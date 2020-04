Guide de lancement pour la protection des personnes handicapées contre Covid-19 | Document

Ces mesures sont destinées aux personnes atteintes de troubles auditifs, intellectuels, autistiques, paralysies cérébrales, motrices, psychosociales et visuelles.

Les autorités sanitaires ont lancé le Guide pour protéger la santé des personnes handicapées dans le contexte de Covid-19, qui vise à indiquer les mesures de base à mettre en œuvre pour ce secteur de la population, “afin que personne ne soit laissé pour compte et que personne ne soit exclu de la réponse sanitaire pour prévenir et traiter cette maladie”.

Selon Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé, a indiqué que mènera une campagne sur les réseaux sociaux “atteindre le plus grand nombre de personnes et être en mesure d’expliquer avec des vidéos et des audios comment fonctionne le lien que nous faisons avec la société civile et les interprètes en langue des signes”.

Il a ajouté que parmi les mesures visant à garantir les soins aux personnes handicapées figure l’autonomisation Ligne WhatsApp pour que les traducteurs du système de signalisation puissent traduire le personnel médical le sentiment des patients.

Cortés Alcalá a indiqué que la réalisation du Guide est due à un travail coordonné et collaboratif avec le Mouvement des trois douze et autres organisations de la société civile, des professionnels en la matière, des proches de personnes handicapées, ainsi que des institutions publiques telles que le Conseil national pour la prévention de la discrimination (Conapred) et le Conseil national pour le développement et l’inclusion des personnes handicapées (Conadis).

Les mesures visent à les personnes handicapées, leurs familles, les réseaux de soutien et l’assistance personnelle; favoriser les institutions ou lieux d’internement où vivent les personnes handicapées (refuges, maisons de soins infirmiers, hôpitaux psychiatriques, centres de réadaptation psychosociale, entre autres); au personnel médical et administratif des institutions qui dispensent des soins médicaux; ainsi que les médias et les autorités sanitaires.

Le Guide pour la protection de la santé des personnes handicapées dans le contexte de Covid-19 comprend les personnes atteintes de troubles auditifs, intellectuels, autistiques, paralysés cérébraux, moteurs, psychosociaux et visuels.

Guia_PcD_COVID19_29042020 (1) de Aristegui Noticias sur Scribd