«Grand plan, mauvaise planification», une synthèse des 60 ans de la capitale du Brésil

Brasilia fête ses 60 ans ce 21 avril. Mais cela pourrait être de 129 voire 199 ans. José Bonifácio de Andrada l’avait déjà mentionné au début du XIXe siècle. Une commission est allée explorer le Planalto Central en 1892 pour déterminer le site de construction de la ville et trois Constitutions ont prédit que la nouvelle capitale devrait être dans le Planalto Central.

Au final, c’était à Juscelino Kubitschek de mettre en œuvre la disposition constitutionnelle. L’argument le plus fort était celui de l’intégration du Brésil, car le pays était une chaîne de capitales par la mer. JK a déclaré à l’époque que la fondation de Brasilia était une marche vers l’intérieur et une réalisation des Brésiliens sur leur propre territoire national.

Soixante ans plus tard, l’architecte José Carlos Coutinho, professeur émérite à l’Université de Brasilia (UnB), dit que la capitale est née comme un beau bébé, mais a rapidement acquis les caractéristiques – et les problèmes – de son père. Coutinho est l’une des principales autorités de l’histoire de l’architecture à Brasilia, il est diplômé de l’année de construction de la capitale, y a déménagé en 1968 et est aujourd’hui un citoyen émérite de la ville, qui a fini par devenir le troisième plus grand au Brésil.

Le professeur dit que la ville, un site du patrimoine mondial, a stimulé l’intégration de l’intérieur du Brésil et changé la géopolitique nationale. Mais n’oubliez pas que Brasilia a le PIB par habitant le plus élevé du Brésil, l’un des plus grands bidonvilles d’Amérique du Sud et un système de transport déficient. Il a été créé pour recevoir 500 mille habitants, mais il compte aujourd’hui quatre millions d’habitants et plus de 30 villes en orbite autour. “C’est un excellent exemple de plan, mais c’est un très mauvais exemple de planification”, a-t-il déclaré.

Coutinho regrette que la ville se soit stratifiée et que la spéculation ait transformé “une ville patrimoniale en une ville marchande”. Cependant, il ne manque pas de dire que c’est une ville agréable, unique et dont l’histoire se mêle à celle de la vie elle-même.

A 60 ans, quel bilan peut-on faire du développement de Brasilia?

J’ai dit à mes élèves que Brasilia est un excellent exemple de plan et un terrible exemple de planification. Le plan est une proposition statique à un moment donné. Et la planification est l’action de suivi continue. Nous avons eu des gouvernements terribles et un manque de planification, juste une ou deux tentatives isolées. Brasilia a explosé dans le processus de croissance sans planifier qui prévoyait ce qui était prévisible.

Tout le monde savait que la ville prévue pour 500 000 habitants n’y resterait pas. Cette centrifugation urbaine du Plano Piloto a été perçue au début de la colonie. On voyait déjà que d’autres centres urbains se formaient prématurément, formant cette énorme constellation. La spéculation immobilière a profité de cette situation, qui a acheté des terrains et les a transformés en copropriétés. Ces erreurs font d’une ville patrimoniale une ville marchande.

Brasilia a déjà été reconnue comme site du patrimoine mondial. Quels mérites voyez-vous dans la capitale?

Malgré les problèmes, le Plan pilote représente un patrimoine inestimable, reconnu par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial. Un effort est nécessaire pour préserver les œuvres originales de cette pression destructrice sur le marché immobilier. Cette région du Plano Piloto est le Brasilia de la beauté, des arts, de l’espace vert, fleuri et accueillant. Le Lago Paranoá est un paysage riche, un cadre privilégié de la ville. De plus, des génies de l’architecture, de l’urbanisme et de l’art ont convergé ici pour construire quelque chose de nouveau au centre du pays. Brasilia n’est pas le produit de deux ou trois personnes, c’est une tâche énorme pour des personnes d’un talent exceptionnel qui croyaient en un grand avenir pour le pays.

La ville fait partie d’un mouvement pour renouveler l’urbanisme international, avec des villes comme New Delhi, en Inde, et Canberra, en Australie, entre autres. Il représente très bien le mouvement moderniste.

Quand quelqu’un arrive qui n’est jamais venu ici, il est surpris par ce qu’il trouve car il y a tellement de fausses représentations de la ville. Les théoriciens qui disent que la ville est dispersive, qu’elle éloigne les gens, que les gens sont seuls. Rien de tout cela n’est vrai. Les gens sont surpris de constater que c’est une ville vivante, avec une activité culturelle intense et intellectuelle. Et les initiatives ne sont pas seulement officielles. La population a pris le contrôle de leur ville.

On parle beaucoup de construction comme une épopée, mais il y a aussi des accidents du travail, des décès, un autre côté de cette construction qui n’apparaît pas beaucoup.

Nous ne célébrons que l’épopée de Brasilia, un événement joyeux et grandiose, mais oublions la tragédie que c’était. Brasilia est une pièce à deux faces. Épopée et tragédie. Il est indéniable que ce fut une grande réussite, elle a attiré l’attention du monde, il y a eu de grandes réalisations en termes d’art, d’idées, d’humanisme. Mais combien de vies ont été sacrifiées par des accidents du travail? Tout était simplement ignoré pour ne pas affecter le moral des autres travailleurs.

Comment étaient les conditions de vie des travailleurs de l’époque?

À l’époque, des dispositifs de sécurité, des ceintures, des casques, rien de tel n’étaient utilisés. Il y a eu des rébellions sur les chantiers de construction, en particulier dans les cafétérias, contre la qualité de la nourriture. On a signalé des cas de viande pourrie, parfois même avec des animaux. Il y a un poème de João Bosco Ribeiro sur le cow-boy volant. C’est la métaphore d’un cow-boy qui a quitté le nord-est et est venu travailler ici. Et un jour, il tombe d’un immeuble. Ainsi, le cow-boy volant est celui qui passe devant ses collègues travaillant plus bas. Quand ils ont couru pour l’aider, il n’y avait pas de corps, ils l’avaient déjà récupéré.

Et au fil du temps, l’inégalité des chances et des revenus a été établie, non?

Le gros problème est la centrifugation des pauvres. Une très forte segmentation se crée dans la structure sociale et économique de la population. La population à faible revenu est expulsée du District fédéral. Je regrette que Brasilia se soit stratifiée et soit devenue une ville exclusive. C’est un privilège de vivre à Plano Piloto, où vivent moins de 15% de la population. Mais Brasilia est la totalité de cet archipel de villes satellites.

Le revenu par habitant le plus élevé du pays est à Plano Piloto, les quartiers riches ont le revenu par habitant le plus élevé du pays, plus que São Paulo. En revanche, la plus grande pauvreté est installée à sa périphérie. L’un des plus grands bidonvilles d’Amérique du Sud est installé ici tout près. Ce n’est pas juste. Lucio Costa a pensé une ville pour tout le monde. Brasilia est née comme un bébé rose, plein de promesses, pour le plus grand plaisir de ses parents. Mais le père de Brasilia est le Brésil et elle est progressivement devenue comme son père. Le Brésil est un contraste entre la richesse d’une minorité et la pauvreté de la grande majorité.

Il y a ceux qui disent que Brasilia a été construite pour retirer le peuple du pouvoir. Que pensez-vous de cet argument?

Je ne dis pas que c’était l’intention principale, mais c’était une intention sous-jacente. Cela ne peut être ignoré. Juscelino avait l’intention de retirer la direction de cette tempête à Rio de Janeiro, de la plage, de cet air coquin, de la grande confusion. À tel point qu’il y a un curieux épisode sur l’Université de Brasilia.

C’était une idée d’Anísio Teixeira et Darcy Ribeiro pour créer une université modèle. Mais JK était contre. Il a même dit explicitement à Darcy qu’il ne voulait pas apporter à Brasilia les confusions de Praia Vermelha, le siège de l’Université fédérale de Rio de Janeiro.

À quoi ressembleront les 60 prochaines années?

Il est nécessaire d’anticiper les problèmes. Brasilia est très proche de l’étouffement. Il y a des heures impossibles à circuler, aujourd’hui il y a 4 millions d’habitants, mais il y en aura 5, 6, 7 millions. Il faut penser à l’aménagement du territoire métropolitain pour cette douzaine de centres urbains à forte population et peu d’opportunités. Pensez à d’autres solutions et pas seulement à la construction de viaducs, élargissez les rues. Ce n’est pas là. Nous devons changer le concept de transport.

Quelles suggestions donneriez-vous?

Aujourd’hui, il y a une proportion de plus ou moins un véhicule pour deux habitants, il ne fait donc aucun doute que des restrictions progressives au transport individuel devront être adoptées, le stationnement sera tourné et certains types de véhicules seront limités à certaines périodes. Non pas que ce soit une bonne chose, mais ce sera inévitable. Il faut proposer un métro efficace et confortable, le prolongeant sur de plus grandes distances, avec des branches transversales et pas seulement cette ligne unique, aller à Asa Norte, aller aux villes satellites, par exemple.

Il doit être très bien analysé et adapté aux conditions du terrain. Aujourd’hui, plus de 30 villes satellites dépendent soit de transports individuels qui encombrent les voies d’accès, soit de transports collectifs totalement déficients et insuffisants. Il est urgent de créer des emplois, d’améliorer l’éducation et les conditions de vie dans les villes environnantes, où vivent plus de 80% de la population.

