Grenade se prépare pour le retour de la formation

Grenade, à plusieurs reprises, a clairement indiqué sa position pour mettre fin à la saison si la crise sanitaire le permet. En privilégiant la santé, le club Nasrid se prépare déjà au retour à l’entraînement. La première équipe exercera à la Ciudad Deportiva, où elle le fait régulièrement, bien que certaines modifications devront être apportées pour adapter l’espace aux protocoles de sécurité que la Liga demandera. Le club a toujours voulu revenir et, en fait, les jardiniers de la ville des sports et de la sécurité sont l’un des rares travailleurs qui ont encore du travail en face à face dans le club.

Pour cela, l’entité nasride adapte la ville sportive. Tant les espaces extérieurs que les terrains où s’entraîne habituellement l’équipe de Diego Martínez et les espaces intérieurs: vestiaires, salle de sport, salles de réveil, kinésithérapie … Grenade veut que tout soit prêt lorsque le gouvernement et la Liga donneront leur feu vert à leur retour à la formation à l’étranger.

L’objectif est que les joueurs et le personnel d’entraîneurs soient en sécurité et qu’il n’y ait aucune chance qu’ils puissent attraper le coronavirus une fois qu’ils retournent à l’activité et que toutes les exigences sont remplies afin de ne pas avoir à retarder le retour. à la formation pour manque de mesures de sécurité dans la ville sportive.

La Nasrid Sports City possède trois terrains de football en gazon naturel en plus du terrain à plusieurs niveaux, le stade habituel où Recreativo Granada joue ses matchs. A cela il faut ajouter la salle de gym, les bureaux, les salles de réveil, la salle à manger …