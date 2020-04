Guanajuato confirme 27 nouvelles infections à coronavirus en 24 heures

Jusqu’à présent, 140 cas positifs de coronavirus ont été signalés au niveau de l’État. Il y avait également 38 cas en cours de rétablissement.

Guanajuato s’inscrit déjà 32 cas communautaires de coronavirus, c’est-à-dire qu’il a doublé le nombre de cas dont la source n’a pu être précisée, au cours des dernières 24 heures.

En outre, dans la municipalité de Salamanque, la huitième personne décédée du virus a été enregistrée. Il s’agit d’une femme de 69 ans qui, comme indiqué sur le portail du ministère de la Santé, souffrait de diabète, de cancer du col utérin et était affiliée à l’Institut mexicain de sécurité sociale.

Jusqu’à présent dans la période pandémique, Mille 704 cas ont été exclus à Guanajuato et ils font l’objet d’une enquête 202.

Dans la ville de León, il y a maintenant 41 cas confirmés, 100 suspects, 23 recouvrements et six cas communautaires. Salamanque suit avec 35 positifs pour Covid-19, neuf sous enquête, un récupéré, cinq décédés et un cas communautaire.

À Irapuato, il y a déjà 20 cas confirmés, dix sous enquête, dix par transmission communautaire et cinq récupérés. À Celaya, neuf cas confirmés et onze suspects ont été enregistrés, quatre de la communauté, un mort et quatre récupérés.

Sept cas confirmés demeurent dans la ville de Guanajuato, quatre suspects, deux membres de la communauté, un convalescent et un mort. Uriangato suit avec cinq cas confirmés, quatre sous enquête et deux de la communauté.

Le reste des cas confirmés et des décès sont répartis dans les municipalités de Moroleón, Acámbaro, San Miguel de Allende, Abasolo, Cortazar, Pénjamo, Yuriria, San Luis de la Paz, Silao, Tarimoro, Valle de Santiago. (Ntx)