion d’affaires, un cours de yoga virtuel, un club de lecture hebdomadaire ou un rassemblement virtuel avec des amis, entre autres, les gens peuvent utiliser Meet pour planifier, rejoindre ou démarrer des vidéoconférences.

Meet sera disponible gratuitement sur le Web à l’adresse meet.google.com et via des applications mobiles pour iOS et Android permettant des réunions jusqu’à 100 personnes simultanément. L’outil sera également intégré à Google Agenda.

L’accès à Google Meet sera progressivement étendu au cours des prochains jours pour garantir la sécurité et la fiabilité du service. Cela signifie que tout le monde ne peut pas créer des réunions sur meet.google.com tout de suite, mais ils peuvent s’inscrire pour être avertis de sa disponibilité.

“Avec la frontière entre le travail et la maison de plus en plus mince, Google Meet peut offrir l’expérience dont vous avez besoin pour une réunion d’affaires, une vue en mosaïque pour votre anniversaire en ligne et la sécurité dont vous avez besoin pour un appel vidéo avec votre médecin.” a déclaré Javier Soltero, vice-président de G Suite. «Nous sommes au milieu d’un changement mondial important qui affecte la communication dans tous les domaines de notre vie. Les gens veulent des outils familiers et sécurisés qu’ils peuvent utiliser dans toutes les facettes de leur quotidien. »

Les fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que pour les clients G Suite (Enterprise Communication and Collaboration Toolkit) sont désormais ouvertes à tous, sans frais, y compris les contrôles de sécurité, les réunions plus importantes (100 pour les comptes individuels et 250 pour les comptes individuels). Clients G Suite et établissements d’enseignement), partage d’écran avec un plus grand contrôle, sous-titres en temps réel (en anglais uniquement pour l’instant) et conceptions de mise en page d’écran selon vos préférences, y compris une vue en mosaïque étendue

Avec des informations de López-Dóriga Digital